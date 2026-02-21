75ºÐ¤ÎÉã¤Ï¡ÖÊ¿¶Ñ¤¯¤é¤¤Ãù¶â¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤éÂç¾æÉ×¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¶â³Û¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¡£70Âå¤ÎÉ×ÉØ¤Î¾ì¹ç¡¢¤¤¤¯¤é¤¯¤é¤¤¤ÎÃùÃß¤¬Ê¿¶Ñ¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
70Âå¤ÎÆó¿Í°Ê¾åÀ¤ÂÓ¤Ë¤ª¤±¤ë¶âÍ»»ñ»ºÊÝÍ³Û¤ÎÊ¿¶Ñ
¶âÍ»¹ÊóÃæ±û°Ñ°÷²ñ¤Î¡ÖÎáÏÂ6Ç¯ ²È·×¤Î¶âÍ»¹ÔÆ°¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ¤ÏÀÄ´ºº¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢70ÂåÆó¿Í°Ê¾åÀ¤ÂÓ¤Ë¤ª¤±¤ë¶âÍ»»ñ»ºÊÝÍ³Û¤ÎÊ¿¶Ñ¤Ï1923Ëü±ß¡¢Ãæ±ûÃÍ¤Ï800Ëü±ß¤Ç¤¹¡£
Ê¿¶ÑÃÍ¤Ï¶ËÃ¼¤Ë¶âÍ»»ñ»º¤¬Â¿¤¤À¤ÂÓ¤ä¾¯¤Ê¤¤À¤ÂÓ¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë¤¿¤á¡¢¥Çー¥¿¤ò¾®¤µ¤¤½ç¤«¤éÊÂ¤Ù¤¿¤È¤¤Á¤ç¤¦¤É¿¿¤óÃæ¤Ë¤¯¤ëÃæ±ûÃÍ¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¶âÍ»»ñ»ºÊÝÍ³Û¤´¤È¤Î³ä¹ç¤ÏÉ½1¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
½ÐÅµ¡§¶âÍ»¹ÊóÃæ±û°Ñ°÷²ñ¡ÖÎáÏÂ6Ç¯ ²È·×¤Î¶âÍ»¹ÔÆ°¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ¤ÏÀÄ´ºº¡ÊÆó¿Í°Ê¾åÀ¤ÂÓÄ´ºº¡Ë¡×¤ò´ð¤ËÉ®¼ÔºîÀ®
»ñ»ºÊÝÍ³Û¡Ö0±ß¡×¤ò½ü¤¤¤ÆºÇ¤â³ä¹ç¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ï¡Ö3000Ëü±ß°Ê¾å¡×¤Î19.0¡ó¡¢¼¡¤ËÂ¿¤¤¤Î¤Ï¡Ö1000～1500Ëü±ßÌ¤Ëþ¡×¤Î10.2¡ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
75ºÐ°Ê¹ß¤Ë¤«¤«¤ëÀ¸³èÈñ¤ÎÌÜ°Â
ÁíÌ³¾Ê¤Ë¤è¤ë¡Ö2024Ç¯²È·×Ä´ºº¡Ê²È·×¼ý»ÙÊÔ¡Ë¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢À¤ÂÓ¼ç¤¬75ºÐ°Ê¾å¤ÎÆó¿Í°Ê¾åÀ¤ÂÓ¤Ë¤ª¤±¤ë1¥ö·î¤Î¾ÃÈñ»Ù½Ð¤ÎÊ¿¶Ñ¤Ï¡¢24Ëü3591±ß¤Ç¤¹¡£
1Ç¯¤Ë´¹»»¤¹¤ë¤ÈÌó292Ëü±ß¤Ë¤Ê¤ê¡¢²¾¤Ë90ºÐ¤Þ¤ÇÀ¸¤¤¿¤È¤¹¤ë¤È¡¢15Ç¯´Ö¤ÇÌó4400Ëü±ß¤ÎÀ¸³èÈñ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë·×»»¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜÇ¯¶âµ¡¹½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ¤ÎÉ×ÉØ2¿ÍÊ¬¤ÎÏ·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¤ò´Þ¤à¸üÀ¸Ç¯¶â¤ÎÉ¸½àÅª¤ÊÇ¯¶â³Û¤Ï23Ëü2784±ß¤Ç¤¹¡£90ºÐ¤Þ¤Ç¤Î15Ç¯´Ö¤ÇÇ¯¶â¼ýÆþ¤ÏÌó4200Ëü±ß¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢200Ëü±ß¤Û¤ÉÉÔÂ¤¹¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
À¸³èÈñ¤À¤±¤Ç¹Í¤¨¤ë¤È200Ëü±ß¤ÎÃùÃß¤¬¤¢¤ì¤Ð¤Þ¤«¤Ê¤¨¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï°åÎÅÈñ¤ä²ð¸îÈñ¡¢½»¤Þ¤¤¤Î½¤Á¶Èñ¤Ê¤É¤ÎÎ×»þ»Ù½Ð¤¬È¯À¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÉÔÂÊ¬200Ëü±ß¤À¤±¤Ç°Â¿´¤È¤Ï¤¤¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
