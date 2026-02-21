¡ÚÆÃ½¸¡Û¡¡Î¾ÊÅ²¼¤È¥ª¥é¥ó¥À¹ñ²¦°ì²È¤Ï¡È²ÈÂ²¤°¤ë¤ß¡É¤Î¿Æ¸ò¡ÄÀïÁè¤Ç¤ÎÎ¾¹ñ¤Î¡È¿¼¤¤¹Â¡É¾è¤ê±Û¤¨
Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤ÎË¬Ìä¤¬Ä´À°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ª¥é¥ó¥À¤Î²¦¼¼¤Ï¡¢Î¾ÊÅ²¼¤È¤È¤Æ¤â¶á¤·¤¤´ÖÊÁ¤Ç¤¹¡£·ëº§¼°¤äÂ¨°Ì¼°¤Ø¤Î½ÐÀÊ¡¢¡Ö¿åÌäÂê¡×¤Ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤òÈ¼¤Ã¤¿ÀÅÍÜ¡Ä¡Ä¡£Àè¤ÎÂçÀï¤Ç¤Ï¤·¤«¤·¡ÈÈá¤·¤¤Îò»Ë¡É¤â¡£4À¤µª¤òÄ¶¤¨¤ë¸òÎ®¤ò¤¿¤É¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¡¡6·î¤ËÄ´À°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ª¥é¥ó¥À¸ø¼°Ë¬Ìä
¡½¡½Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤¬ÀµÁõ¤Ç½Ð·Þ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
2019¡ÊÎáÏÂ¸µ¡ËÇ¯10·î¡¢¡ÖÂ¨°Ì¤ÎÎé¡×¤ÎÌë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿½Ë±ãÁ°¤Î°ì¾ìÌÌ¤Ç¡¢Î¾ÊÅ²¼¤¬·Þ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥ª¥é¥ó¥À¹ñ²¦É×ºÊ¤Ç¤¹¡£Î¾ÊÅ²¼¤È°§»¢¤ò¸ò¤ï¤¹¥¦¥£¥ì¥à¡¦¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¹ñ²¦¡¢¥Þ¥¥·¥Þ²¦ÈÞ¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¤Î´ãº¹¤·¤Ë¿Æ¤·¤ß¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥ª¥é¥ó¥À¤ÈÎÙ¹ñ¤Î¥Ù¥ë¥®¡¼¤ò¡¢Î¾ÊÅ²¼¤Ï£¶·î¤Ë¸ø¼°Ë¬Ìä¤µ¤ì¤ëÊý¸þ¤ÇÄ´À°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¥ª¥é¥ó¥À¤Ï¹ñ²¦¤ÈÅ·¹ÄÊÅ²¼¤¬¶¦¤Ë¹ÄÂÀ»Ò¤À¤Ã¤¿»þÂå¡¢°ì½ï¤Ë¡Ö¿åÌäÂê¡×¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¤Þ¤¿¹ñ²¦É×ºÊ¤Î·ëº§¼°¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢ÀÅÍÜ¤Ç¸òÎ®¤¹¤ë¤Ê¤É²ÈÂ²¤°¤ë¤ß¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤Ç¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î²¦¼¼¤ÎÃæ¤Ç¤â¤È¤Æ¤â¶á¤·¤¤´ÖÊÁ¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î£¶Ç¯Á°¤Î2013¡ÊÊ¿À®25¡ËÇ¯¤Ë¤Ï¡¢Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤â¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¹ñ²¦¤ÎÂ¨°Ì¼°¤Ë½ÐÀÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹Ä¹¡¤µ¤Þ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¼Â¤Ë11Ç¯¤Ö¤ê¤È¤¤¤¦³¤³°¸ø¼°Ë¬Ìä¤Ç¤·¤¿¡£
