ºå¿À¡¦ÀÐ°æÂçÃÒ¤¬º¸¥¢¥¥ì¥¹ç§ÃÇÎö¤Ç¼ê½Ñ¡¢Éüµ¢¤Þ¤ÇÄ¹´ü´Ö¤Î¸«¹þ¤ß¡Ä¹ÈÇòÀï¤ÇÉé½ý¤·£×£Â£Ã¼Âà
¡¡ºå¿À¤Ï£²£±Æü¡¢º¸Â¼ó¤ÎÉé½ý¤Ç¥¥ã¥ó¥×¤òÎ¥Ã¦¤·¤¿ÀÐ°æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÂçºåÉÜÆâ¤ÎÉÂ±¡¤Ç¡Öº¸¥¢¥¥ì¥¹ç§¡Ê¤±¤ó¡ËÃÇÎöË¥¹ç½Ñ¡×¤ò¼õ¤±¡¢£²£°Æü¤ËÂà±¡¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Éüµ¢¤Þ¤ÇÄ¹´ü´Ö¤òÍ×¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÐ°æ¤Ï£±£±Æü¤Î¹ÈÇòÀï¤ÇÉé½ý¤·¡¢º¸Â¥¢¥¥ì¥¹ç§¤ÎÂ»½ý¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ê£×£Â£Ã¡Ë¤â½Ð¾ì¼Âà¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µåÃÄ¤òÄÌ¤¸¤ÆÀÐ°æ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤éÄ¹¤¤¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢ºÇÁ±¤ò¿Ô¤¯¤·¡¢¤Þ¤¿Ëþ°÷¤Î¹Ã»Ò±à¤ÇÎÉ¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤ËÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£