ÁêÌÏ¸¶vs½©ÅÄ ¥¹¥¿¥á¥óÈ¯É½
[2.21 J2¡¦J3É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥° EAST-AÂè3Àá](¥®¥ª¥ó¥¹)
¢¨14:00³«»Ï
¼ç¿³:ÅÄîµÍµ¼ù
<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>
[SCÁêÌÏ¸¶]
ÀèÈ¯
GK 1 »°±º´ð±Í
DF 5 ²ÃÆ£Âç°é
DF 16 ¹âÌîÎË
DF 19 ²ÅÄ¶õ
DF 37 »³ÆâÎÖÂÀÏº
MF 7 Ãª¶¶¶Æ»Î
MF 10 Ãæ»³Î¦
MF 15 Á°ÅÄÂÙÎÉ
MF 17 ÃÝÆâ¿ò¿Í
MF 23 ÅÄº¿Í¦ºî
FW 9 º´¡¹ÌÚ²÷
¹µ¤¨
GK 22 ¿ùËÜÂçÃÏ
DF 18 »°µ´³¤
MF 4 ÅçÀî½ÓÏº
MF 6 ÆÁ±ÊÍµÂç
MF 8 ¿À¸Í¹¯Êå
MF 20 ÀîÈªÍ¥æÆ
FW 11 ÉðÆ£Íº¼ù
FW 14 °ÂÆ£Íã
´ÆÆÄ
¥·¥å¥¿¥ë¥ÕÍªµª¥ê¥Ò¥ã¥ë¥È
[¥Ö¥é¥¦¥Ö¥ê¥Ã¥Ä½©ÅÄ]
ÀèÈ¯
GK 1 »³ÅÄ¸µµ¤
DF 2 ²¬ºêÎ¼Ê¿
DF 5 Ä¹°æ°ì¿¿
DF 13 ºÍÆ£Î¶¼£
DF 22 ¹â¶¶½¨Åµ
MF 10 º´Æ£Âç¼ù
MF 25 Æ£»³ÃÒ»Ë
MF 32 Ä¹Ã«Àî¹ª
MF 66 ÅÚ°æ¹Èµ®
FW 8 ÇßÅÄ³¡¿Í
FW 11 º´ÀîÞ«²ð
¹µ¤¨
GK 23 ÌðÅÄ³ÁÔµ®
DF 71 Èª¶¶Âóµ±
MF 7 ¿åÃ«ÂóËá
MF 14 ÂçÀÐÎµÊ¿
MF 31 ÀÐÅÄÎ¿ÂÀÏº
MF 77 ÃæÌî²ÅÂç
FW 34 ÎëÌÚæÆÂç
FW 52 À¾Â¼¿¿µ§
´ÆÆÄ
µÈÅÄ¸¬
¢¨14:00³«»Ï
¼ç¿³:ÅÄîµÍµ¼ù
<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>
[SCÁêÌÏ¸¶]
ÀèÈ¯
GK 1 »°±º´ð±Í
DF 5 ²ÃÆ£Âç°é
DF 16 ¹âÌîÎË
DF 19 ²ÅÄ¶õ
DF 37 »³ÆâÎÖÂÀÏº
MF 7 Ãª¶¶¶Æ»Î
MF 10 Ãæ»³Î¦
MF 15 Á°ÅÄÂÙÎÉ
MF 17 ÃÝÆâ¿ò¿Í
MF 23 ÅÄº¿Í¦ºî
FW 9 º´¡¹ÌÚ²÷
¹µ¤¨
GK 22 ¿ùËÜÂçÃÏ
DF 18 »°µ´³¤
MF 4 ÅçÀî½ÓÏº
MF 6 ÆÁ±ÊÍµÂç
MF 20 ÀîÈªÍ¥æÆ
FW 11 ÉðÆ£Íº¼ù
FW 14 °ÂÆ£Íã
´ÆÆÄ
¥·¥å¥¿¥ë¥ÕÍªµª¥ê¥Ò¥ã¥ë¥È
[¥Ö¥é¥¦¥Ö¥ê¥Ã¥Ä½©ÅÄ]
ÀèÈ¯
GK 1 »³ÅÄ¸µµ¤
DF 2 ²¬ºêÎ¼Ê¿
DF 5 Ä¹°æ°ì¿¿
DF 13 ºÍÆ£Î¶¼£
DF 22 ¹â¶¶½¨Åµ
MF 10 º´Æ£Âç¼ù
MF 25 Æ£»³ÃÒ»Ë
MF 32 Ä¹Ã«Àî¹ª
MF 66 ÅÚ°æ¹Èµ®
FW 8 ÇßÅÄ³¡¿Í
FW 11 º´ÀîÞ«²ð
¹µ¤¨
GK 23 ÌðÅÄ³ÁÔµ®
DF 71 Èª¶¶Âóµ±
MF 7 ¿åÃ«ÂóËá
MF 14 ÂçÀÐÎµÊ¿
MF 31 ÀÐÅÄÎ¿ÂÀÏº
MF 77 ÃæÌî²ÅÂç
FW 34 ÎëÌÚæÆÂç
FW 52 À¾Â¼¿¿µ§
´ÆÆÄ
µÈÅÄ¸¬