ÎÅÍÜ¤¬Â³¤¯¹Ä¹¡¤µ¤Þ¤ÎÂÎÄ´¤«¤é¡¢Â¨°Ì¼°¤Þ¤Ç20Æü¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤â½Ð·ç¤ò·è¤á¤é¤ì¤º¡¢µÜÆâÄ£Ä¹´±¤¬ÄêÎã¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡Ö°ì¹ï¤âÁá¤¯·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¶¯¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤Î´Ö¡¢¹Ä¹¡¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¥Þ¥¥·¥Þ²¦ÈÞ¤«¤éÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÄ¾ÀÜÅÅÏÃ¤¬¤¢¤ê¡¢¹Ä¹¡¤µ¤Þ¤ÏÂÎÄ´¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢Â¨°Ì¼°¤È¥ì¥»¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¸Â¤Ã¤Æ»²Îó¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Á¤é¤Ï¥ª¥é¥ó¥À¹ñ²¦É×ºÊ¤ò°Ï¤ó¤ÀµÇ°¼Ì¿¿¤Ç¤¹¡£ºÇÁ°Îó¡¢¸þ¤«¤Ã¤Æ±¦¤ËÎ¾ÊÅ²¼¤Î»Ñ¤¬¸«¤¨¤Þ¤¹¡£Ë¬Ìä¤ò½ª¤¨¤ÆÅ·¹ÄÊÅ²¼¤Ï¡Ö¤½¤í¤Ã¤Æ¥ª¥é¥ó¥À¤òË¬Ìä¤Ç¤¤¿¤³¤È¤òÂçÊÑ¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È´¶ÁÛ¤Ëµ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£11Ç¯¤Ö¤ê¤Î¤ªÆó¿Í°ì½ï¤Î³°¹ñ¸ø¼°Ë¬Ìä¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Â¤Ï¡¢¸ß¤¤¤ÎÂ¨°Ì¤Îµ·¼°¤Ë½ÐÀÊ¤·¹ç¤¦¤Î¤ÏÄÁ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
°ìÈÌÅª¤Ë³°¹ñ¤Î¡ÖÂ¨°Ì¼°¡×¤ä¡ÖÂ×´§¼°¡×¤Ë¤Ï¹ÄÂÀ»Ò¤¬½ÐÀÊ¤·¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Å·¹ÄÊÅ²¼¤ÎÂ¨°Ì¤ÎÎé¤Ë¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹¤«¤é¹ÄÂÀ»Ò»þÂå¤Î¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¹ñ²¦¤¬»²Îó¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¹ñ²¦¤ÎÂ×´§¼°¤Ë¤Ï¹ÄÂÀ»Òµé¤Î¹Ä»Ì¤Ç¤¢¤ë½©¼ÄµÜ¤´É×ºÊ¤¬½ÐÀÊ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡È¸ß¤¤¤Ë¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£»ö¾ð¤Ï¹ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ã¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¹ñ²¦¤¬»²Îó¤·¤¿¤³¤È¤ÇÃç¤ÎÎÉ¤µ¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¹Ä¹¡¤µ¤Þ¤ÎÀÅÍÜ¡½¡½½÷²¦¤¬¾·¤¤¤¿2½µ´Ö¤ÎÎ¥µÜÂÚºß
¡½¡½ÍÄ¤¤°¦»Ò¤µ¤Þ¤¬¥ª¥é¥ó¥À¤òË¬Ìä¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£
2006¡ÊÊ¿À®18¡ËÇ¯£¸·î¡¢¹ÄÂÀ»Ò»þÂå¤Î¤´°ì²È¤Ï¥ª¥é¥ó¥À²¦¼¼¤Î¥¢¥Ú¥ë¥É¡¼¥ë¥ó¤ÎÎ¥µÜ¤Ç£²½µ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÀÅÍÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤Î¥Ù¥¢¥È¥ê¥¯¥¹½÷²¦¤«¤é³°¸ò¥ë¡¼¥È¤Ç¾·ÂÔ¤¬¤¢¤ê¡¢Å¬±þ¾ã³²¤ÇÎÅÍÜ¤¬Â³¤¯²í»Ò¤µ¤Þ¤ÎÀÅÍÜ¤Î¤¿¤á¤ËË¬Ìä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÇÏ¼Ö¸Ë¤Ç¤Î¼èºà¤Ç¤Ï¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤È¡¢²í»Ò¤µ¤Þ¡¢Å·¹ÄÊÅ²¼¤È¡¢¤´°ì²È£³¿Í¤¬¤½¤í¤Ã¤ÆËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤é¤ì¤¿¤Î¤¬¤È¤Æ¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£½÷²¦¤ÎÉ×·