¿Æ¤Î²È·×¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢ÍÂÃù¶â»Ä¹â¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ëè·î¤Î¼ý»Ù¤ä¸ÇÄêÈñ¡¢Ëü°ì¤Î»Ù½Ð¤ËÈ÷¤¨¤¿»ñ¶âÍ¾ÎÏ¤Þ¤Ç´Þ¤á¤ÆÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
Ï·¸å¤Î»ñ¶â´ÉÍý¤Î¥³¥Ä
¹âÎð¤Î¿Æ¤Î¤ª¶â¤ò³ÎÇ§¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢»ñ»º³Û¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡ÖËè·î¤Î¼ý»Ù¡×¤ÇÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¡¢Ç¯¶â¤Î¼ê¼è¤ê³Û¤È½»µïÈñ¡¦¿©Èñ¡¦¸÷Ç®Èñ¡¦ÊÝ¸±ÎÁ¤Ê¤ÉËè·î¤Î»Ù½Ð¤ò¸«¤¨¤ë²½¤·¡¢ÀÖ»ú¤ÎÍÌµ¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¼¡¤Ë¡¢»ñ¶â¤ò¡ÖÀ¸³èÈñ¤È¤·¤Æ¤¹¤°»È¤¦¤ª¶â¡×¡Ö¿ôÇ¯°ÊÆâ¤Ë»È¤¦Í½Äê¤Î¤ª¶â¡×¡ÖµÞ¤Ê°åÎÅ¡¦²ð¸î¤ËÈ÷¤¨¤ëÍ½È÷»ñ¶â¡×¤ËÊ¬¤±¤Æ´ÉÍý¤¹¤ë¤È¡¢²È·×¤Î¸«ÄÌ¤·¤¬Î©¤Æ¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ê¿¶ÑÃÍ¤Ç¤ÏÉÔÂ¤¬¾®¤µ¤¯¸«¤¨¤Æ¤â¡¢Æþ±¡¤ä²ð¸î¡¢½»Âð½¤Á¶¤Ê¤É¤ÎÎ×»þ»Ù½Ð¤Ç¼ý»Ù¤¬Êø¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¿Æ¤¬¹âÎð¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢»ñ»º±¿ÍÑ¤Ê¤É¿·¤¿¤ÊÀ©ÅÙ³èÍÑ¤è¤ê¤â¡¢´ûÂ¸»ñ»º¤Î¼è¤êÊø¤··×²è¤ä¸ýºÂ´ÉÍý¡¢É¬Í×»þ¤Î¼êÂ³¤ÊýË¡¤ò²ÈÂ²¤Ç¶¦Í¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬¼ÂÌ³¾å¤Ï½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£ÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ÃÏ°èÊñ³ç»Ù±ç¥»¥ó¥¿ー¤ä¶âÍ»µ¡´Ø¡¢FP¤Ê¤É¤ËÁá¤á¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£
70ÂåÆó¿Í°Ê¾åÀ¤ÂÓ¤Î¶âÍ»»ñ»ºÊÝÍ³Û¤ÎÊ¿¶Ñ¤Ï1923Ëü±ß¡¢Ãæ±ûÃÍ¤Ï800Ëü±ß
¶âÍ»·ÐºÑ¶µ°é¿ä¿Êµ¡¹½¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢70Âå¤ÎÆó¿Í°Ê¾åÀ¤ÂÓ¤Ç¤Ï¡¢¶âÍ»»ñ»ºÊÝÍ³Û¤ÎÊ¿¶Ñ¤¬1923Ëü±ß¡¢Ãæ±ûÃÍ¤¬800Ëü±ß¤Ç¡¢¡Ö3000Ëü±ß°Ê¾å¡×¤È²óÅú¤·¤¿À¤ÂÓ¤Î³ä¹ç¤¬19.0¡ó¤ÈºÇ¤â¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¿¶Ñ¤ÈÃæ±ûÃÍ¤Ë³«¤¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¿Æ¤Î²È·×¤ò³ÎÇ§¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢Ê¿¶Ñ³Û¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Ãæ±ûÃÍ¤â»²¹Í¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¼ÂÂÖ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢À¤ÂÓ¼ç¤¬75ºÐ°Ê¾å¤ÎÆó¿Í°Ê¾åÀ¤ÂÓ¤Î¾ÃÈñ»Ù½Ð¤Ï·îÊ¿¶Ñ24Ëü3591±ß¤Ç¡¢90ºÐ¤Þ¤Ç¤Î15Ç¯´Ö¤Ç¤ÏÌó4400Ëü±ß¤È¤Ê¤ë·×»»¤Ç¤¹¡£Ç¯¶â¼ýÆþ¤òº¹¤·°ú¤¤¤Æ¤â¡¢Ã±½ã·×»»¤Ç¤ÏÌó200Ëü±ß¤ÎÉÔÂ¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤â¤Ã¤È¤â¡¢¤³¤Î»î»»¤Ë¤Ï°åÎÅÈñ¤ä²ð¸îÈñ¡¢½»¤Þ¤¤¤Î½¤Á¶Èñ¤È¤¤¤Ã¤¿Î×»þ»Ù½Ð¤Ï½½Ê¬¤Ë¿¥¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¹âÎð¤Î¿Æ¤ÎÀ¸³èÀß·×¤ò¹Í¤¨¤ëºÝ¤Ï¡¢ÍÂÃù¶â»Ä¹â¤À¤±¤ÇÈ½ÃÇ¤»¤º¡¢Ëè·î¤Î¼ý»Ù¤ä¾Íè¤ÎÂç¤¤Ê»Ù½Ð¤ËÈ÷¤¨¤ëÍ¾ÎÏ¤Þ¤Ç´Þ¤á¤Æ¡¢²ÈÂ²¤ÇÁá¤á¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
