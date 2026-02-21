»äÎ©¹»¤Î¡Ö´óÉÕ¶â¤ÏºÇÄã30Ëü±ß°Ê¾å¡×¤Ë¾×·â¡ª Ç¤°Õ¤Ê¤Î¤Ë¥Þ¥ÞÍ§¤Ï¡Ö5¸ý´óÉÕ¤¹¤ë¡×¤È¤Î¤³¤È¡Ä¤ï¤¬²È¤ÏÊ§¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó¤¬¡ÈÈó¾ï¼±¤Ê²ÈÄí¡É¤È¤·¤Æ¡¢Ì¼¤ÎÉÔÍø¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ö´óÉÕ¶â¥¼¥í¡×¤Ç¤âÆþ³Ø¸å¤ËÉÔÍø±×¤òÈï¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤
»äÎ©¹»¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢´óÉÕ¶âÀ©ÅÙ¤ò¤â¤Ä³Ø¹»¤¬Â¿¤¯Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£´óÉÕ¤Ï¡ÖÇ¤°Õ¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂÂÖ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö1¸ý¡ûËü±ß¡¦¡û¸ý°Ê¾å¿ä¾©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿É½µ¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥±ー¥¹¤âÂ¿¤¯¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤Î¿´Íý¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö¼Â¼ÁÅª¤Ë¤ª´ê¤¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡×¤È¤¤¤¦¼õ¤±»ß¤áÊý¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢´óÉÕ¹Ô°Ù¤ÏË¡Åª¤Ë¤âÀ©ÅÙ¾å¤â¡ÖÇ¤°Õ¡×¤Ç¤¢¤ë°Ê¾å¡¢´óÉÕ¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÆþ³Ø¸å¤ÎÉÔÍø±×¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤ÏÀ©ÅÙ¾åÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¿Êµé¡¦À®ÀÓÉ¾²Á¡¦¿Ê³Ø»ØÆ³¡¦³Ø¹»À¸³è¤Î°·¤¤¤Ê¤É¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢´óÉÕ¥¼¥í¤Ç¤âÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë´óÉÕ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë²ÈÄí¤Î¶â³Û´¶¤Ï¤É¤ÎÄøÅÙ¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£³Ø¹»Ë¡¿ÍÂ¦¤¬¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë»ñÎÁ¤äÊç¶â¼ÂÀÓ¤ò¸«¤ë¤È¡¢¸½¼ÂÅª¤ËºÇ¤âÂ¿¤¤ÁªÂò¤Ï¼¡¤Î3¥Ñ¥¿ー¥ó¤Ç¤¹¡£
¡¦¿ä¾©¸ý¿ô¤É¤ª¤ê´óÉÕ¤¹¤ë
¡¦ºÇÄã1¸ý¤Î¤ß´óÉÕ¤¹¤ë
¡¦´óÉÕ¤·¤Ê¤¤¡Ê¥¼¥í¡Ë
Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤Î¡ÖÎáÏÂ5Ç¯ÅÙ»Ò¶¡¤Î³Ø½¬ÈñÄ´ºº¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»äÎ©Ãæ³Ø1Ç¯À¸¤ÎÊ¿¶Ñ´óÉÕ¶â»Ù½Ð³Û¤Ï2Ëü1665±ß¤ÈÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤«¤é¡¢¡Ö¿ä¾©¸ý¿ô¤Á¤ç¤¦¤É¡×¤Þ¤¿¤Ï¡Ö1¸ý¤Î¤ß¡×¤ÎÁØ¤¬Â¿¤¤¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢Æ±Áë´Ø·¸¼Ô¡¢Â´¶ÈÀ¸ÊÝ¸î¼Ô¡¢³Ø¹»¤Ø¤Î¶¯¤¤»Ù±ç°Õ¼±¤ò»ý¤ÄÁØ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï50Ëü±ß¡¢100Ëü±ßÃ±°Ì¤Î´óÉÕ¤ò¹Ô¤¦²ÈÄí¤âÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¹»¼Ë¤Î·ú¤ÆÂØ¤¨¤äÁÏÎ©¡»¼þÇ¯¤È¤¤¤Ã¤¿µÇ°¹Ô»ö¤Ê¤É¤¬ÌÜÅª¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÄÌ¾ï¤è¤ê¤â¹â³Û¤Î´óÉÕ¤ò¤È¹Í¤¨¤ë²ÈÄí¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö30Ëü±ß¡ß£µ¸ý¡á150Ëü±ß¡×¤ò´óÉÕ¤¹¤ë¥±ー¥¹¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¤·¡¢°ìÈÌ²ÈÄí¤ÎÉ¸½àÅª¤Ê¿å½à¤È¤ÏÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢³Ø¹»¤È¤Î´Ø·¸¤¬Çö¤¤°ìÈÌ²ÈÄí¤¬°Õ¼±¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö´óÉÕ¤·¤Ê¤¤¡×²ÈÄí¤âÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÆÃ¤Ë¶µ°éÈñÁ´ÂÎ¤ÎÉéÃ´¤¬Âç¤¤¤²ÈÄí¤Ç¤Ï¡¢¡Ö´óÉÕ¤Ï¸«Á÷¤ë¡×¤Þ¤¿¤Ï¡Ö1¸ý¤Î¤ß¶¨ÎÏ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤Ï¸½¼ÂÅª¤Ç¤¹¤·¡¢³Ø¹»Â¦¤â¤½¤ì¤òÁ°Äó¤ËÀ©ÅÙÀß·×¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö´óÉÕ¥¼¥í¡áÈó¾ï¼±¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¹â³Û¥ì¥ó¥¸¤Ï¡ÖÁí³Û30Ëü±ß°Ê¾å¿ä¾©¡×
¶ñÂÎÅª¤Ë¡¢Æþ³Ø»þ¤Î´óÉÕ¶â³Û¤ÎÂ¿¤¤Ãæ³Ø¹»¤ò¸«¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡Ö¡»±ß°Ê¾å¡×¡Ö¡»¸ý°Ê¾å¡×¤Ê¤É¤ÈÌÀµ¤·¤Æ¤¤¤ë³Ø¹»¡ÊÇ¤°Õ¤«¤Ä¿ä¾©¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Á°Äó¡Ë¤òÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£Â¿¤¯¤Î³Ø¹»¤Ï¶ñÂÎÅª¤Ê¶â³ÛÅù¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤áÄ´ººÈÏ°Ï¤Ï¸ÂÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Áí³Û30Ëü±ß°Ê¾å¤ò¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤ë³Ø¹»¤¬Ê£¿ô¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Îã¤¨¤Ð°Ê²¼¤ÎÃæ³Ø¹»¤Ç¤¹¡£
¡¦³Ø½¬±¡ÃæÅù²Ê¡¡1¸ý10Ëü±ß¡¢3¸ý°Ê¾å
¡¦¶ð¾ìÅìË®Ãæ³Ø¹»¡¡30Ëü±ß°Ê¾å
¡¦¾ÅÆîÇòÉ´¹ç³Ø±àÃæ³Ø¹»¡¡1¸ý10Ëü±ß¡¢3¸ý°Ê¾å
¡¦½÷»Ò³Ø±¡Ãæ³Ø¹»¡¡1¸ý10Ëü±ß¡¢3¸ý°Ê¾å
¤Ê¤ª¡¢Èó¸øÉ½¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Æþ³Ø¸å¤Î°ÆÆâ¤Ê¤É¤«¤é¾åµ°Ê³°¤Ç¹ç·×30Ëü±ß°Ê¾å¤Î´óÉÕ¶â¤òÊç¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ³Ø¹»¤ÏÊ£¿ô¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö´óÉÕ¶â30Ëü±ß°Ê¾å¿ä¾©¡×¤ÏºÇ¹â³ÛÂÓ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¶ËÃ¼¤Ë¹â³Û¤È¤Þ¤Ç¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤ÏÄÌ½ÎÀè¤ä´ØÏ¢¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤Ç³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÀÇÀ©Í¥¶øÀ©ÅÙ¤¢¤ê¡ª ³ÎÄê¿½¹ð¤òËº¤ì¤º¤Ë