¯¤ÏÄ¹¤¯¡Ö¤¦¤ÄÉÂ¡×¤Ë¶ì¤·¤ß¡¢²ÈÂ²¤Ç»Ù¤¨Â³¤±¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¥ª¥é¥ó¥ÀÂ¦¤Î¿´¸¯¤¤¤Ï¤È¤Æ¤â²¹¤«¤¯¡¢¤â¤Æ¤Ê¤·¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Î¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï½é¤á¤Æ¤Î³°¹ñ¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¼¡¤Î½÷²¦¤È¤Ê¤ëÆ±À¤Âå¤Î¥¢¥Þ¥ê¥¢²¦½÷¤Ê¤É¤È¤â¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤é¤ì¤ë¤¤¤¤·Ð¸³¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î´¶¼Õ¤ÏÅ·¹ÄÊÅ²¼¤Î¡Ö´¶ÁÛ¡×¤ËÉ½¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥ª¥é¥ó¥ÀÀÅÍÜ¤ò½ª¤¨¤Æ¤Î´¶ÁÛ¡Û
¡ÖÂÚºß¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥Ù¥¢¥È¥ê¥Ã¥¯¥¹½÷²¦ÊÅ²¼µÚ¤Ó¥¦¥£¥ì¥à¡¦¥¢¥ì¥¥µ¥ó¥À¡¼¹ÄÂÀ»ÒÆ±ÈÞÎ¾ÅÂ²¼ÊÂ¤Ó¤Ë¥ª¥é¥ó¥À²¦¼¼´Ø·¸¤ÎÊý¡¹¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¿´¤Î¤³¤â¤Ã¤¿¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤È²¹¤«¤¤¤ª¿´¸¯¤¤¤ËÂÐ¤·¤Æ¿´¤«¤é´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×
¡Ö»äÅª¤ÊÀÅÍÜ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥ª¥é¥ó¥À²¦¼¼¤ÎÊý¡¹¤È¤´°ì½ï¤Ë¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤¿»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤¿¤³¤È¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤È¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¿´²¹¤Þ¤ë¸òÎ®¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ï¤È¤Æ¤âµ®½Å¤ÊÂÎ¸³¤Ç¤·¤¿¡×
¡½¡½¡Ö²ÈÂ²¤°¤ë¤ß¤Ç¤Î¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¹ÄÂÀ»Ò¤ÏÊÅ²¼¤Î£·ºÐ²¼¤Ç¤¹¡£´¶ÁÛ¤Ë¡ÖÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤È¤Î¸òÎ®¡×¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂÚºßÃæ¤Ë¤Ï¡¢¥ª¥é¥ó¥À¤Î¥Ù¥¢¥È¥ê¥¯¥¹½÷²¦¤È¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¹ÄÂÀ»Ò°ì²È¡¢¥ë¥¯¥»¥ó¥Ö¥ë¥¯¤Î¥¢¥ó¥êÂç¸øÉ×ºÊ¡¢ÎÙ¹ñ¥Ù¥ë¥®¡¼¤Î¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¹ÄÂÀ»Ò°ì²È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤Ë¤®¤ä¤«¤ËÍ¼¿©¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Î¾ÊÅ²¼¤Ï£¶·î¤Ë¥Ù¥ë¥®¡¼¤âË¬Ìä¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¹ÄÂÀ»Ò¤Ïº£¤Î¹ñ²¦¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¥ª¥é¥ó¥À¤Ç¤ÎÀÅÍÜ¤ÏÎ¾²¦¼¼¤È¤Î¿ÆÌ©¤µ¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ëµ¡²ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£400Ç¯¤òÄ¶¤¨¤ëÆüÍö¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¡ÆüËÜ¤Î¶áÂå²½¤Î´ðÁÃ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÍö³Ø¡×
