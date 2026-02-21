¤Ï¤ó¤Ë¤ã.ÀîÅç¤Î¸µºÊ¡¦ÀîÅçºÚ·î¤µ¤ó¡¢¡Öµì¥á¥ó¥Ð¡¼¡×¤¬½¸·ë¤·¤¿Ä¹ÃË¤ÎÃÂÀ¸²ñ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤Ï¤ó¤Ë¤ã.¡×ÀîÅç¾ÏÎÉ¤Î¸µºÊ¤Ç¥Ö¥í¥¬¡¼¤ÎÀîÅçºÚ·î¤µ¤ó¤¬21Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£¡Öµì¥á¥ó¥Ð¡¼¡×¤¬½¸·ë¤·¤¿Ä¹ÃË¤ÎÃÂÀ¸²ñ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÀîÅçºÚ·î¤µ¤ó¡¢Ä¹ÃË¤Î´é½Ð¤·¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡2015Ç¯¤Ë¾ÏÎÉ¤È·ëº§¤·¡¢Ä¹½÷¡¦¤¤¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÄ¹ÃË¡¦¤¤Ã¤Ú¤¤¤¯¤ó¤Î°é»ù¤ËÊ³Æ®¤·¤Æ¤¤¤ëºÚ·î¤µ¤ó¡£2025Ç¯7·î22Æü¡¢Î¥º§¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡Öµì¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤ªÃÂÀ¸Æü²ñ¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¡ÖÆÚ¤·¤ã¤Ö¤ÈÍÈ¤²¤Ê¤¹¤Î¥µ¥é¥À¡×¡Öµí¤Û¤ÛÆù¤Î¥Ñ¥¤Êñ¤ß¡×¡Ö³û¤Î¥³¥ó¥Õ¥£¡×¤Ê¤É¡¢¹ë²Ú¤ÊÎÁÍý¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢Ä¹ÃË¤¬¤ª´ê¤¤¤·¤¿¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ÏÎÉ¤Ë¡Ö°µ¤ò¤«¤±¤Æ¤ª¤¤¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Öµì¥á¥ó¥Ð¡¼¡×¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤òÊ£¿ôËç¸ø³«¡£¡Ö¤±¤É¡Ä»þ´Öºî¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤±¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤è¤Í¡¼ °ú¤Â³¤¤³¤Î´¶¤¸¤Ç¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£