RIIZE¡¢ËÜÆü¡Ê21Æü¡Ë½é¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é³«Ëë¡ª¥¦¥©¥ó¥Ó¥ó¡Ö¼«Ê¬¤¬1ÈÖ¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ú°ìÌä°ìÅú¡Û
2·î21¡Á23Æü¡¢¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×RIIZE¤Ï½é¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡ÖRIIZING LOUD¡×¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¸ø±é¤Î¤¿¤á¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤ËÎ©¤Ä¡£
ÆÃ¤Ë¡¢RIIZE¤Îº£²ó¤Î¸ø±é¤Ï¡ÖK-POP¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×ºÇÃ»¤Ç¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥àÆþ¤ê¡×¤È¤¤¤¦µÏ¿¤Ç¤¢¤ë¤À¤±¤Ë¡¢Âç¤¤Ê´Ø¿´¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢2·î21Æü¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï½êÂ°»öÌ³½êSM¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´¶ÁÛ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
RIIZE¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤Ë´Ø¤¹¤ë¼Áµ¿±þÅú¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
K-POP¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×ºÇÃ»¤ÇÅìµþ¥É¡¼¥àÆþ¤ê¤òµÏ¿¤·¤¿´¶ÁÛ¤Ï¡©
¥·¥ç¥¦¥¿¥í¥¦¡§´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤¬Âç¤¤¤¡£¤½¤ì¤À¤±²æ¡¹¤ò±þ±ç¤·¡¢¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¡¹¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤«¤é¡£¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢2022Ç¯¤ËNCT¡¦¥æ¥¦¥¿¤µ¤ó¤È½Ð±é¤·¤¿ÆüËÜ¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¡¢¥æ¥¦¥¿¤µ¤ó¤Ë5Ç¯¸å¤ÎÌÜÉ¸¤Ï²¿¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢¤¤¤Ä¤âÎÙ¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÎÏ¤ò¤¯¤ì¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¦¥ó¥½¥¯¡§Ì¤¤À¤Ë¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡£SM ROOKIES»þÂå¤Ë½é¤á¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤½¤³¤òBRIIZE¡ÊRIIZE¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Í¡¼¥à¡Ë¤À¤±¤ÇËä¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÉÔ»×µÄ¤À¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ï¡¢³§²ø²æ¤ò¤»¤º¡¢ÂÎÄ´¤âÊø¤µ¤º¤Ë¾å¼ê¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤¬¤¿¤¯¡¢º£²ó¤âÁÇÅ¨¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òºî¤ê¾å¤²¤è¤¦¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤¤¡£
¥½¥ó¥Á¥ã¥ó¡§¸ø±é¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤±¤Ç¤â´ò¤·¤¤¤¬¡¢¤Þ¤¿ÊÌ¤Î°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç´ò¤·¤¤¡£¥É¡¼¥à¤¬±ó¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤¿°ÊÁ°¤Î¥Õ¥¡¥ó¥³¥ó¥Ä¥¢¡¼¤«¤éº£¤Þ¤Ç¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë»Ù¤¨¹ç¤¤¡¢Íê¤ê¤Ê¤¬¤é°ì½ï¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¢¤ªÈè¤ìÍÍ¤È¸À¤¤¤¿¤¤¡£
¥¦¥©¥ó¥Ó¥ó¡§RIIZE¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¥Ä¥¢¡¼¤ò»Ï¤á¤¿¤È¤¡¢¤É¤ó¤É¤óÂç¤¤Ê²ñ¾ì¤ÇBRIIZE¤È²ñ¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Ì´¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£º£²ó¤â¤½¤ÎÌ´¤ò¤â¤¦1ÅÙ³ð¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤¤¡£ºòÇ¯¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡ÖRIIZING LOUD¡×¥Ä¥¢¡¼¤â»Ä¤ê¤ï¤º¤«¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢´èÄ¥¤ì¤¿¤È»×¤¦¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª
¥½¥Ò¡§RIIZE¤¬Åìµþ¥É¡¼¥à¤Î¤è¤¦¤ÊÂç¤¤Ê²ñ¾ì¤ËÍè¤é¤ì¤¿¤³¤È¼«ÂÎ¤Ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÈÆ±¤¸Ì´¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½Î©¤Æ¤ë¾ì½ê¤À¤«¤é¡£¥á¥ó¥Ð¡¼³§¡ª¤³¤ì¤Þ¤ÇËÜÅö¤Ë¤ªÈè¤ìÍÍ¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÎÉ¤¤»Ñ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤»¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
¥¢¥ó¥È¥ó¡§½é¤á¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£µÏ¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤«ÅÉ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤È¤Ë¤«¤¯º£¤Î¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¸Ø¤é¤·¤¤¡£¤³¤ì¤«¤é¤â´èÄ¥¤êÂ³¤±¤Æ¡¢RIIZE¤È¤·¤Æ¤µ¤é¤Ë¹â¤¤¾ì½ê¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¡ÄRIIZE¤ÎËö¤Ã»Ò¤È¤·¤Æ²á¤´¤¹¤Î¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¥Ò¥ç¥ó¡ÊÇ¯¾å¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ë¤¿¤Á¤Ê¤ê¤ËÌÌÅÝ¤ò¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£
º£²ó¤Î¸ø±é¤Ç´üÂÔ¤¹¤Ù¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡©
¥·¥ç¥¦¥¿¥í¥¦¡§¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Îµ¬ÌÏ¤ÏÂç¤¤¤¤±¤ì¤É¡¢BRIIZE¤¬²æ¡¹¤ò¤â¤Ã¤È¶á¤¯¤Ç´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦ÅØÎÏ¤¹¤ë¡£¿·¤·¤¤¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Ë¤â´üÂÔ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤È»öÌ³½ê¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤¬°ì½ï¤ËÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¸ø±é¤Î¤¿¤á¤ËÎÏ¤òÃí¤¤¤À¡£¤½¤ÎÊ¬¡¢BRIIZE¤¬³Ú¤·¤¯²È¤Ëµ¢¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¸ø±é¤Ë¤Ê¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤Ê¤È»×¤¦¡£
¥¦¥ó¥½¥¯¡§¡ØAll of You¡Ù¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¡£¥ê¥ê¡¼¥¹¸å´Ö¤â¤Ê¤¤¶Ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤óÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤·¡¢Âç¤¤Ê¾ì½ê¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤«¤é¡£¤Þ¤¿¡¢BRIIZE¤¬¥¥ê¥ó¥°¥Ñ¡¼¥È¤À¤È´î¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤ë¼«Ê¬¤Î¥Ñ¡¼¥È¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¿¶¤êÉÕ¤±¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¥½¥ó¥Á¥ã¥ó¡§¡ØAll of You¡Ù¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿ÆüËÜ¤Î¿·¶Ê¤Ç¤¢¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¾å¼ê¤¯¤ª¸«¤»¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ë¡£¥«¥Ð¡¼¶Ê¤â½àÈ÷¤·¤¿¡£ÍÌ¾¤Ê³Ú¶Ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÊý¤¬¤´Â¸ÃÎ¤À¤È»×¤¦¡£±ó¤¯¤«¤éÍè¤ëBRIIZE¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¦¤¬¡¢3Æü´Ö¹¬¤»¤Ê»×¤¤½Ð¤òºî¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¥¦¥©¥ó¥Ó¥ó¡§½é¤á¤Æ»È¤¦ÉñÂæÁõÃÖ¤¬¤¢¤ë¡£¥Í¥¿¥Ð¥ì¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ë¤·¤Æ¡Ä¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡ØFame¡Ù¤¬1ÈÖ³Ú¤·¤ß¡£¶Ê¤Î½é¤á¤Ë¡Ö¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¡ª¡×¤È¶«¤Ö¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤ÆBRIIZE¤¬¤É¤ì¤Û¤É¤Î´¿À¼¤ò¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡£
