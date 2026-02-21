BPO¡¢ABC¡ØÃµÄå¡ª¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯¡¼¥×¡Ù¡õMBS¡Ø¤è¤ó¥Á¥ã¥óTV¡Ù¡¢Æ¤µÄ¡¦¿³µÄÆþ¤ê¤»¤º¡ÖÊüÁ÷ÎÑÍý°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤Þ¤Ç¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡×
¡¡ÊüÁ÷ÎÑÍý¡¦ÈÖÁÈ¸þ¾åµ¡¹½¡ÊBPO¡Ë¤Ï¤³¤Î¤Û¤É¡¢13Æü¤Ë³«ºÅ¤·¤¿Âè215²óÊüÁ÷ÎÑÍý¸¡¾Ú°Ñ°÷²ñ¤ÎµÄ»ö³µÍ×¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£1·î22ÆüÊüÁ÷¤ÎËèÆüÊüÁ÷¡ÊMBS¡Ë¡Ø¤è¤ó¥Á¥ã¥óTV¡Ù¤È¡¢1·î23ÆüÊüÁ÷¤ÎÄ«ÆüÊüÁ÷¥Æ¥ì¥Ó¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¡ØÃµÄå¡ª¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯¡¼¥×¡Ù¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÊüÁ÷ÎÑÍý°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤Þ¤Ç¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢Æ¤µÄ¡¦¿³µÄÆþ¤ê¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¡Ö1·î¤Ë»ëÄ°¼Ô¡¦Ä°¼è¼Ô¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿°Õ¸«¤Ë¤Ï¡¢1·î22ÆüÊüÁ÷¤ÎËèÆüÊüÁ÷¡Ø¤è¤ó¥Á¥ã¥óTV¡Ù¤È¡¢1·î23ÆüÊüÁ÷¤ÎÄ«ÆüÊüÁ÷¥Æ¥ì¥Ó¡ØÃµÄå¡ª¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯¡¼¥×¡Ù¤Î2ÈÖÁÈ¤ËÂÐ¤¹¤ëÈãÈ½¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢µÄÏÀ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ø¤è¤ó¥Á¥ã¥óTV¡Ù¤Ï½°µÄ±¡Áªµó¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ëºÝ¡¢ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡¦¹ñÌ±Ì±¼ç¡¦¶¦»º¡¦¤ì¤¤¤ï¿·ÁªÁÈ¤ò¡ÖÍ¥¤·¤¯¤Æ²º¤ä¤«¤ÊÆüËÜ¡×¡¢¼«Ì±ÅÞ¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¢»²À¯ÅÞ¤ò¡Ö¶¯¤¯¤Æ¤³¤ï¤¤ÆüËÜ¡×¤È¿Þ¼°¤ò¸ò¤¨¤Æ²òÀâ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢BPO¤ÎÊó¹ð½ñ¤Ç¤Ï¡Ö»ëÄ°¼Ô¤«¤é¡ØÀ¯ÅÞ¤ËÆÃÄê¤Î°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ë°Õ¿ÞÅª¤ÊÍ¶Æ³¤À¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ¸«¤ä¡¢Åö³ºÈÖÁÈ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¼Õºá¤ä·Ð°Þ¤ÎÀâÌÀ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡ØÃ±¤Ê¤ë¸À¤¤´¹¤¨¤Ë½ª»Ï¤·¡¢»ëÄ°¼Ô¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë´í¸±À¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤¿ÂÐ±þ¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Æ±·ï¤ËÂÐ¤¹¤ë°Ñ°÷¤«¤é¤Î°Õ¸«¤â¤Þ¤È¤á¤¿¡£¡Ö¡ØÍ¸¢¼Ô¤ÎÈ½ÃÇ¼´¤Ï¡©¡Ù¤ÈÌÃÂÇ¤Ã¤Æ¡ØÍ¥¤·¤¯¤Æ²º¤ä¤«¡Ù¡Ø¶¯¤¯¤Æ¤³¤ï¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤±¤òÊüÁ÷¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¾å¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ÎÅÁÃ£¤È°ìÂÎ¤É¤³¤¬°ã¤¦¤Î¤À¤í¤¦¤«¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤òÊú¤¤¤¿¡£ÊüÁ÷¤¬¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤±¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¡¢Èó¾ï¤Ë°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬»ö¼Â¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÏÀÉ¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¤ÐÌäÂê¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ë¤Ï¤½¤Î·ÁÀ×¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¡¢¡ÖÊüÁ÷ÎÑÍý¤ÎÌäÂê¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¥Õ¥ê¥Ã¥×¤ËÍî¤È¤·¹þ¤àºÝ¤Î¥»¥ó¥¹¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¡¢¡ÖËÜÍè¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¤ÎÅÁ¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ°Õ¸