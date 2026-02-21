¥¨¥Ð¡¼¥¹Ä®ÅÄ¡¢¥ë¥ó¥Ð¤ò2Âæ¤â¤é¤¤´î¤Ö¡¡¼Â²È¤Ø1ÂæÂ£¤ë¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤È¤ªÊì¤µ¤ó¤¬Æ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥¨¥Ð¡¼¥¹¡Êº´¡¹ÌÚÎ´»Ë¡¢Ä®ÅÄÏÂ¼ù¡Ë¤¬21Æü¡¢Åìµþ¡¦Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÆüÈæÃ« 1F¥¢¥È¥ê¥¦¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¢¥¤¥í¥Ü¥Ã¥È¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¡¦¥ë¥ó¥Ð¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRoomba 1/2 Muscle Cafe¡×¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥¨¥Ð¡¼¥¹¡¢M-1¡È¥ë¥ó¥Ð¼Ö¡É¥Í¥¿ÈäÏª¤Ç²ñ¾ìÇú¾Ð
¡¡ºòÇ¯Ëö¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡Ù¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë1ËÜÌÜ¤ÇÄ®ÅÄ¤¬¥ë¥ó¥Ð¤ò»È¤Ã¤Æ¼Ö¤Ë¤Ê¤ë¥Í¥¿¤òÈäÏª¡£Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£1ÆüÀëÅÁÂç»È¤È¤Ê¤Ã¤¿2¿Í¡£º´¡¹ÌÚ¤Ï¡Ö¤³¤Î»Å»ö¤ò¤ä¤ë¤¿¤á¤Ë¡ØM-1¡Ù¤Ë½Ð¤¿¤È¹Ô¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¤Ç¡¢Ä®ÅÄ¤Ï¡Ö²á¸À¡Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤è¤¦¤È¤·¤¿¤¬¥®¥ê¥®¥ê¤Ç¼ºÎé¤ËÅö¤¿¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡ÖÌ¡ºÍ¤Î¥Í¥¿¤Ë¥ë¥ó¥Ð¤ò»È¤ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£Ä®ÅÄ¤Ï¡Ø¤½¤Î¤¯¤À¤ê¡¢¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡©¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈË½Ïª¤¹¤ë¤ÈÄ®ÅÄ¤Ï¡Ö¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó¡ª¤¤¤¤³Ê¹¥¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥ë¥ó¥Ð¤¢¤ê¤¤Î¥Í¥¿¤Ê¤Î¤Ç¡×¤ÈÂç¹²¤Æ¤Ë¡£
¡¡Ä®ÅÄ¤Ï¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Ì´¤¬¤«¤Ê¤¤¤Ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢º´¡¹ÌÚ¤Ï¡Ö¤¨¤Ã¡©¡×¤È´é¤À¤±¤Ç¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÙ¤¤¤±¤É¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÄ®ÅÄ¤¬ÏÃ¤¹¤È¡¢º´¡¹ÌÚ¤Ï¡ÖÃÙ¤¯¤Ê¤¤¡£¤á¤Ã¤Á¤ãÁá¤¤¡£¥ë¥ó¥Ð¤°¤é¤¤Áá¤¤¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¥ë¥ó¥Ð¤ò2Âæ¤º¤Ä·×4Âæ¤â¤é¤Ã¤¿¡£º´¡¹ÌÚ¤Ï¡Ö4¤Ä¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡Ä¡£¤³¤Î¸å¡¢·à¾ì¤ËÌá¤Ã¤ÆÌ¡ºÍ¤ò¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤¦¤É°ÜÆ°¼êÃÊ¤È¤·¤Æ»È¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢Ä®ÅÄ¤Ï¡ÖÀäÂÐ¤Ë¾è¤ì¤è¡ª¡×¤È¥ë¥ó¥Ð¼Ö¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ÏÎ»¾µ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤â¤È¤â¤È¼Â²È¤Ç¤â»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦Ä®ÅÄ¤Ï¡ÖºÇ¹â¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡£2¤Ä¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢1¸Ä¤Ï¼Â²È¤ËÂ£¤ë¡£¤ªÉã¤µ¤ó¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤âÆ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¥ë¥ó¥Ð¤ËÇ¤¤»¤è¤¦¤«¤Ê¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢º´¡¹ÌÚ¤Ï¡Öº£Ç¯¤â¡ØM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ù¤¬¤¢¤ë¡£¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤¹¤ëÍ½Äê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼¡¤Ï¥ë¥ó¥Ð¥Ð¥¤¥¯¤È¤¤¤¦¥Í¥¿¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¡×¤ÈÍ½¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥ë¥ó¥Ð¼Ö¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤âÂ£¤é¤ì¡¢¿·¤·¤¤¥ë¥ó¥Ð¥Í¥¿¤âÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡ÖRoomba Mini¡Ê¥ë¥ó¥Ð ¥ß¥Ë¡Ë¡×2¥â¥Ç¥ë¤òÆüËÜÀè¹ÔÈ¯Çä¤ÇÈ¯Çä¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¿·À½ÉÊ¤ÎÆÃÄ¹¤Ê¤É¤ò²òÀâ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖRoomba 1/2 Muscle Cafe¡×¤Ï¡¢¡Ö1/2¡ÊÆóÊ¬¤Î°ì¡Ë¡×¡Ö¥Þ¥Ã¥¹¥ë¡×¤È¤¤¤¦¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Î¥ë¥ó¥Ð¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò³Ú¤·¤á¤ë´ü´Ö¸ÂÄê¥«¥Õ¥§¡£¤¤ç¤¦21Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
