¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Û¥Ô¥ó¥¯¥Õ¥ë¥Ç¡¼¤ËÇÛÉÛ¤¹¤ë¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÈ¯É½¡¡µåÃÄ½é¡¢¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤â
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬£²£±Æü¡¢£µ·î£¸Æü¤«¤é¤Î¥í¥Ã¥Æ£³Ï¢Àï¡Ê¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¥Ô¥ó¥¯¥Õ¥ë¥Ç¡¼¤Ë¤ÆÆþ¾ì¼Ô¤ËÇÛÉÛ¤¹¤ë¡Ö¥Ô¥ó¥¯¥Õ¥ë¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¡×¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤ò¹Ô¤¦µÜºê¡¦À¸ÌÜ¤ÎÅÎ±¿Æ°¸ø±à¤ÇÈ¯É½²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢º£µÜ¡¢ÀîÀ¥¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤âÅÐÃÅ¤·¤¿¡£¥Ô¥ó¥¯¥Õ¥ë¥Ç¡¼¤Ç¤Ï¡¢Æý¤¬¤ó¸¡¿Ç¤Î¼õ¿Ç¤ò·¼È¯¡¦¿ä¿Ê¤¹¤ë¡Ö¥Ô¥ó¥¯¥ê¥Ü¥ó±¿Æ°¡×¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¼Â»Ü¤·¡¢Áª¼ê¤Ï¥Ô¥ó¥¯¥ê¥Ü¥ó¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃåÍÑ¤·¤Æ»î¹ç¤ËÎ×¤à¡£
¡¡µå¾ìÆâ³Æ½ê¤â¥Ô¥ó¥¯¤ËÁõ¾þ¤µ¤ì¤ë£³Ï¢Àï¤Ï¡¢Íè¾ì¼Ô¤Ë¤â¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤¬ÇÛ¤é¤ì¤ë¡££¸Æü¤Ï¡¢¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¥é¥ó¥É£³£µ¼þÇ¯µÇ°¤ÎÆÃÊÌ´ë²è¡¢µåÃÄ½é¤Î¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¥³¥é¥Ü¤È¤Ê¤ë¡Ö¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¡¡¥Ô¥ó¥¯¥Õ¥ë¸ÂÄê¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¡×¤òÇÛÉÛ¡£ÇØÌÌ¤Ë¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¡¼¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ò¸«¤¿º£µÜ¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤°ìÂò¤Ç¤¹¤Í¡£»î¹ç¤ÎÆü¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤¤¤È¤³¸«¤»¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È¾Ð´é¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡£¹Æü¡¢£±£°Æü¤Ï¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤È¡ÖÆü¾ï¡×¡ÖÅÁÅý¡×¡Ö¸½ºß¡×¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Ë½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤ë¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¡Ö¥Ô¥ó¥¯¥¹¥È¥é¥¤¥×¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¡×¤Çµå¾ìÁ´ÂÎ¤¬¥Ô¥ó¥¯¤ËÀ÷¤Þ¤ë¡£