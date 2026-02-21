Â¼¾å½¡Î´¤¬10Ê¬Á°¤Þ¤Çµå¾ì¤Ë¤Ä¤«¤º¡Ä´ÆÆÄ¤â¥½¥ï¥½¥ï¡ÖËÜÅö¤ËÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤è¡×¡¡2ÂÇÅÀ¤¢¤²¥«¥Ö¥¹Áê¼ê¤Î²÷¾¡¤Ë¹×¸¥
¡þMLB¥ª¡¼¥×¥óÀï ¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹ 8-1 ¥«¥Ö¥¹(ÆüËÜ»þ´Ö21Æü)
MLB¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÎÂ¼¾å½¡Î´Áª¼ê¤¬ÆüËÜ»þ´Ö21Æü¡¢¥«¥Ö¥¹¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Î½éÀï¤Ë¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¡£¸òÄÌ»ö¸Î¤Ë¤è¤ë½ÂÂÚ¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¡¢»î¹ç³«»Ï10Ê¬Á°¤Ë¤ä¤Ã¤È¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë»Ñ¤ò¸½¤¹¤Ê¤É¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤ë¤â¡¢4ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ2ÂÇÅÀ¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
»î¹ç¸å¡¢Â¼¾åÁª¼ê¤Ï¡Ö¥ª¡¼¥Þ¥¤¥¬¡¼(¾Ð)¡£¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¤·´Ö¤Ë¹ç¤¦¤«¤É¤¦¤«¿´ÇÛ¤Ç¤·¤¿¡×¤È»î¹çÁ°¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¡£¤¤¤Ä¤âÆþÇ°¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤Ê¤É¤Î»î¹çÁ°¤Î½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¥±¥¬¤Ê¤¯½ª¤¨¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡£¤Þ¤º¤Ï¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ »î¹ç¤Ë½Ð¤ì¤¿¤³¤È¤È¡¢ÂÇÀÊ¤Ç¤â¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Âè2ÂÇÀÊ¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼Á°¤Ø¤Î¥Ò¥Ã¥È¤òÊü¤Ã¤¿Â¼¾åÁª¼ê¤Ï¡¢1¥¢¥¦¥ÈËþÎÝ¤Î¹¥µ¡¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè3ÂÇÀÊ¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Î2ÅÀ¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òµÏ¿¡£¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤¬¸«¤»¤¿ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¤¢¤È¤Î¥Ð¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö²¶¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ºÇ½é¤Ï¤ä¤é¤Ê¤¤¤Ç¤ª¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ù¥Ê¥Ö¥ë´ÆÆÄ¤Ï»î¹ç¤ò½ª¤¨¤Æ¡ÖËÜÅö¤ËÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤è¡×¤È°ì¸À¡£Â¼¾åÁª¼ê¤¬µå¾ì¤ËÅþÃå¤»¤º¡¢°ì»þ¤Ï¥¹¥¿¥á¥ó¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë»öÂÖ¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡ÖÍ½Äê¤è¤ê¤â45Ê¬¤¯¤é¤¤Í¾·×¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¤ß¤ó¤ÊÌµ»ö¤Ë¤³¤³¤ËÍè¤é¤ì¤¿¤·¡¢¥à¡¼¥Ë¡¼(Â¼¾åÁª¼ê)¤Ï½é¤á¤Æ¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥²¡¼¥à¤Ç¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢µ¤»ý¤Á¤òÎ©¤ÆÄ¾¤·¤Æ¤³¤³¤Ë½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢¤¤¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤ÏËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
Â¼¾åÁª¼ê¤ÏWBC¤Ë¸þ¤±¥Á¡¼¥à¤òÎ¥¤ì¤ëÁ°¤Ë5»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£¥Ù¥Ê¥Ö¥ë´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥à¡¼¥Ë¡¼¤Ë¤ÏËÜÅö¤ËÂç¤¤Ê»¿¼¤òÁ÷¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£Èà¤Ï¤È¤Æ¤â¸¥¿ÈÅª¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÊÁª¼ê¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢Èà¤Ë¤³¤ì¤Þ¤ÇÉ¬¤º¤·¤â´·¤ì¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î½àÈ÷¤Î»ÅÊý¤ä¡¢¾õ¶·¤ËÅ¬±þ¤¹¤ëÎÏ¡¢½ÀÆðÀ¤ÏËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿Å¬±þÎÏ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ë¤â¤·¤Ã¤«¤êÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤È¤¤¤¦¿®Íê´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È»¿¼¤òÁ÷¤ê¤Þ¤¹¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤â¤Á¤í¤óÈà¤ÏËè»î¹ç9¥¤¥Ë¥ó¥°¤¹¤Ù¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Ë¤ÏÈà¤Î¤¿¤á¤Î¥×¥é¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢Èà¤â¤½¤ÎÊý¿Ë¤òÍý²ò¤·¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Æü¤âËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤Þ¤·¤¿¡£Â¼¾åÁª¼ê¤ÏÌÀÆü¤Î»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤»¤º¡¢¥é¥¤¥ÖBP¤ÇÄ´À°Í½Äê¡£¤½¤ÎÍâÆü¤Î¥Ö¥ê¥å¥ï¡¼¥ºÀï¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£