¥½¥Ò¡§¤Þ¤º¤Ï²ñ¾ì¤Ë¶Á¤ÅÏ¤ëBRIIZE¤Î¡ØBag Bad Back¡Ù¤Î²ÎÀ¼¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´üÂÔ¤·¤Æ¤ë¤è¡¢BRIIZE¡ª¤½¤ì¤«¤é¥¢¥ó¥³¡¼¥ëÁ°¤ÎºÇ¸å¤Î¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤É¤Î¶Ê¤«¤Ï¶µ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¼«Ê¬¤¬Í½ÁÛ¤¹¤ë¤Ë¡¢¤ª¤½¤é¤¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÅÝ¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¤ËÍÙ¤ê¤Þ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¤·¡¢BRIIZE¤â¤¹¤´¤¯¶½Ê³¤¹¤ë¤È»×¤¦¡£
¥¢¥ó¥È¥ó¡§²»¤À¤±¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¤Ê¤é¡Ö¥·¥å¡¼¥Ã¡×¤È¤¤¤¦¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¡£´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¡Ø9 Days¡Ù¤Ç¡¢ÍýÍ³¤Ï¤Þ¤ÀÈëÌ©¤À¡Ê¾Ð¡Ë¡£10Ç¯¤¬²á¤®¤ÆRIIZE¤ÎÎò»Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤È¤¡¢¸å²ù¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¨¤ë¸ø±é¤Ë¤¹¤ë¡£
¸ø±é¤ò¹µ¤¨¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¤É¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¡©ºÇ¤â¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡©
¥·¥ç¥¦¥¿¥í¥¦¡§°ìºòÆü¤âºòÆü¤â¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÈÎý½¬¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Æ¡¢´èÄ¥¤í¤¦¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¥¦¥©¥ó¥Ó¥ó¤ÏÀÕÇ¤´¶¤â¶¯¤¤¤·¡¢À³Ê¾å¥¹¥Æ¡¼¥¸1¤Ä1¤Ä¤Ë°ÕÌ£¤ò¹þ¤á¤ë¤Î¤Ç¡¢¶ÛÄ¥¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£°ìÊý¡¢¥¦¥ó¥½¥¯¤Ï¡¢¤Û¤«¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤è¤ê¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤À¡£¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Î¤È¤¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤Ê¤¼¤«Í¾Íµ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¥¦¥ó¥½¥¯¡§ÆÃÄê¤Î¸ÀÍÕ¤è¤ê¡¢°ì½ï¤ËÂ©¤ò¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤éÎý½¬¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î½Ö´Ö¤¬µ²±¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥ß¥¹¤ò¤»¤º¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤³¤è¤¦¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤òÎ©¤Æ¤¿¤À¤±¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢³§¤Á¤ç¤¦¤ÉÉ¬Í×¤ÊÊ¬¤À¤±¶ÛÄ¥¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤¬¡¢¤¢¤¨¤Æ1¿ÍÁª¤Ö¤È¤·¤¿¤é¡¢¥·¥ç¥¦¥¿¥í¥¦¤µ¤ó¡£Í§Ã£¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤ËÍè¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡£
°Õ³°¤È¥½¥ó¥Á¥ã¥ó¤¬¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£¼«Ê¬¤ÏÆ¬¤Î¤Ê¤«¤Ç¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¶ÛÄ¥¤¬¾Ã¤¨¤ëÊý¤À¤±¤É¡Ä¤¹¤Ç¤Ë1ÅÙ¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥óºÑ¤ß¤À¡£
¥½¥ó¥Á¥ã¥ó¡§²æ¡¹¤Ïµ¤¹ç¤òÆþ¤ì¤ë¤è¤ê¤â¡¢¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ò¶¦Í¤¹¤ëÊý¤À¡Ê¾Ð¡Ë¡£ºÇ¸å¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ÎÁ°¡¢¸ø±é¤ò°ì½ï¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¡¹¤Ë¡¢¡Ö3Æü´Ö¤Î¸ø±é¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ´°÷¤Ç°§»¢¤ò¤·¤¿¤Î¤¬µ²±¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Î¸ø±é¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ï¤ê¥·¥ç¥¦¥¿¥í¥¦¤µ¤ó¤¬1ÈÖ¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£µã¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¥·¥ç¥¦¥¿¥í¥¦¤µ¤ó¡ª¼«Ê¬¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¤ÎÍ¾Íµ¤¬¤À¤¤¤Ö¤Ç¤¤¿¤¬¡¢º£¤Ï¥³¥á¥ó¥È¤ò¤â¤¦¾¯¤·¾å¼ê¤¯¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¡¢¾¯¤·¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¦¥©¥ó¥Ó¥ó¡§¼«Ê¬¤¬1ÈÖ¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£RIIZE¤È¤·¤ÆÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ë½é¤á¤ÆÍè¤¿¡Ö2023 