«¤ò½Ò¤Ù¤ë¤Î¤¬Ìò³ä¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¡¢¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Î¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞÈÖÁÈ¤ÇÅÁ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤¿¡×¡¢¡Ö°Û¤Ê¤ëÀ¯ºö¤ò»ý¤ÄÀ¯ÅÞ¤òÃ±½ã¤Ë2¤Ä¤Ë¶èÊ¬¤±¤·¤ÆÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢»ö¼Â¤È¤·¤Æ²Ì¤¿¤·¤ÆÀ¯ºö¤ò¤½¤Î¤è¤¦¤ËÊ¬Îà¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡×¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¡Ø¤³¤ï¤¤¡Ù¤ò¡Ø¼ê¤´¤ï¤¤¡Ù¤È¼õ¤±¼è¤ì¤Ê¤¯¤â¤Ê¤¤ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡×¡¢¡Ö¡Ø¶¯¤¯¤Æ¤³¤ï¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦É½¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¡¢¸½Âå¤ÎÀ¤³¦¡¦¼Ò²ñ¾ðÀª¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢É¬¤º¤·¤â¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸°ì¿§¤À¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£ÆüËÜ¤Ï¶¯¤¯¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤ò»ý¤Ä¿Í¤â¤¤¤ë¡£¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ³Î¤Ê´ð½à¤ò»ý¤Ã¤ÆÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤È»×¤¦¡×¡¢¡Ö¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤¬¡¢¼«¿È¤ÎËÜ°Õ¤È°Û¤Ê¤ë·Á¤ÇÊÔ½¸¤µ¤ì¡¢¸í²ò¤ò¾·¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÅÀ¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤êÆÀ¤ë¤¬¡¢¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤â¼Õºá¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÅÀ¤ÏÊüÁ÷ÎÑÍý¾åÌäÂê¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ë¤Ê¤¤¡×¡¢¡ÖºòÇ¯¤Î»²±¡Áª°Ê¹ß¡¢³Æ¶É¤¬ÁªµóÊóÆ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»î¹Ôºø¸í¤òÂ³¤±¤ëÃæ¤Ç¤Î¼ºÇÔ¤À¤È»×¤¦¡×¡¢¡ÖÂ¾¤Î¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤¬¤³¤¦¤¤¤¦¿Þ¼°¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¤ÈÈ¯¸À¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ë¤Ê¤ÉÈÖÁÈÁ´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤Ï¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤È¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤ÇÉ½¸½¤ÎÃÕÀÛ¤µ¤ò¼Õºá¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÂÐ±þ¤â¤¢¤ê¡¢Â®¤ä¤«¤Ê½¤Àµ¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊüÁ÷ÎÑÍý°ãÈ¿¤È¤Þ¤Ç¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬½Ð¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢»ö¼Â¤Ë´ð¤Å¤¯ÊóÆ»¤ÎÅ°Äì¤ä¤è¤ê¿µ½Å¤ÊÉ½¸½¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Å¬ÀÚ¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¤¬¡¢ÊüÁ÷ÎÑÍý°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¸¡¾Ú¤ò¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î»ö°Æ¤È¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢Æ¤µÄ¡¦¿³µÄÆþ¤ê¤Ï¤»¤ºÅö³ºÈÖÁÈ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎµÄÏÀ¤ò½ªÎ»¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡ØÃµÄå¡ª¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯¡¼¥×¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Áú¹ß¤êÌÀÀ±¡¦¤»¤¤¤ä¤¬ÃµÄå¤È¤·¤Æ°ÍÍê¼Ô¤ÎÄ¹ÃË¤ÎÍ×Ë¾¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¤»¤¤¤ä¤¬¡ÈÄ¹ÃË¡É¤È¤Ê¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È1Æü¤ò²á¤´¤¹¡Ö6¿Í·»Ëå¤ÎÄ¹ÃË¤òÂå¤ï¤Ã¤Æ¡×¤òÊüÁ÷¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢BPO¤ÎÊó¹ð½ñ¤