¡½¡½ÆüËÜ¤È¥ª¥é¥ó¥À¤È¤Î¸òÎ®¤Ï¤¤¤Ä¤´¤í»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
400Ç¯°Ê¾åÁ°¡¢¡Ö´Ø¥ö¸¶¤ÎÀï¤¤¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿Ç¯¤ËÁÌ¤ê¤Þ¤¹¡£2000Ç¯¤ÎÆüÍö¸òÎ®400¼þÇ¯¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢1600¡Ê·ÄÄ¹£µ¡ËÇ¯¡¢º£¤ÎÂçÊ¬¸©¤Ë½é¤á¤ÆÉºÃå¤·¤¿¥ª¥é¥ó¥ÀÁ¥¡Ö¥Ç¡¦¥ê¡¼¥Õ¥Ç¹æ¡×¤Ë¸«Î©¤Æ¤¿Á¥¤Ç¡¢¹ÄÂÀ»Ò»þÂå¤Î¥¦¥£¥ì¥à¡¦¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¹ñ²¦¤¬¾åÎ¦¤·¡¢Å·¹ÄÊÅ²¼¤¬½Ð·Þ¤¨¤Æ°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¼°Åµ¤Ë¤Ï¡¢Î¾¹ñ¤Î¹ÄÂÀ»Ò¤¬½ÐÀÊ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Å·¹ÄÊÅ²¼¡Ë
¡ÖÎ¾¹ñ¹ñÌ±¤Ë¤È¤êÆüÍö¤ÎÍ§¹¥¤ÎÎò»Ë¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÎ¾¹ñ¤ÎÍ§¹¥´Ø·¸¤ò°ìÁØÁý¿Ê¤¹¤ëÌ¤Íè¤Ø¤Î²Í¤±¶¶¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¡¢»ä¤Î°§»¢¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×
µÇ°¹Ô»ö¤ÏÍâÆü¡¢Ä¹ºê¤Ç¤â¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Î¾¹ñ¤Î¹ÄÂÀ»Ò¤¬°ì½ï¤ËË¬Ìä¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÄ¹ºê¤Î¡Ö½ÐÅç¡×¤Ç¤¹¡£ÆÁÀîËëÉÜ¤¬º¿¹ñ¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¥ª¥é¥ó¥À¤Ï¤³¤Î½ÐÅç¤Ç²¤ÊÆÍ£°ì¤Î¸ò°×Áê¼ê¤È¤Ê¤ê¡¢¥ª¥é¥ó¥À¤¬¤â¤¿¤é¤¹¡ÖÍö³Ø¡×¤Ê¤É¤ÏÆüËÜ¤Î¶áÂå²½¤Ø¤Î´ðÁÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸òÎ®¤Ï¼Â¤Ë£´À¤µª¤ËµÚ¤Ó¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖÍö°õ¡Ê¥ª¥é¥ó¥ÀÎÎÅì¥¤¥ó¥É¡Ë¡×¤ÎÀï²Ð¤Ç¶¯¤¤¤ï¤À¤«¤Þ¤ê¡½¡½½÷²¦¤Î¸·¤·¤¤¥¹¥Ô¡¼¥Á
²¦¼¼¡¦¹Ä¼¼¤È¤Æ¤â¿Æ¤·¤¤¥ª¥é¥ó¥À¤Ç¤¹¤¬¡¢Î¾¹ñ¤Î´Ö¤Ë¤Ï¡ÈÈá¤·¤¤Îò»Ë¡É¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Àè¤ÎÂçÀï¤ÇÆüËÜ¤Ï¡¢¡ÖÍö°õ¡×¡á¡Ö¥ª¥é¥ó¥ÀÎÎÅì¥¤¥ó¥É¡×¡¢º£¤Î¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ë¿¯¹¶¤·¤ÆÀêÎÎ¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¥ª¥é¥ó¥À¿Í¤¬»àË´¤·¡¢¤Þ¤¿ÊáÎº¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤¿¤áÀï¸å¥ª¥é¥ó¥À¤ÎÂÐÆü´¶¾ð¤ÏÈó¾ï¤Ë°¤¤¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¡¢1971¡Ê¾¼ÏÂ46¡ËÇ¯¡¢¾¼ÏÂÅ·¹Ä¤¬¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ½éË¬Ìä¤ÎºÝ¤ËÈó¸ø¼°¤ËË¬¤ì¤¿¥ª¥é¥ó¥À¤Ç¤Ï¡¢±èÆ»¤ÇÆü¤Î´Ý¤¬¾Æ¤«¤ì¤¿¤ê¡¢¾¼ÏÂÅ·¹Ä¤¬¾è¤Ã¤¿¼Ö¤Ë±ÕÂÎ¤¬Æþ¤Ã¤¿ËâË¡ÉÓ¤¬Åê¤²¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤ê¡¢ÆüËÜÂç»È¸øÅ¡¤Ë¥ì¥ó¥¬¤¬Åê¤²¹þ¤Þ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢³ÆÃÏ¤Ç¹³µÄ³èÆ°¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾¼ÏÂÅ·¹Ä¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¥ª¥é¥ó¥À²¦¼¼¤Ï¡ÖÂçÁÓ¤ÎÎé¡×¤Ë²¦Â²¤ò½ÐÀÊ¤µ¤»¤º¡¢¸µ¼ó¤¬ÍèÆü¤·¤¿¤Î¤ÏÊ¿À®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ç¤·¤¿¡£
