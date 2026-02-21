¡È1ÅÙ¤â¼Ö¸¡¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡É¡Ø¥Ï¥³¥¹¥« GT-R¡Ù¤Ë¿Í¤À¤«¤ê¡¡Áö¹Ôµ÷Î¥2Ëü¥¥í¡¢52Ç¯´ÖÁÒ¸Ë¤ÇÌ²¤êÂ³¤±¤¿ÍýÍ³¤È¤Ï
¡¡2·î21Æü¡¢22Æü¤Ë¿ÀÆàÀî¡¦¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ¤Ç³«ºÅÃæ¤ÎÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼¡ØNostalgic 2days 2026¡Ù¡Ê¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯2¥Ç¥¤¥º¡Ë¡£Ì¾¼Ö¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êµì¼Ö¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢¤Ò¤È¤¤ïÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢Æü»º¡Ø¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥óGT-R¡Ù¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Û¤³¤Î¥ä¥ì´¶¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Ä52Ç¯´ÖÁÒ¸Ë¤ËÌ²¤Ã¤Æ¤¿¡Ø¥Ï¥³¥¹¥« GT-R¡ÙÆâ³°ÁõÁ´Éô¸«¤»¡ãNostalgic 2days¡ä
¡¡¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ø¥Ï¥³¥¹¥«GT-R¡Ù¤Ï¡¢¹âÆ¤¹¤ëµì¼Ö»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë1Âæ¤À¤¬¡¢¤³¤Î¼Ö¤ÎÆÃÉ®¤¹¤Ù¤ÅÀ¤Ï¡Ö¼Ö¸¡¤ò1ÅÙ¤â¼õ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤GT-R¡×¡Ö52Ç¯´ÖÁÒ¸Ë¤ÇÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¡£°ìÂÎ¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤«¡¢Æ±¼Ö¤òÅ¸¼¨¤·¤¿¥¢¡¼¥ë¡¦¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¡¼ÒÄ¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤«¤éÍÂ¤«¤Ã¤¿1Âæ¤À¤È¤¤¤¤¡¢¡ÖÅö»þ¡¢¿·¼Ö¤ÇÇ¼¼Ö¤µ¤ì¤¿¤ï¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ½é¤Î2Ç¯¤À¤±¤ÏÉáÄÌ¤Ë¾è¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ç¡¢¼Ö¸¡¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç½Ð¤µ¤º¤Ë¡¢ÀÚ¤ì¤Æ¤«¤é¤â¤¦°ìÀÚÁö¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¾¼ÏÂ47Ç¯¼°¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤Ï¤¤¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥¬¥é¥¹¤Î¼Ö¸¡¾Ú¡Ê¤Î´ü¸Â¡Ë¤Ï49Ç¯2·î¤ÇÀÚ¤é¤ì¤Æ¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤È¤¤¤¦1Âæ¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡¡2Ç¯³¹¾è¤ê¤·¤¿¤¢¤È¡¢ÉÙ»Î¥¹¥Ô¡¼¥É¥¦¥¨¥¤¤òÁö¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ò¼è¤é¤º¤Ë¥µ¡¼¥¥Ã¥ÈÀìÍÑ¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤Ê»Å»ö¤ò¤µ¤ì¤Æ¤ëÊý¤Ç¡¢»Å»ö¤¬Ë»¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¹Ô¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¤³¤Î¡ØGT-R¡Ù¤Î¿ô´ñ¤Ê±¿Ì¿¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ØGT-R¡Ù¤È¤¤¤¦¥°¥ì¡¼¥É¤òÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¡Öº£¤À¤Ã¤¿¤é¤Í¡¢Â²ó¤êºî¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¨¥ó¥¸¥óÁÈ¤ó¤À¤ê¤Ç¤¤Þ¤¹¤±¤É¡£Åö»þ¤Ï¤½¤ó¤Ê°ìÈÌ¤Î¿Í¤¬¤Í¡¢¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤È¤«¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¤é¡£¡ØGT-R¡Ù¤À¤Ã¤¿¤é¤¢¤ëÄøÅÙ¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤âÁö¤ì¤ë¤Ã¤Æ¡£¤ª¶â¤ÎÍ¾Íµ¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ÇÇã¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¼Ò¼ÒÄ¹¤Î¤½¤Ð¤ÎÁÒ¸Ë¤ËÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤ò¡Ö¤¤¤Ä¤«Éü³è¤µ¤»¤ë¡×¤³¤È¤òÇ°Æ¬¤Ë¡¢35Ç¯Á°¤ËÍÂ¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÁÒ¸Ë¤ÇÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤æ¤¨¡¢Áö¹Ôµ÷Î¥¤Ï¶Ã°Û¤Î2Ëü¥¥í¡£º£²óÅ¸¼¨¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤è¤¤¤è¥Ü¥Ç¥£¤â¤Á¤ç¤Ã¤È½ý¤ó¤Ç¤¤¿¤·¡¢¤½¤í¤½¤í¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò¤«¤±¤è¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤«¤±¤ëÁ°¤Ë¸½¾õ¤ò³§¤µ¤ó¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ó¤Ê¤Î¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¸ì¤ë¡£
¡¡¡ÖÈ¾Ê¬¡¢GT-R¤òÀìÌç¤Ç¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Û¡¼¥ë¤ò¼ç¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦Æ±Å¹¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤³¤Î¡Ø¥Ï¥³¥¹¥«GT-R¡Ù¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¡Ö¥¨¥ó¥¸¥ó¡¢Â²ó¤ê¡¢¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Û¡¼¥ë¤¹¤ë¤±¤É¡¢³°Áõ¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¤¤«¤Ê¡Ä¥´¥àÎà¤À¤±ÊÑ¤¨¤Æ¡£Ê·°Ïµ¤¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤È¹½ÁÛ¤ÏËÄ¤é¤à¡£
¡¡¥ª¡¼¥Ê¡¼¤â80Âå¤À¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¡ÖÂ©»Ò¤µ¤ó¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ëÊý¤Ê¤Î¤Ç¾è¤ê·Ñ¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ØNostalgic 2days¡Ù¤Ï¡¢·ÝÊ¸¼Ò¤¬È¯¹Ô¤¹¤ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥«¡¼(µì¼Ö)¤Î»¨»ï¡ØNostalgic Hero¡Ù¡Ø¥Ï¥Á¥Þ¥ë¥Ò¡¼¥í¡¼¡Ù ¡ØNostalgic SPEED¡Ù¡ØClassic PORSCHE¡Ù¡¢Web¥µ¥¤¥È¡ØNosweb.jp¡Ù¡ØÆÃÁªµì¼Ö¾ðÊó¡Ù¤¬¹çÆ±¤Ç¼çºÅ¤¹¤ëÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼¡£¹ñ»º¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥«¡¼¤òÃæ¿´¤Ë¤¢¤é¤æ¤ëµì¼Ö¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¥Ñ¡¼¥Ä¥á¡¼¥«¡¼¡¢¥ì¥¹¥È¥¢¥·¥ç¥Ã¥×¤¬½¸·ë¤·¡¢µ®½Å¤Ê¼ÖÎ¾¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