MAMA AWARDS¡×¤Î¤È¤¤Ï¡¢¶ÛÄ¥¤·¤¹¤®¤Æ»ÉÍíÎÅË¡¤ò¤·¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤È¤¤ÈÈæ¤Ù¤ì¤Ð¡¢º£¤ÏÄø¤è¤¤¶ÛÄ¥´¶¡¢¸ø±é¤ËÉ¬Í×¤Ê¶ÛÄ¥´¶¤¬¤¢¤ë¡£¤¹¤´¤¯¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ï¡¢¥Ä¥¢¡¼¤¬¤â¤¦¤¹¤°½ª¤ï¤ë¤±¤ì¤É¡¢»Ä¤ê¤Î¸ø±é¤â´èÄ¥¤í¤¦¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤·¤¿¡£
¥½¥Ò¡§¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢µ¤¹ç¤òÆþ¤ì¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¤¿¤À¡¢Á´Îý½¬¤È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤½¤Î¤â¤Î¤¬RIIZE¤Î¡Èµ¤¹ç¡É¤À¡£¤ª¸ß¤¤¤ËÂ¤ê¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ì¤ÐÏÃ¤·¹ç¤Ã¤ÆÊä¤¤¡¢°ì½ï¤ËÄ¾¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤ÈÅØÎÏ¤¹¤ë¡£
¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¥·¥ç¥¦¥¿¥í¥¦¤µ¤ó¡£¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤Ë¤È¤Æ¤â¤³¤À¤ï¤ë¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¤µ¤é¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥¦¥ó¥½¥¯¤µ¤ó¤Ï¾ï¤Ë´ªÄê¤Îµ¯Éú¤¬¤Ê¤¤¤Î¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤¢¤Þ¤ê¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¼«Ê¬¤Ï¶ÛÄ¥¤ò²ò¤³¤¦¤È¤»¤º¡¢Å¬ÅÙ¤Ê¶ÛÄ¥´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥ó¥È¥ó¡§¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î´Ö¤Ç¡¢¤¤¤¿¤º¤é¤Ã¤Ý¤¯1¿Í¤ò»ØÌ¾¤·¤Æ¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥È¡×¤È²»Æ¬¤ò¼è¤é¤»¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£ºòÆü¤Ï¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë³«»ÏÁ°¤Î¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥È¡×Ã´Åö¤Ï¥¦¥©¥ó¥Ó¥ó¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ê¤ê¤Î³Ú¤·¤¤½ÐÍè»ö¤«¤éÎÏ¤òÆÀ¤ë¡£
¶ÛÄ¥¤ÏÀµÄ¾¡¢³§Æ±¤¸¤¯¤é¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ò½ª¤¨¤Æ³§¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¸ø±éÄ¾Á°¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¼Â´¶¤¬Í¯¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£Â¿Ê¬ÅÐ¾ìÁ°¤Ë¥ê¥Õ¥È¤Ë¾è¤Ã¤¿¤È¤¤¬1ÈÖ¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤±¤ì¤É¡Ä¤½¤ì¤Ç¤â¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢²¿¤«¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¸«¤»¤¿¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤à¤·¤íÎÉ¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡£
¸ÀÍÕÄÌ¤ê¤ËÌÜÉ¸¤ò³ð¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤ëRIIZE¡¢¼¡¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡©
¥·¥ç¥¦¥¿¥í¥¦¡§¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤Ê²ñ¾ì¤Ç¡¢¤â¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤ÎBRIIZE¤ò¡¢¤â¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤Î¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Î¸÷¤ò¸«¤¿¤¤¡£RIIZE¤Î²»³Ú¤Ç¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤Ê¾Þ¤â¼è¤ê¤¿¤¤¡£