1991¡ÊÊ¿À®£³¡ËÇ¯10·î¡¢¥Ù¥¢¥È¥ê¥¯¥¹½÷²¦¤Ï¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¹ÄÂÀ»Ò¤òÈ¼¤Ã¤Æ¹ñÉÐ¤È¤·¤ÆÍèÆü¤·¤Þ¤¹¡£µÜÅÂ¤Ç¤Î²ñ¸«¤Ï¡¢½÷²¦¤ÈÎ¾ÊÅ²¼¤Ë¡¢ÁÐÊý¤Î¹ÄÂÀ»Ò¤â²Ã¤ï¤Ã¤Æ£µ¿Í¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÄÁ¤·¤¤·Á¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÌë¤ÎµÜÃæÈÕ¤µ¤ó²ñ¤Ç¤Î½÷²¦¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ï¸·¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÚµÜÃæÈÕ¤µ¤ó²ñ¤Ç¤Î¥Ù¥¢¥È¥ê¥¯¥¹½÷²¦¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¡Ê½ÐÅµ¡á¡ØµÜÃæÈÕ»Á²ñ¡¡¤ª¸ÀÍÕ¤ÈÅú¼¡Ù²ÃÀ¥±ÑÌÀÊÔ¡¢ÆüËÜ¶µÊ¸¼Ò¡Ë¡Û
¡ÖÉÔ¹¬¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢ÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀï¤Î½ÐÍè»ö¤Ë¤è¤êÎ¾¹ñ¤Î¹ñÌ±¤Î´Ö¤Ë¿¼¤¤¹Â¤¬À¸¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¿ôÂ¿¤¯¤Î¥ª¥é¥ó¥À¹ñÌ±¤¬ÂÀÊ¿ÍÎ¤Ë¤ª¤±¤ëÀïÁè¤Îµ¾À·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï·³Ââ¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¼Ô¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢10Ëü¿Í°Ê¾å¤ÎÌ±´Ö¿Í¤â¤Þ¤¿¡¢²¿Ç¯¤â¤Î´Ö¡¢ÍÞÎ±¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¤ª¹ñ¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Îò»Ë¤Î°ì¾Ï¤Ç¤¹¡×
¡Ö»ä¤¿¤Á¤Î²áµî¤Ë°Å¤¤±Æ¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¶ì¤¤ÂÎ¸³¤ò¿¿Ùõ¤ÊÌÜ¤ÇÇ§¼±¤¹¤ë¤³¤È¤³¤½¡¢Ê°¤ê¤äº¨¤ß¤ËËþ¤Á¤¿µ¤»ý¤Á¤ò¹îÉþ¤¹¤ë°ì½õ¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£Îò»Ë¤ò¼è¤ê¾Ã¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÎò»Ë¤Ë¼ü¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤òË¾¤à¤â¤Î¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¤³¤ÎÈÕ¤µ¤ó²ñ¤Ï»ä¤â¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÌõÊ¸¤Ë¤¢¤ë¡Ö¤ª¹ñ¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Îò»Ë¤Î°ì¾Ï¡×¤È¤¤¤¦½÷²¦¤Î¸ÀÍÕ¤¬»É¤µ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Àè¤ÎÂçÀï¤Ç¥ª¥é¥ó¥À¤Ë¤Ï¶¯¤¤¤ï¤À¤«¤Þ¤ê¤¬»Ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£½÷²¦¤ÏÈÕ¤µ¤ó²ñ¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ¡¢ÀïÁè¤Î·Ð¸³¤Ë¿¨¤ì¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤´¼«¿È¤Ç¾å¹Ä¤´É×ºÊ¤ËÏÃ¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö¿¼¤¤¿´¤ÎÄË¤ß¤ò³Ð¤¨¤Þ¤¹¡×¡½¡½¡Èº¨¤ß¡É¤ò¡È¿Æ°¦¤Î¾ð¡É¤ËÊÑ¤¨¤¿¾å¹Ä¤´É×ºÊ¤Î°ÖÎî
