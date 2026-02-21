¡Úµð¿Í¡ÛºäËÜÍ¦¿Í¤¬¡Ö£³ÈÖ¡¦£Ä£È¡×¤Çº£µ¨½é¼ÂÀï¡¡¿·½õ¤Ã¿Í¡¦¥À¥ë¥Ù¥Ã¥¯¤Ï¡Ö£µÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×
¡¡µð¿Í¤ÎºäËÜÍ¦¿ÍÆâÌî¼ê¡Ê£³£·¡Ë¤¬£²£±Æü¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¡¦¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡ÊÆáÇÆ¡Ë¤Ë¡Ö£³ÈÖ¡¦£Ä£È¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£¤³¤Î»î¹ç¤¬º£µ¨½é¼ÂÀï¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡£±£¶Æü¤Ë²Æì¡¦ÆáÇÆ¥¥ã¥ó¥×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥é¥¤¥Ö£Â£Ð¡Ê¼ÂÀï·Á¼°¤ÎÂÇ·âÎý½¬¡Ë¤Ç¤Ï¡¢£²ÂÇÀÊÌÜ¤Ë±Ô¤¤º¸Ãæ´ÖÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¾õÂÖ¤Î¤è¤µ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤«¤é¤â¡ÖÁö¤Ã¤Æ¤ë»Ñ¤¬ºòÇ¯¤ÈÁ´Á³°ã¤¦¡£¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Î¼è¤êÊý¤È¤«¤â½À¤é¤«¤¯¼è¤Ã¤Æ¡¢¾õÂÖ¤è¤µ¤½¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï»Ø´ø´±¼«¤é¡Ö¥ì¥®¥å¥é¡¼Çò»æ¡×¤òÌÀ¸À¡£ºòµ¨¤ÏÀèÈ¯½Ð¾ì¤¬£³£·»î¹ç¤È£²£°£°£¸Ç¯°ÊÍè¥¥ã¥ê¥¢¥ï¡¼¥¹¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢ÇØÈÖ¹æ£¶¤ÎÉü³è¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¿·³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤Î¥Ü¥Ó¡¼¡¦¥À¥ë¥Ù¥Ã¥¯ÆâÌî¼ê¡Ê£³£°¡Ë¤âº£µ¨½é¼ÂÀï¡£¡Ö£µÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡¥ª¡¼¥×¥óÀï½éÀï¡£¤¤¤è¤¤¤è¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢³«Ëë¥¹¥¿¥á¥ó¤ÎºÂ¤ò¤«¤±¤¿¥Á¡¼¥àÆâ¶¥Áè¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£