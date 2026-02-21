ÅÏÊÕ¸¬¡Ö¥Ë¥Î¤µ¤ó¡×ºÇ½ª²ó¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª½éÅÐ¾ì¡¡¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¡Ö¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¤è¡×¤âËÜÅö¤Ï¡Ä
ÇÐÍ¥ÅÏÊÕ¸¬¡Ê66¡Ë¤¬¡¢20ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥Ë¥Î¤µ¤óSP¡×¡Ê¸á¸å7»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¥¤¥¸¤é¤ì¤¿¡£
Íò¤ÎÆóµÜÏÂÌé¡Ê42¡Ë¤¬MC¤òÌ³¤á¡¢13Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿Æ±ÈÖÁÈ¤Ïº£²ó¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼ÏÈ¤Ç¤ÎºÇ½ª²ó¡£ÈÖÁÈ¡È¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡É¤ÈÂ¿¿ô¤Î¥²¥¹¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
ÅÏÊÕ¤Ïº£²ó¤¬½é¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª½Ð±é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆóµÜ¤¬¡Ö¸¬¡¢Íè¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¡¢½Ð±é¼Ô¤ÏÂç¤¤ÊÇï¼ê¡£ÅÏÊÕ¤Ï24Ç¯2·îÊüÁ÷¤Î´ä¼ê¡¦µ¤Àç¾Â¡¢25Ç¯6·îÊüÁ÷¤ÎÀÐÀî¡¦¶âÂô¡¢Ç½ÅÐ¤Ç¤Î¥í¥±¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£ÆóµÜ¤Ï¡Ö¸¬¤µ¤ó¤¬Íè¤ë¤È¡¢Çñ¤Þ¤ê¥í¥±¤À¤Ã¤Æ¡¢²æ¡¹¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
ÆóµÜ¤¬¥²¥¹¥È¤ÎÇÐÍ¥ÀÖÁ¿±ÒÆó¡Ê31¡Ë¤È½÷Í¥Â¿ÉôÌ¤²Ú»Ò¡Ê37¡Ë¤Ë¡Ö¸¬¤µ¤ó¤È¡¢¡Ê²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡Ë¤¢¤ë¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢2¿Í¤Ï¡Ö¤¤¤¨¡¢½é¤á¤Þ¤·¤Æ¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£¤¹¤ë¤È¡Ö½é¤Ï¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤è¤Í¡×¡Ö½é¤Î°Ò°µ´¶¥¨¥°¤¤¤«¤é¡×¤ÎÀ¼¡£ÅÏÊÕ¤Ï¡Ö°Ò°µ¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£
ÆóµÜ¤¬¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤ÎtimeleszµÆÃÓÉ÷Ëá¡Ê30¡Ë¤Ë¡ÖÉ÷Ëá¤â¤Í¡¢¸¬¤µ¤ó¤È¸À¤¨¤Ð¶ÛÄ¥¤·¤Ê¤¬¤é¡×¤È¿¶¤ë¤È¡¢µÆÃÓ¤Ï¡ÖºÇ½é¤ÏËÜÅö¤Ë¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¡×¡£ÅÏÊÕ¤¬¡Ö¤¦¤½¤Ä¤±¡¢¤ª¤Þ¤¨¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤à¤È¡¢µÆÃÓ¤Ï¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¥¦¥½¤Ç¤¹¡×¤È¥¤¥¸¤êÊÖ¤·¤¿¡£½Ð±é¼Ô¤âÅÏÊÕ¤âÇú¾Ð¤·¤¿¡£