¤½¤·¤ÆÅ·¹Ä¡¦¹Ä¹¡»þÂå¤Î¾å¹Ä¤´É×ºÊ¤¬2000¡ÊÊ¿À®12¡ËÇ¯£µ·î¡¢¸ø¼°¤Ë¥ª¥é¥ó¥À¤òË¬Ìä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥ª¥é¥ó¥À¹ñÌ±¤ÎÃíÌÜ¤Ï¥¢¥à¥¹¥Æ¥ë¥À¥à¤Ë¤¢¤ë¡ÖÀïË×¼Ô°ÖÎîÈê¡×¤Ø¤Î¸¥²Ö¤Ç¤·¤¿¡£¤´É×ºÊ¤Ï½÷²¦¤È°ì½ï¤Ë°ÖÎîÈê¤Þ¤Ç¿Ê¤à¤È¡¢²ÖÎØ¤ò¶¡¤¨¡¢°ìÊâ²¼¤¬¤Ã¤Æ¿¼¡¹¤ÈÄ¹¤¤ÌÛ¤È¤¦¤òÊû¤²¤Þ¤·¤¿¡£
½÷²¦¤Î¸å¤Ë½¾¤¦·³Éþ»Ñ¤Î£²¿Í¤Ï¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤ÇÊáÎº¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤ÄÂàÌò¾¹»¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î°ÖÎîÈê¤Ç¤ÎÌÛ¤È¤¦¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÅÁ¤¨¤é¤ì¡¢ÍâÆü¤Î¿·Ê¹¤âÂç¤¤¯£±ÌÌ¤ÇÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÆü¤Î½÷²¦¼çºÅÈÕ¤µ¤ó²ñ¤Ç¾å¹Ä¤µ¤Þ¤Ï¡¢¡ÖÎ¾¹ñ¤¬¡¢Àè¤ÎÂçÀï¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀï²Ð¤ò¸ò¤¨¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢À¿¤ËÈá¤·¤à¤Ù¤¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÀïÁè¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Á¤ÇÂ¿¤¯¤Îµ¾À·¼Ô¤¬À¸¤¸¡¢º£¤Ê¤ªÀïÁè¤Î½ý¤òÉé¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¹¤Î¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¡¤¿¼¤¤¿´¤ÎÄË¤ß¤ò³Ð¤¨¤Þ¤¹¡£ÆóÅÙ¤È¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢³§¤ÇÊ¿ÏÂ¤Ø¤ÎÅØÎÏ¤òÀä¤¨¤ºÂ³¤±¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¥¹¥Ô¡¼¥Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¾å¹Ä¤´É×ºÊ¤ÏÈÕ»Á²ñ¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤ÇÍÞÎ±¤µ¤ì¤¿·³¿Í¤äÌ±´Ö¿Í¤ÎÄ¹Ï·³Ê¤Î£µÁÈ¤ÎÉ×ºÊ¤È²ñ¤Ã¤ÆÏÃ¤ò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ÏÍÞÎ±¤ò·Ð¸³¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ë´¶ÌÃ¤ò¤â¤Ã¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤Î»ø½¾Ä¹¤¬ËÜ¤Ë½ñ¤»Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼óÁê·Ð¸³¼Ô¤Ï¡ÖÎ¾ÊÅ²¼¤Î¿ÍÊÁ¤¬¡¢¥ª¥é¥ó¥À¿Í¤Îº¨¤ß¤ä¤è¤½¤è¤½¤·¤µ¤ò¿Æ°¦¤Î¾ð¤ËÊÑ¤¨¤¿¡×¤È¼ê»æ¤ÇÅÁ¤¨¤Æ¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¹Ä¼¼¤È¥ª¥é¥ó¥À²¦¼¼¤È¤Î¿Æ¤·¤¤¸òÎ®¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿Èá¤·¤¤Îò»Ë¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤Î¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¢£¡ÈÆó¿Í»°µÓ¡É¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤À¡Ö¿åÌäÂê¡×¡¡ÊÅ²¼¤È¹ñ²¦¤Î¸Ç¤¤Í§¾ð
