[2.21 J1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥° EASTÂè3Àá](Æü»º¥¹)

¢¨14:00³«»Ï

¼ç¿³:¾åÅÄ±×Ìé

<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>

[²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹]

ÀèÈ¯

GK 31 ÌÚÂ¼Î¿Ìé

DF 2 ²ÃÆ£Ï¡

DF 13 °æ¾åÂÀÀ»

DF 17 ¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥­¥Ë¥ç¡¼¥Í¥¹

DF 22 ³ÑÅÄÎÃÂÀÏ¯

MF 6 ÅÏÊÕâ«ÂÀ

MF 7 ±óÌîÂçÌï

MF 11 ¥¸¥ç¥ë¥Ç¥£¡¦¥¯¥ë¡¼¥¯¥¹

MF 28 »³º¬Î¦

MF 30 ¥æ¡¼¥ê¡¦¥¢¥é¥¦¡¼¥¸¥ç

FW 26 ¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Ç¥¤¥Ó¥Ã¥É

¹µ¤¨

GK 21 ÈÓÁÒÂç¼ù

DF 33 ¿ÛË¬´Ö¹¬À®

DF 35 ´ØÉÙ´ÓÂÀ

MF 8 ´îÅÄÂóÌé

MF 40 Å·Ìî½ã

FW 9 Ã«Â¼³¤Æá

FW 19 ¥Æ¥ô¥£¥¹

FW 23 µÜ»ÔÎ¼

FW 24 ¶áÆ£Í§´î

´ÆÆÄ

ÂçÅç½¨É×

[±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º]

ÀèÈ¯

GK 1 À¾Àî¼þºî

DF 3 ¥À¥Ë¡¼¥í¡¦¥Ü¥¶

DF 5 º¬ËÜ·òÂÀ

DF 14 ´Øº¬µ®Âç

DF 26 ²®¸¶ÂóÌé

MF 8 ¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥µ¥ô¥£¥ª

MF 13 ÅÏî´Î¿Ëá

MF 22 ¼Æ¸Í³¤

MF 25 °Âµï³¤ÅÏ

MF 77 ¶â»ÒÂóÏº

FW 36 ÈîÅÄÌîÏ¡¼£

¹µ¤¨

GK 16 À·ÀîÊâ¸«

DF 4 ÀÐ¸¶¹­¶µ

MF 10 ÃæÅçæÆºÈ

MF 39 ÁáÀîÈ»Ê¿

MF 88 Ä¹¾ÂÍÎ°ì

FW 9 ¥¤¥µ¡¼¥¯¡¦¥­¡¼¥»¡¦¥Æ¥ê¥ó

FW 27 ¾ÈÆâÍøÏÂ

FW 38 ¾¾±Êñ¥ÂÁ

FW 41 ÆóÅÄÍý±û

´ÆÆÄ

¥Þ¥Á¥§¥¤¡¦¥¹¥³¥ë¥¸¥ã