¡¡µþÅÔ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ºòÇ¯¤Î¾¡¤ÁÇÏ¤Ç¤¢¤ë¥Ó¥Ã¥°¥¢¡¼¥µ¡¼»º¶ð¡££³ÁöÁ°¡¢ºå¿À¡¦¼Ç£±£²£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥»¥ó¥È¥¦¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¤Ç½Å¾Þ£²¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥³¡¼¥¹ÉÔÌä¡£µ÷Î¥¤ÎÍ»ÄÌ¤â¤¢¤ë¥¿¥¤¥×¤À¡£³«Ëë½µ¤ò°Õ¼±¤·¤¿Â®¤¤¥Ú¡¼¥¹¤ÇÀè¹ÔÁè¤¤¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤½¤¦¤Ç¡¢»ý¤ÁÁ°¤Î¹ëµÓ¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£
¡¡£±·î£²£·Æü¤Ë³°±¹¡¦¥¥ã¥Ë¥ª¥ó£ÆÅÚ»³¤«¤éÆþ±¹¤·¡¢ºäÏ©¤Ç»þ·×£·ËÜ¡£Ä¾Á°¤Ï·ªÅì¡¦ºäÏ©¤Ç£µ£±ÉÃ£±¡½£±£²ÉÃ£¶¤Î¹¥»þ·×¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥º¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹°ÊÍè£²ÅÙÌÜ¤Îµ³¾è¤Ë¤Ê¤ëºä°æÎÜÀ±µ³¼ê¤Ï¡ÖÁ°¤Ë¾è¤Ã¤¿¤È¤¤è¤ê¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ç¾õÂÖ¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¡£Å¸³«¼¡Âè¡×¤È¾å¡¹¤Î¼ê±þ¤¨¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Á°¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤ÇÏ¤¿¤Á¤¬Æâ¡¢Ãæ¡¢³°¤Ë»¶¤Ã¤¿ÏÈ¤ÎÊÂ¤Ó¤Ç¡¢Î®¤ì¤¬¸þ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ð¡¢¥´¡¼¥ëÁ°°ìµ¤¤Îº¹¤·¹þ¤ß¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£