¤³¤Á¤é¤Î¼Ì¿¿¤Ï¡¢Àï¸åÀ¤Âå¤Îº£¤ÎÊÅ²¼¤È¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¹ñ²¦¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤È¤Æ¤âÏÂ¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¾Ð¤¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸ß¤¤¤Î¿®Íê¤¬¤Î¤¾¤¯£±Ëç¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÆó¿Í¤Ï¹ÄÂÀ»Ò»þÂå¤Ë¶¦ÄÌ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡ÈÆó¿Í»°µÓ¡É¤Ç¼è¤êÁÈ¤Þ¤ì¡¢Ä¹Ç¯¸Ç¤¤Í§¾ð¤Ç·ë¤Ð¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¿åÌäÂê¡×¤Ç¤¹¡£
2008¡ÊÊ¿À®20¡ËÇ¯¡¢Åìµþ¤Ç¤Î¡Ö¹ñÏ¢¡¡¿å¤È±ÒÀ¸¤Ë´Ø¤¹¤ë»ðÌä°Ñ°÷²ñ¡×¤Ç¤Ï¡¢Å·¹ÄÊÅ²¼¤Ï¤³¤Î°Ñ°÷²ñ¤Î¡ÖÌ¾ÍÀÁíºÛ¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥ª¥é¥ó¥À¹ñ²¦¤Ï¡ÖµÄÄ¹¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Å·¹ÄÊÅ²¼¡Ë
¡ÖËÜ»ðÌä°Ñ°÷²ñ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¿å¤È±ÒÀ¸¤Ë´Ø¤¹¤ë·¼ÌØ³èÆ°¤äÍÍ¡¹¤Ê¿Í¡¹¤ÎÀ¼¤ò¹ñºÝ¼Ò²ñ¤ÎÀ¯ºö¤ËÈ¿±Ç¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¼è¤êÁÈ¤ß¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿½ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¿å¤È±ÒÀ¸¤ÎÌäÂê¤Î¿¼¹ï¤µ¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¤½¤Î²Ì¤¿¤¹¤Ù¤Ìò³ä¤Ïº£¸å¤Þ¤¹¤Þ¤¹Âç¤¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¹ñÏ¢ËÜÉô¤Ê¤É¤Ç¤â¡¢¤¿¤Ó¤¿¤Ó´é¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¡Ö¿åÌäÂê¡×¤È¤¤¤¦¡¢Åö»þ¤Þ¤À¼ª´·¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿½ÅÍ×²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ£²¿Í¤Ï¹ñºÝ¼Ò²ñ¤ËÈ¯¿®¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡ÖÈá¤·¤¤Îò»Ë¡×¤ò²þ¤á¤Æ¸«¤Ä¤á¡¢ÎáÏÂ¤Î¡È¤è¤ê¿ÆÌ©¤Ê´Ø·¸¡É¤ò
¡½¡½¤³¤¦¤·¤¿¿Æ¸ò¤Î¿¼¤¤¹ñ²¦¤Î¤¤¤ë¥ª¥é¥ó¥À¤Ë¡¢Å·¹ÄÊÅ²¼¤Ï¹Ä¹¡¤µ¤Þ¤È¶¦¤Ë£¶·î¡¢Ë¬Ìä¤µ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
Î¾ÊÅ²¼¤Î¥ª¥é¥ó¥À¸ø¼°Ë¬Ìä¤ÏÂ¨°Ì¸å½é¤á¤Æ¤Ç¡¢2013Ç¯¤ÎÂ¨°Ì¼°»²Îó°ÊÍè£±£³Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
»×¤¤½Ð¤¹¤Î¤Ï¡¢ÎáÏÂ½é¤Î¡È¿ÆÁ±Ë¬Ìä¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿2023¡ÊÎáÏÂ£µ¡ËÇ¯£¶·î¤Î¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢Ë¬Ìä¤Ç¤¹¡£Î¾ÊÅ²¼¤ÏÆÈÎ©ÀïÁè¤òÀï¤Ã¤¿Ê¼»Î¤é¤ÎÊèÃÏ¤ËÇÒÎé¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤ÏÀè¤ÎÂçÀï¤ÇÆüËÜ¤¬¥ª¥é¥ó¥À¤ÈÀï²Ð¤ò¸ò¤¨¤¿¤«¤Ä¤Æ¤Î¡ÖÍö°õ¡×¡½¥ª¥é¥ó¥ÀÎÎÅì¥¤¥ó¥É¤Ç¤¹¡£ÊÅ²¼¤ÏË¬Ìä¤ÎÁ°¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤ÇÀïÁè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½Ò¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Å·¹ÄÊÅ²¼¡Ë