Ç¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤ÎÇ¯Îð¤Ë¸«¹ç¤ï¤Ê¤¤²áÅÙ¤ÊÀÕÇ¤¤òÉé¤ï¤»¤ë¥ä¥ó¥°¥±¥¢¥é¡¼¤òÁÛµ¯¤µ¤»¶¯¤¤°ãÏÂ´¶¤òÊú¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤ä¡¢¡ÖÊüÁ÷¤ò¸«¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬½Ð±é¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ëÈðëîÃæ½ý¤ä¸Ä¿Í¾ðÊó¤Î³È»¶¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¿´ÇÛ¤À¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡°Ñ°÷¤Î°Õ¸«¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¾Ò²ð¡£¡Ö¼èºà¤ò¼õ¤±¤¿Ä¹ÃË¤¬¡¢ÊüÁ÷ÆâÍÆ¤è¤ê¤º¤Ã¤È¾¯¤Ê¤¤¤ª¼êÅÁ¤¤¤·¤«¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¤¢¤ÎÊüÁ÷¤Ï±é½Ð¤òÄ¶¤¨¤¿»ö¼Â¤Î²þÊÑ¤Ë¶á¤¤¤³¤È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î·ë²Ì¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¾å¤Ç¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¤ËÈï³²¤òÀ¸¤¸¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤·¤ÆÌäÂê¤òÌä¤¨¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡Ö¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¡¢¼ê»æ¤òÁ÷¤Ã¤¿¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¤È¤¢¤ë¼ï¤Î¶¦Æ±ºî¶È¤ÇÈÖÁÈºî¤ê¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼èºà¤µ¤ì¤¿Â¦¤âÇ¼ÆÀ¤·¤Æ±þ¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢Í¦¤ßÂ¤À¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤âÊüÁ÷ÎÑÍý°ãÈ¿¤È¤Þ¤Ç¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡×¡¢¡Ö¥ä¥ó¥°¥±¥¢¥é¡¼¤Ç°ìÈÖÌäÂê¤Ê¤Î¤Ï³Ø¹»¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤À¡£ÆüÍËÆü¤ËÍ·¤Ü¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤âÍ·¤Ù¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¡¢¥ä¥ó¥°¥±¥¢¥é¡¼¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤ë¤³¤È¤Ïº¤Æñ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÁÛÄê³°¤ÎÈðëîÃæ½ý¤òÍ¶°ú¤·¤¿ÀÕÇ¤¤¬ÈÖÁÈ¤Ë¤¢¤ë¤È¤Þ¤Ç¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¡¢¡ÖÈÖÁÈ¤Ç»Ò¤É¤â¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ëºÝ¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÈÖÁÈ¤ÏÄ¹ÃË¤ò½õ¤±¤Æ¤¢¤²¤ë¡¢»Ò¤É¤â¤Î°Ù¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤È¹Í¤¨¤ÆÈÖÁÈ¤òÀ©ºî¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤ò¤Û¤Ã¤¿¤é¤«¤·¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÊì¿Æ¤ò±é½Ð¤·¤¿·ë²Ì¡¢ÈðëîÃæ½ý¤ÎÌ·Àè¤¬Êì¿Æ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¡£»Ò¤É¤â¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿Æ¤¬ÈãÈ½¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¿É¤¤¤³¤È¤À¤È»¡¤»¤é¤ìÇÛÎ¸¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÅÀ¤òÂÕ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÄ¾¤Á¤ËÊüÁ÷ÎÑÍý°ãÈ¿¤òÌä¤¦¤È¤Þ¤Ç¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬½Ð¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÄ«ÆüÊüÁ÷¥Æ¥ì¥Ó¤¬Â®¤ä¤«¤Ë¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¾å¤ÎÈðëîÃæ½ý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃí°Õ´µ¯¤·Èï³²¤Î³ÈÂç¤òËÉ¤´¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿ÅÀ¤â¹ÍÎ¸¤·¤Æ¡¢ÊüÁ÷ÎÑÍý°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤Þ¤Ç¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢Æ¤µÄ¡¦¿³µÄÆþ¤ê¤Ï¤»¤ºÅö³ºÈÖÁÈ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎµÄÏÀ¤ò½ªÎ»¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
