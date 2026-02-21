ÊõÄÍ²Î·à¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¹â³ÛÅ¾Çä¼Ô¤Î½ñÎàÁ÷¸¡¼õ¤±À¼ÌÀ¡Öº£¸å¤â·ÑÂ³¤·¤Æ¸·Àµ¤ÊÁ¼ÃÖ¡×¡ÚÁ´Ê¸¡Û
¡¡ÊõÄÍ²Î·à¤¬21Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¥Á¥±¥Ã¥ÈÉÔÀµÅ¾Çä¶Ø»ßË¡°ãÈ¿¤Ë¤è¤ë¸¡µó»ö°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤ÈÂê¤·¤¿À¼ÌÀ¤òÈ¯É½¡£·Ù»ëÄ£¤¬20Æü¡¢ÊõÄÍ²Î·à¸ø±é¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¹â³ÛÅ¾Çä¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÍÆµ¿¼Ô2¿Í¤ò¥Á¥±¥Ã¥ÈÉÔÀµÅ¾Çä¶Ø»ßË¡°ãÈ¿¤ÎÍÆµ¿¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡ÖÊõÄÍÂç·à¾ì¡×¡ÖÅìµþÊõÄÍ·à¾ì¡×¿·¤¿¤ÊÎÁ¶âÂÎÀ©
¢£Êó¹ðÁ´Ê¸
¥Á¥±¥Ã¥ÈÉÔÀµÅ¾Çä¶Ø»ßË¡°ãÈ¿¤Ë¤è¤ë¸¡µó»ö°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ê2026Ç¯2·î20Æü¡Ë
2026Ç¯2·î20Æü¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï¡¢ÊõÄÍ²Î·à¸ø±é¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¹â³ÛÅ¾Çä¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÍÆµ¿¼Ô2Ì¾¤ò¥Á¥±¥Ã¥ÈÉÔÀµÅ¾Çä¶Ø»ßË¡°ãÈ¿¤ÎÍÆµ¿¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2019Ç¯¤Ë¡ÖÆÃÄê¶½¹ÔÆþ¾ì·ô¤ÎÉÔÀµÅ¾Çä¤Î¶Ø»ßÅù¤Ë¤è¤ë¶½¹ÔÆþ¾ì·ô¤ÎÅ¬Àµ¤ÊÎ®ÄÌ¤Î³ÎÊÝ¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡Î§¡×¤¬»Ü¹Ô¤µ¤ì¡¢ÊÀ¼Ò¤¬¼çºÅ¤¹¤ëÊõÄÍ²Î·à¸ø±é¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢¾åµ¤ÎË¡Î§¤ËÄê¤á¤ëÆÃÄê¶½¹ÔÆþ¾ì·ô¤È¤·¤ÆÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢°ãÈ¿¼Ô¤Ï¡Ö1Ç¯°Ê²¼¤ÎÄ¨Ìò¼ã¤·¤¯¤Ï100Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÈ³¶âËô¤ÏÊ»²Ê¡×¤Ë½è¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊõÄÍ²Î·à¤Ç¤Ï¡¢º£¸å¤â·ÑÂ³¤·¤ÆÅ¾Çä¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥ÈÅù¤Ø¤Î½ÐÉÊ¼Ô¤äÅ¾Çä¶È¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢¸·Àµ¤ÊÁ¼ÃÖ¤ò¤â¤Ã¤ÆÅ¾ÇäÂÐºö¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤È¤â¤Ë¡¢·Ù»¡¤ÎÁÜºº¤ØÁ´ÌÌÅª¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
³§ÍÍ¤Ë¤ª¤«¤ì¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢Ë¡Î§¤äÊõÄÍ²Î·à¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë´Ø¤¹¤ëÍøÍÑµ¬Ìó¤òÀµ¤·¤¯¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÊõÄÍ²Î·à¤ò¤´´Ñ·à»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
