¡ÈÇ¯¼ý700Ëü±ß¡É¤ÎÉ×¤Î»à¸å¡¢»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë¤«¤é¡Ö°äÂ²Ç¯¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤ë¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ë¡Ä¤Þ¤µ¤«¤Î¡Ö»Ùµë¤Ê¤·¡×¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¡ª Âç³ØÀ¸¤Ç¤Þ¤À¤ª¶â¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
°äÂ²Ç¯¶â¤È¤Ï
°äÂ²Ç¯¶â¤È¤Ï¡¢¹ñÌ±Ç¯¶â¤Þ¤¿¤Ï¸üÀ¸Ç¯¶â¤ÎÈïÊÝ¸±¼Ô¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¡¢À¸·×¤ò°Ý»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿°äÂ²¤Ë»Ùµë¤µ¤ì¤ë¸øÅª¤ÊÇ¯¶â¤Ç¤¹¡£²ñ¼Ò°÷¤ä¸øÌ³°÷¤Ï¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ê¹ñÌ±Ç¯¶â¤È¥»¥Ã¥È¡Ë¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«±Ä¶È¤ä¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤Ï¡¢¹ñÌ±Ç¯¶â¤Î¤ß¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò°÷¤ä¸øÌ³°÷¤Ê¤É¤¬²ÃÆþ¤¹¤ë¸üÀ¸Ç¯¶â¤ÎÈïÊÝ¸±¼Ô¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¹â¹»À¸Ç¯Âå¤Þ¤Ç¤Î»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ì¤Ð¡¢°äÂ²´ðÁÃÇ¯¶â¤È°äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶â¤¬»Ùµë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¹â¹»¤òÂ´¶È¤·¤ÆÂç³Ø¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢°äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î¤ß¤Î»Ùµë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¼«±Ä¶È¼Ô¤Ê¤É¤¬²ÃÆþ¤¹¤ë¹ñÌ±Ç¯¶â¤ÎÈïÊÝ¸±¼Ô¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¹â¹»À¸Ç¯Âå¤Þ¤Ç¤Î»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ì¤Ð°äÂ²´ðÁÃÇ¯¶â¤¬»Ùµë¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Â´¶È¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¼õ¤±¼è¤ì¤ë°äÂ²Ç¯¶â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢°äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ï¼õ¤±¼è¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
Âç³ØÀ¸¤Î»Ò¤É¤â1¿Í¤ÇÇ¯¼ý700Ëü±ß¤ÎÉ×¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥±ー¥¹
Ç¯¼ý¤¬700Ëü±ß¤ÎÉ×¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¡¢Âç³ØÀ¸¤Î»Ò¤É¤â¤È¼«Ê¬¤¬À¸³è¤òÂ³¤±¤ë¥±ー¥¹¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Á°µ¤Î¤È¤ª¤ê¡¢É×¤¬²ñ¼Ò°÷¤ä¸øÌ³°÷¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢°äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î¤ß¼õ¤±¼è¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¼«±Ä¶È¤ä¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢»Ùµë¤µ¤ì¤ë°äÂ²Ç¯¶â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Ç¯¼ý700Ëü±ß¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Â¿¤¯¤Î¾ì¹ç¤ÏÀ¸³è¤¹¤ë¤Ë¤Ïº¤¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢É×¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¡¢¤Þ¤À³ØÈñ¤¬É¬Í×¤ÊÂç³ØÀ¸¤Î»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë¤¦¤¨¤Ë¡¢°äÂ²Ç¯¶â¤¬»Ùµë¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤âÅöÁ³¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
»Ò¤É¤â¤òÂç³Ø¤ËÄÌ¤ï¤»Â³¤±¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Ãù¶â¤ò¼è¤êÊø¤¹¡¢¼«Ê¬¤¬Æ¯¤¯¡¢É×¤ÎÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¤ÎÊÝ¸±¶â¤ò³ØÈñ¤Ë½¼¤Æ¤ë¡¢¾©³Ø¶â¤ò¼Ú¤ê¤ë¤Ê¤É¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£É×¤¬¼«±Ä¶È¤ä¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÇ¯Îð¤Ë¤è¤Ã¤Æ°äÂ²Ç¯¶â¤¬¼õ¤±¼è¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÉÔ°Â¤Ê¿Í¤Ï»öÁ°¤ËÂÐºö¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
°äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ï¤¤¤¯¤é¤â¤é¤¨¤ë¡©
Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿É×¤¬²ñ¼Ò°÷¤ä¸øÌ³°÷¤Ê¤É¤À¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢°äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶â¤¬¼õ¤±¼è¤ì¤Þ¤¹¡£°äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ï¡¢¼¡¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤Î¼õµëÍ×·ï¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¼õ¤±¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦¸üÀ¸Ç¯¶âÊÝ¸±¤ÎÈïÊÝ¸±¼Ô¤Ç¤¢¤ë´Ö¤Ë»àË´¤·¤¿¤È¤
¡¦¸üÀ¸Ç¯¶â¤ÎÈïÊÝ¸±¼Ô´ü´Ö¤Ë½é¿ÇÆü¤¬¤¢¤ëÉÂµ¤¤ä¤±¤¬¤¬¸¶°ø¤Ç½é¿ÇÆü¤«¤é5Ç¯°ÊÆâ¤Ë»àË´¤·¤¿¤È¤
¡¦1µé¡¦2µé¤Î¾ã³²¸üÀ¸¡Ê¶¦ºÑ¡ËÇ¯¶â¤ò¼õ¤±¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¤È¤
¡¦Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î¼õµë¸¢¼Ô¤Ç¤¢¤Ã¤¿¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¤È¤
¡¦Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î¼õµë»ñ³Ê¤òËþ¤¿¤·¤¿¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¤È¤
¤Þ¤¿¡¢°äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î¼õµë³Û¤Ï¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤ÎÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤ÎÊó½·ÈæÎãÉôÊ¬¤Î4Ê¬¤Î3¤Ç¤¹¡£²¾¤Ë»àË´»þ¤ÎÇ¯¼ý¤¬700Ëü±ß¡¢À¸³¶¤Ç¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯¼ý¤¬600Ëü±ß¤Ç20Ç¯²ñ¼Ò¤Ë¶Ð¤á¤¿É×¤Î¥±ー¥¹¤Ç»î»»¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Âç³ØÀ¸¤Î»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢°äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¡¢Ç¯´ÖÌó61Ëü±ß¤Î»Ùµë¤Ç¤¹¡£²¾¤Ë¹â¹»À¸¤Þ¤Ç¤Î»Ò¤É¤â¤¬1¿Í¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢°äÂ²´ðÁÃÇ¯¶âÌó107Ëü±ß¡Ê2025Ç¯ÅÙ¡Ë¤â»Ùµë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢É×¤¬¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ê¤Î¤«¹ñÌ±Ç¯¶â¤Ê¤Î¤«¤È¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÇ¯Îð¤Ç¤¹¡£Ëü°ì¤Î¤È¤¤ËÈ÷¤¨¤Æ°äÂ²Ç¯¶â¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤ÆÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¤ÎÊÝ¸±¶â¤Î¸«Ä¾¤·¤â¸¡Æ¤¤¹¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤È¤á
¼«±Ä¶È¤ä¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤ÎÉ×¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¤Þ¤À¤ª¶â¤Î¤«¤«¤ëÂç³ØÀ¸¤Î»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢°äÂ²Ç¯¶â¤Ï»Ùµë¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£À¸³¶¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯¼ý¤¬600Ëü¤Î²ñ¼Ò°÷¤ä¸øÌ³°÷¤À¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢Ç¯´ÖÌó61Ëü±ß¤Î°äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶â¤¬»Ùµë¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î³ØÈñ¤ò¤Þ¤«¤Ê¤¦¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¥±ー¥¹¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
²¿»ö¤â¤Ê¤¤¤Î¤¬°ìÈÖ¤Ç¤¹¤¬¡¢Ëü°ì¤Î¤È¤¤ËÈ÷¤¨¤ÆÃÎ¼±¤òÆÀ¤Æ¤ª¤¡¢»Ò¤É¤â¤¬ÆÈÎ©¤¹¤ë¤Þ¤Çº¤¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
