¡ÖºÆ¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤ë¡×²ø²æ¤ÇÎ¥Ã¦Ãæ¤ÎÆüËÜÂåÉ½DF¤Ë½êÂ°¥¯¥é¥Ö»Ø´ø´±¤¬¸ÀµÚ¡ÖÉé½ý¤·¤¿ÉôÊ¬¤¬¡Ä¡×
¡¡¥ë¡¦¥¢¡¼¥Ö¥ë¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½DFÀ¥¸ÅÊâÌ´¤Î¸½¾õ¤ò»Ø´ø´±¤¬¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î25ºÐ¤Ï¡¢£±·î30Æü¤Î¥ê¡¼¥°¡¦¥¢¥óÂè20Àá¡¦RC¥é¥ó¥¹Àï¡Ê£°¡Ý£±¡Ë¤Î½ªÈ×¤ËÁê¼êFW¤Ë²¡¤µ¤ì¤ë·Á¤ÇÌ£ÊýGK¤È¸òºø¤·¤ÆÉé½ý¡£¤½¤Î¸å¡¢ÄË¤ß¤ò´®¤¨¤Ê¤¬¤é¥×¥ì¡¼¤òÂ³¤±¤Æ¥Õ¥ë½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¬¡¢¸åÆü¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ë¤è¤Ã¤ÆÏ¾¹ü¤Î¹üÀÞ¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡ØParis Normandie¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢£²·î£·Æü¤Î¥¹¥È¥é¥¹¥Ö¡¼¥ëÀï°Ê¹ß¡¢·ç¾ì¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¥¸Å¤Ë¥ë¡¦¥¢¡¼¥Ö¥ë¤Î¥Ç¥£¥Ç¥£¥¨¡¦¥Ç¥£¥¬¡¼¥ë´ÆÆÄ¤¬¸ÀµÚ¡£¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤¿¡£
¡Ö¥¢¥æ¥à¤Ï¶âÍË¤Ë£³½µ´Ö¸å¤ÎºÆ¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤ë¡£Éé½ý¤·¤¿ÉôÊ¬¤¬¤·¤Ã¤«¤ê·ë¹ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î³ÎÇ§¤¬É¬Í×¤À¡×
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤¹¤Ç¤ËÀ¥¸Å¤Ï¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤Ê¤É¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò»Ï¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¤â¤·¸¡ºº·ë²Ì¤¬ÎÉ¤±¤ì¤ÐÉüµ¢¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£¤½¤¦¤Ê¤ì¤Ð£³·î¤Ë¥¤¥®¥ê¥¹±óÀ¬¤ò¹µ¤¨¤ë¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÏ¯Êó¤À¡£