¥¦¥ó¥½¥¯¡§ÆÃÄê¤Î²ñ¾ì¤òÌÜÉ¸¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢Ã¯¤â¤¬RIIZE¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢RIIZE¤Î¶Ê¤òÉÑÈË¤ËÄ°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤¯¤é¤¤ÁÇÅ¨¤Ê¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£²ñ¾ì¤ÎÂç¤¤µ¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¤É¤³¤Ç¤â±©¤Ð¤¿¤Â³¤±¤ëRIIZE¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ë¡£
¥½¥ó¥Á¥ã¥ó¡§¤¤¤Ä¤«¤Ï1Ç¯¤òµ±¤«¤»¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£²æ¡¹¤Î²»³Ú¤È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó°¦¤µ¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¥¦¥©¥ó¥Ó¥ó¡§¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆRIIZE¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡¢¸ø±é¤Î¾å¼ê¤Ê¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡£¡ÖRIIZING LOUD¡×¥Ä¥¢¡¼¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¤¤Ë¤â¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢BRIIZE¤Ç¤Ï¤Ê¤¤°ìÈÌ¤ÎÊý¡¹¤â¡ÖRIIZE¤Î¸ø±é¤Ï¸«¤¿¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤È¡¢´ò¤·¤¤¡£RIIZE¤ÏÀ®Ä¹¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤è¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤È»×¤¦¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤µ¤é¤Ë¾å¼ê¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÃÏÆ»¤Ë³èÆ°¤òÂ³¤±¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¡£¤ª¸«¤»¤·¤Þ¤¹¡ª
¥½¥Ò¡§¤Þ¤º¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç²æ¡¹¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿BRIIZE¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¥É¡¼¥à¤Î¼¡¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤À¤È»×¤¦¡£ºÇ¶á¡¢¥¿¥¤¡¦¥Ð¥ó¥³¥¯¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¡ÖSMTOWN LIVE¡×¸ø±é¤ò¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤È¤¥¢¥ó¥È¥ó¤¬¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬µ²±¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥ó¥È¥ó¡§¼ÁÌä¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö¸ÀÍÕÄÌ¤ê¤Ë³ð¤¨¤Æ¤¤¤¯RIIZE¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ìÂ³¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¡£ÌÜÉ¸¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö½é¤«¤é¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤À¤¬¡¢¼«Ê¬¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Ë¥å¡¼¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¸ø±é¤¹¤ë¤³¤È¡£Ã»´üÅª¤ÊÌÜÉ¸¤Ï¡¢2026Ç¯¡¢RIIZE¤Î²»³Ú¤¬¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Î¿´¤ËÆÏ¤¯¤³¤È¤À¡£
¡þRIIZE ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
SM¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È½êÂ°¤Î¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡£¸½ºß¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏNCT½Ð¿È¤Î¥·¥ç¥¦¥¿¥í¥¦¡¢¥½¥ó¥Á¥ã¥ó¡¢¸ø³«Îý½¬À¸SM ROOKIES½Ð¿È¤Î¥¦¥ó¥½¥¯¡¢Èó¸ø³«Îý½¬À¸¤Î¥¦¥©¥ó¥Ó¥ó¡¢¥½¥Ò¡¢¥¢¥ó¥È¥ó¤Î6¿Í¡£SM¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤¬NCT°ÊÍè¡¢7Ç¯¤Ö¤ê¤ËÇÚ½Ð¤¹¤ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¡ÖRIIZE¡×¤Ë¤Ï¡¢¡ÖRise¡×¡ÊÀ®Ä¹¤¹¤ë¡Ë¤È¡ÖRealize¡×¡Ê¼Â¸½¤¹¤ë¡Ë¤Î2¤Ä¤Î°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2023Ç¯9·î4Æü¡¢¥·¥ó¥°¥ë¡ØGet A Guitar¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2024Ç¯10·î¡¢¥¹¥ó¥Ï¥ó¤¬Ã¦Âà¤·¤Æ¤¤¤ë¡£