¹ñÆâ¥È¥Ã¥×µé¤Î¥½¥Õ¥È¥Æ¥Ë¥¹Áª¼ê¤¿¤Á¤¬»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë»ØÆ³¡Ú¹âÃÎ¡Û
¹ñÆâ¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥½¥Õ¥È¥Æ¥Ë¥¹¥Áー¥à¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬2·î21Æü¡¢¹âÃÎ»Ô¤Ç»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò»ØÆ³¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹âÃÎ»Ô¤Î¡ÖINOUE¡¦ÅìÉô¥¹¥Ýー¥Ä¥Ñー¥¯¡×¤Ç¡¢¹ñÆâ¤Î¶¯¹ë¡¦NTTÀ¾ÆüËÜ¥½¥Õ¥È¥Æ¥Ë¥¹Éô¤¬¤ª¤è¤½50¿Í¤Î¾®³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥Æ¥Ë¥¹¶µ¼¼¤ò³«¤¤Þ¤·¤¿¡£NTTÀ¾ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ°è¹×¸¥¤òÌÜÅª¤ËÀ¾ÆüËÜ¤Î³ÆÃÏ¤Ç¥¹¥Ýー¥Ä¶µ¼¼¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»²²Ã¤·¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¡¢¹ñÆâ¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÁª¼ê¤«¤é¥µー¥Ö¤ä¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¤ÎÂÇ¤ÁÊý¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£NTTÀ¾ÆüËÜ¤Ç¤Ïº£¸å¤â¡¢ÃÏ°è¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¿¶¶½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£