¤Ê¤ª¡¢´óÉÕ¶â¤Ë¤ÏÀÇÀ©Í¥¶øÀ©ÅÙ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³Ø¹»Ë¡¿Í¤Ø¤Î´óÉÕ¶â¤Ï¡¢°ìÄê¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹¤È¡Ö´óÉí¶â¹µ½ü¡×¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£³ÎÄê¿½¹ð¤Ë¤è¤Ã¤Æ½êÆÀÀÇ¤ä½»Ì±ÀÇ¤Î·Ú¸º¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¡¢¡ÖÀÇ³Û¹µ½üÊý¼°¡×¤Þ¤¿¤Ï¡Ö½êÆÀ¹µ½üÊý¼°¡×¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢ÀÇ³Û¹µ½ü¤Î¾ì¹ç¡¢¡Ê´óÉÕ¶â³Û－2000±ß¡Ë¡ß40¡ó¤¬½êÆÀÀÇ³Û¤«¤éÄ¾ÀÜ¹µ½ü¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤È¤Ê¤ê¡¢¼Â¼ÁÅª¤ÊÉéÃ´³Û¤¬·Ú¸º¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Ãí°ÕÅÀ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î´óÉÕ¤¬¼«Æ°Åª¤Ë¹µ½üÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´óÉÕÀè¤¬ÀÇÀ©Í¥¶øÂÐ¾ÝË¡¿Í¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢³Ø¹»Â¦¤¬È¯¹Ô¤¹¤ë¡Ö´óÉÕ¶â¼õÎÎ¾ÚÌÀ½ñ¡×¤ò¼èÆÀ¤·¡¢³ÎÄê¿½¹ð¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¡¢¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢Æþ³Ø¼êÂ³¤¤ÈÆ±»þ¤Ë°ìÂÎÅª¤Ë»ÙÊ§¤¦·Á¼°¤Î´óÉÕ¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢·Á¼°¾å¡ÖÂÐ²ÁÀ¡×¤¬¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¡¢¹µ½üÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢¡ÖÀÇ¹µ½üÂÐ¾Ý¤«¤É¤¦¤«¡×¤Ï»öÁ°¤Ë³Ø¹»¤Î´óÉÕ°ÆÆâ¥Úー¥¸¤äÊç½¸Í×¹à¤Ç³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤È¤á
´óÉÕ¶â¤ÏËÜÍè¡¢¶µ°é´Ä¶À°È÷¤ä¾©³Ø¶â¡¢»ÜÀßÀ°È÷¤Ê¤É³Ø¹»±¿±Ä¤ò»Ù¤¨¤ë½ÅÍ×¤Êºâ¸»¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢²ÈÄíÂ¦¤Î·ÐºÑ¾õ¶·¤ÏÀéº¹ËüÊÌ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÌµÍý¤ò¤·¤Æ¤Þ¤Çµò½Ð¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
´óÉÕ¶â¤Ï¡ÖµÁÌ³¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÁªÂò¡×¤Ç¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë³Ø¹»¤Î´óÉÕ¶âÀ©ÅÙ¤Î¼ÂÂÖ¤È¿´ÍýÅª¤Ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤òÀÚ¤êÊ¬¤±¡¢²È·×¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤¿ÎäÀÅ¤ÊÈ½ÃÇ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢³Æ²ÈÄí¤ÎÄ¹´üÅª¤Ê¶µ°é»ñ¶â·×²è¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
½ÐÅµ
Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê »Ò¶¡¤Î³Ø½¬ÈñÄ´ºº
¼¹É®¼Ô : ³ÝÀî²Æ
2µé¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°µ»Ç½»Î¡¢¾Ú·ô³°Ì³°÷°ì¼ï