¡ÖÀè¤ÎÂçÀï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢À¤³¦¤Î³Æ¹ñ¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÂº¤¤Ì¿¤¬¼º¤ï¤ì¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤¬¶ì¤·¤¯¡¢Èá¤·¤¤»×¤¤¤ò¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÂçÊÑÄË¤Þ¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤È¤Î´Ø·¸¤Ç¤â¡¢Æñ¤·¤¤»þ´ü¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ë´¤¯¤Ê¤é¤ì¤¿Êý¡¹¤Î¤³¤È¤òËº¤ì¤º¡¢²áµî¤ÎÎò»Ë¤ËÂÐ¤¹¤ëÍý²ò¤ò¿¼¤á¡¢Ê¿ÏÂ¤ò°¦¤¹¤ë¿´¤ò°é¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¥ª¥é¥ó¥À¤Ç¾å¹Ä¤´É×ºÊ¤¬²ÖÎØ¤ò¶¡¤¨¤é¤ì¤¿¡ÖÀïË×¼Ô°ÖÎîÈê¡×¤Ï¡¢¹ñÉÐ¤È¤·¤ÆË¬¤Í¤¿³Æ¹ñ¤ÎÉÐµÒ¤¬¶¡²Ö¤¹¤ë¤Î¤¬¤Ê¤é¤¤¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢Î¾ÊÅ²¼¤â²Ö¤ò¶¡¤¨¤ÆÌÛ¤È¤¦¤µ¤ì¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
µîÇ¯¤Ï¡ÖÀï¸å80Ç¯¡×¤ÎÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ÎÍâÇ¯¡¢¥ª¥é¥ó¥ÀËÜ¹ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¡ÈÍö°õ¡É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÀïÁè¡¢¤½¤·¤ÆÂ¿¤¯¤ÎÊ¼»Î¤äÌ±´Ö¿Í¤òÍÞÎ±¤·¤¿Îò»Ë¤ò¸«¤Ä¤á¤ë°ÕÌ£¤ÏÂç¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Æ¤·¤¤´Ø·¸¤ÎÇØ¸å¤Ë¤¢¤ë¡ÖÈá¤·¤¤Îò»Ë¡×¤ò²þ¤á¤Æ¸«¤Ä¤á¡¢¤½¤Î¾å¤ÇÎáÏÂ¤Î"¤è¤ê¿ÆÌ©¤Ê´Ø·¸"¤òÃÛ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¡¢£¶·î¤Î¤´Ë¬Ìä¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½²áµî¤ÎÎò»Ë¤ò»ä¤¿¤Á¤â¤·¤Ã¤«¤ê¼õ¤±»ß¤á¤¿¾å¤Ç¡¢Î¾¹ñ¤¬¼ê¤ò¼è¤Ã¤ÆÊâ¤ó¤Ç¤¤¤±¤ë´Ø·¸¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú°æ¾åÌÐÃË¡Ê¤¤¤Î¤¦¤¨¡¦¤·¤²¤ª¡Ë¡Û
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥ÓµÒ°÷²òÀâ°÷¡£¹Ä¼¼¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡£¸µÆÉÇä¿·Ê¹ÊÔ½¸°Ñ°÷¡£1957Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£ÆÉÇä¿·Ê¹¼Ò¤ÇµÜÆâÄ£Ã´Åö¤È¤·¤ÆÅ·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤Î¤´·ëº§¤ò¼èºà¡£·Ù»ëÄ£¥¥ã¥Ã¥×¡¢¼Ò²ñÉô¥Ç¥¹¥¯¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢ÊÔ½¸°Ñ°÷¤È¤·¤Æ²í»Ò¤µ¤Þ¤ÎÉÂµ¤¤ä°¦»Ò¤µ¤Þ¤ÎÀ®Ä¹¤ò¼èºà¤·¤¿¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¹Ä¼¼¥À¥¤¥¢¥ê¡¼¡Ù¡ÊÃæ±û¸øÏÀ¿·¼Ò¡Ë¡¢¡ØÈÖµ¼Ô¤¬¸«¤¿¿·Å·¹Ä¤ÎÁÇ´é¡Ù¡ÊÃæ¸ø¿·½ñ¥é¥¯¥ì¡Ë¡£