¢¡¥ª¡¼¥×¥óÀï¡¡µð¿Í¡½¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê£²£±Æü¡¦ÆáÇÆ¡Ë
¡¡µð¿Í¡¦»³ºê°Ë¿¥Åê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤¬¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Î³«ËëÅê¼ê¤òÌ³¤á¡¢ÀèÈ¯¤Ç£²²ó£³£²µå£²°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡¢£²Ã¥»°¿¶¤ÇÍ½Äê¤Î¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤¤Ã¤¿¡£Ä¾µå¤ÏºÇÂ®£±£´£¹¥¥í¤ò·×Â¬¤·¤¿¡£
¡¡¹ÃÈåÂóÌé¤È¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ß¡¢½é²ó¤ÏÀèÆ¬¡¦À¾Â¼¤òÃæÈô¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¡££±»à¤«¤é°ËÆ£¡¢ÁýÅÄ¤ËÏ¢ÂÇ¤òÍá¤Ó¤¿¤¬¡¢ÆÀÅÀ·÷¤ËÁö¼Ô¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤«¤éÀÖ±©¤ò³°³ÑÄ¾µå¤Ç¸«Æ¨¤·»°¿¶¡££µÈÖ¡¦¥ª¥¹¥Ê¤ÎÂç¤¤ÊÃæÈô¤Ï¾¾ËÜ¹ä¤¬¹¥Êá¤·¤Æ¥°¥é¥Ö¤Ë¼ý¤á¤¿¡£
¡¡£²²ó¤ÏËÌÂ¼¤ò½éµå¤ÇÅê¥´¥í¡¢¸Å²ì¤ò£³µå»°¿¶¡£ºÇ¸å¤ÏÉð²¬¤òµÍ¤Þ¤é¤»¤Æ¤Î°ì¥´¥í¤ËÍÞ¤¨¤Æ£³¼ÔËÞÂà¤È½¤Àµ¤·¤¿¡£¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¡¢¥·¥å¡¼¥È¤â¶î»È¤·¤¿¤¬¡¢µå°Ò¤òÁý¤·¤¿¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç£²¤Ä¤Î»°¿¶¤òÃ¥¤¦¤Ê¤É¶¯µ¤¤Ç²¡¤·¹þ¤à¾ìÌÌ¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ï£µ»î¹ç¤ÇËÉ¸æÎ¨£¶¡¦£´£¸¤ÈÀººÌ¤ò·ç¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢ÅÐÈÄÁ°Æü¤Ï¡Öº£Ç¯¤Ï¡Ø´°àú¤À¤Í¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¥¼¥í¤Ç½ª¤ï¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ°Â¿´¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È»×¤¦¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤Ï¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×¡õ¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤£±£±¾¡¤ÇÃù¶â£·¡££³Ç¯Ï¢Â³£²¥±¥¿¾¡Íø¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¡£¥·¡¼¥º¥ó³«ËëÅê¼ê¤ÎÉ®Æ¬¸õÊä¤Ç¤â¤¢¤ë±¦ÏÓ¤¬²Æì¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç»Å¾å¤¬¤ê¤ÎÎÉ¤µ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡»³ºê°Ë¿¥Åê¼ê¡Ö½é²ó¤Ï¥Ô¥ó¥Á¤âºî¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬½Ð¤Æ¤«¤é¤Î¡¢¼ÂÀï¤Ç¤·¤«Åê¤²¤é¤ì¤Ê¤¤´¶³Ð¤È¤«¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£¥¼¥í¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¤·¡¢¥é¥ó¥Ê¡¼¤òÇØÉé¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤Ç¤âÅê¤²¤é¤ì¤¿¡£2¥¤¥Ë¥ó¥°ÌÜ¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÍî¤ÁÃå¤¤¤ÆÅê¤²¤é¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×