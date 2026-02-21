¥Õ¥¡¡¼¥¦¥§¥¤¤«¤é¡ÖÍºÂç¤Ê»³¡×¤Ã¤Ý¤¤Wi-Fi 7¥ë¡¼¥¿¡¼¡¢2·î27Æü¥¯¥é¥Õ¥¡¥ó³«»Ï
¥Õ¥¡¡¼¥¦¥§¥¤¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï2·î20Æü¡¢¥ë¡¼¥¿¿·À½ÉÊ¡ÖHUAWEI WiFi Mesh X3 Pro¡×¤Î¥Æ¥£¥¶¡¼¥µ¥¤¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£2·î27Æü¤«¤é¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥µ¥¤¥È¡ÖGREEN FUNDING¡×¤Ë¤Æ»Ù±çÊç½¸¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£
HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro
¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢À¤ò½Å»ë¤·¡¢¶È³¦½é¡ÊÆ±¼ÒÄ´¤Ù¡Ë¤Î¡Ö¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥¢¥ó¥Æ¥Ê¡×¤òÅëºÜ¤·¤¿Wi-Fi 7¥ë¡¼¥¿¡¼¡£¸ø¼°Æ°²è¤ä²èÁü¤ÇÍºÂç¤Ê»³¤Î±ÇÁü¤¬À½ÉÊ¤È¤È¤â¤Ë±Ç¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Àã»³¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£À½ÉÊÌ¾¤ËMesh¤ÎÊ¸»ú¤¬¤¢¤ê¡¢À½ÉÊ²èÁü¤Ç¤Ï»Òµ¡¤Î¤è¤¦¤ÊÀ½ÉÊ¤â³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¥á¥Ã¥·¥åµ¡Ç½¤â¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ¤À¡£
HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro¥ë¡¼¥¿¡¼ËÜÂÎ¡¢¤½¤·¤Æ»Òµ¡¤Î»Ñ¤â
ÆâÉô¤Î¡È»³¡É¤Ë¤Ï¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤òÆâÂ¢¡£Æ±¼Ò¤¬³«È¯¤·¤¿Æ©ÌÀ¤Ê¥¢¥ó¥Æ¥Ê¡Ö¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥¢¥ó¥Æ¥Ê¡×¤Ë¤è¤ê¡¢³°¤«¤é¸«¤Æ¤â¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤ò»ëÇ§¤Ç¤¤º¡¢¡È»³¡É¤òÆ©ÌÀ¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤ËÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¾ÜºÙ¤Ê¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ä²Á³Ê¤ÏÉÔÌÀ¡£2·î27Æü¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°³«»Ï»þ¤ËÈ½ÌÀ¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£
Æ©ÌÀ¤Ê¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤ò¡È»³¡É¤ËÆâÂ¢
HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro¤Î¼Âµ¡¡£¥°¥é¥¹¤ÎÃæ¤ËÉâ¤«¤ÖÉ¹¡Ê¥í¥Ã¥¯¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý
¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤¬ÆâÂ¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡È»³¡É¤Î¼ÂÊª¡£³°¤«¤é¸«¤ëÊ¬¤Ë¤ÏÁ´¤¯¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤ÎÂ¸ºß¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤
