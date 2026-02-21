ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î°äÂÎ¤ò¼«Âð¤Ë°ä´þ¡¡Êì¿Æ¤òÁ÷¸¡¡Ê»³·Á¡¦´¨²Ï¹¾½ð¡Ë
¼«Âð¤Î¥¢¥Ñー¥È¤Ë°äÂÎ¤ò¥Ó¥Ëー¥ëÂÞ¤ËÆþ¤ì¤Æ°ä´þ¤·¤¿¤È¤·¤Æ20ÆüÌë¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿²ÏËÌÄ®¤Ë½»¤à½÷(38)¤¬21Æü¡¢Á÷¸¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½÷¤Ï¡Ö½Ð»ºÄ¾¸å¤ËÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ò±£¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
»àÂÎ°ä´þÍÆµ¿¤ÇÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï²ÏËÌÄ®Ã«ÃÏ¤Ò¤Ê»Ô»°ÃúÌÜ¤ÎÌµ¿¦¤Î½÷(38)¤Ç¤¹¡£½÷¤Ï21ÆüÀµ¸á²á¤®¡¢¾å»³·Ù»¡½ð¤«¤éÁ÷¸¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
´¨²Ï¹¾·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢½÷¤Ï¼«Âð¥¢¥Ñー¥È¤Ç¡¢Ì¾Á°¤äÇ¯Îð¡¢ÀÊÌ¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤°äÂÎ¤ò¥Ó¥Ëー¥ëÂÞ¤ÇÊñ¤à¤Ê¤É¤·¤Æ¿ÍÌÜ¤Ë¤Ä¤«¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ë±£¤·¤Æ°ä´þ¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½÷¤Ï20Æü¸áÁ°9»þÈ¾¤´¤í¡¢¶á¤¯¤Î²ÏËÌ¸òÈÖ¤Ë¼«¼ó¤·¡¢»ö·ï¤¬È¯³Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤¬½÷¤Î¼«Âð¤òÄ´¤Ù¤¿·ë²Ì¡¢ÍÆµ¿¤¬¸Ç¤Þ¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢20ÆüÌë¤Ë¶ÛµÞÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢½÷¤ÏÍÆµ¿¤òÇ§¤á¡¢¡Ö¼«Âð¤Ç½Ð»º¤·¤¿Ä¾¸å¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ò¡¢¥Ó¥Ëー¥ëÂÞ¤ËÆþ¤ì¤Æ¼¼Æâ¤Ë±£¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ç¤Ïº£¸å¡¢°äÂÎ¤Î»ÊË¡²òË¶¤ò¹Ô¤Ã¤Æ»à°ø¤òÄ´¤Ù¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢½Ð»º¤ä°ä´þ¤ò¤·¤¿»þ´ü¤ÎÆÃÄê¤ò¿Ê¤á¤ë¤Û¤«¡¢ÈÈ¹Ô¤ÎÆ°µ¡¤Ê¤É¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£