²Î¼êÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¡Ê75¡Ë¤¬21Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥´¥Ã¥É¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¡¡¥¢¥Ã¥³¤Î¤¤¤¤¤«¤²¤ó¤Ë1000²ó¡×¡ÊÅÚÍË¸áÁ°11»þ¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡Ê¸ÞÎØ¡Ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÆüËÜÂåÉ½¤Î¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¥Ú¥¢¤³¤È»°±ºÍþÍè¡¢ÌÚ¸¶Î¶°ìÁÈ¤Î±éµ»¤ËÂÐ¤¹¤ëµ¿Ìä¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£
ÏÂÅÄ¤Ï¡¢¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤Ç¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Î³èÌö¤ä¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÊÆ¹ñÂåÉ½¥·¥ç¡¼¥ó¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¤ÎÌ¯µ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤«¤é¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢´¶Æ°¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê´¶Æ°ÆÃ»È¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¡×¤È¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥Ú¥¢¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿2¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
ÏÂÅÄ¤Ï¡¢¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¤¬¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¥ê¥Õ¥È¤Ç¼ºÇÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÁ°Äó¤Ë¡Ö¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¡Ê¥ê¥Õ¥È¤·¤Æ¡Ë¥ê¥Õ¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤È¤¤Ë°ÂÄê¤·¤Æ¤¿¤¸¤ã¤ó¡£¤Ç¡¢»ä¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤ê¤å¤¦¤µ¤ó¡ÊÌÚ¸¶¡Ë¤ÏÇØ¤¬¹â¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£Èà½÷¡Ê»°±º¡Ë¤ÏÇØ¤¬Äã¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢ÁÇ¿Í¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¤´¤á¤ó¤Í¡ÄÁÇ¿Í¤ä¤«¤é¡¢Â¤ò±¦Â¤«º¸Â¤ò¤¢¤²¤Æ¥¿¡¼¥ó¤¹¤ë¤È¤¹¤ë¤Í¡×¤È¤³¤È¤ï¤ê¤Ê¤¬¤é¡ÖÀäÂÐ¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤Êý¤¬Â®¤¤¤È»×¤¦¤Í¤ó¡¢»ä¤Ï¡×¤Èµ¿Ìä¤òÄè¤·¤¿¡£
¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Î³À²ÖÀµ¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÆ±°Õ¡£ÏÂÅÄ¤Ï¡Ö²¿¤Ç¡¢¤¢¤ó¤Ê¤Ë¤¤Ã¤Á¤ê¹ç¤¦¤Î¡©¡×¤È¥³¥ó¥Ó¤ÎÂ©¤¬¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤³¤È¤òÉÔ»×µÄ¤À¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
ÏÂÅÄ¤Ï¡Ö¾®¤µ¤¤¿Í¡Ê»°±º¡Ë¤ÈÂç¤¤¤¿Í¡ÊÌÚ¸¶¡Ë¤¬¥Ô¥¿¥Ã¡¢¤Ã¤Æ°ì½ï¤Ë¤Ê¤ë½Ö´Ö¤¬²¿²ó¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ºÇ¸å¤Ë¤°¤ë¤ó¤°¤ë¤ó²ó¤·¤Æ¤è¡¢¥Ô¥¿¥Ã¤È»ß¤Þ¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¡¢É½¾´Âæ¤Ë¡ÊÌÚ¸¶¤¬»°±º¤ò¡Ë¥Ý¥ó¥Ã¤Æ¤À¤Ã¤³¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤Î¤â¡¢¤¢¤ó¤Ê¤ó½é¤á¤Æ¸«¤¿¤è¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢³À²Ö¤Ï¡Ö¥ê¥Õ¥È¤Ã¤Æ¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤ÎÆó¿Í¤ÏÀ¤³¦Âç²ñ¤Ç¤Ï³ä¤ê¤ÈÄêÈÖ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¡£ËÍ¤â½é¤á¤Æ¸«¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÂÅÄ¤ËÏÃ¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡£
ÏÂÅÄ¤Ï¡Ö¥ê¥º¥à¤Î¼è¤êÊý¤Ç¡¢¤É¤Ã¤Á¤¬ÃÙ¤¯¤·¤¿¤ê¡¢¤É¤Ã¤Á¤«¤¬Â®¤¯¤·¤¿¤ê¡¢Âç¤¤¤¤Û¤ÉÃÙ¤¤¤ï¤±¤À¤«¤é¤Í¡¢ÀäÂÐ¡×¤È¼êÇï»Ò¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÀâÌÀ¡£¤½¤ÎÍÍ¤¬¡Ö¥é¥¸¥ª¡¢Ä°¤¤¤Æ¤ë¿Í¡¢¤â¤¦Ë°¤¤¿¡©¡¡¤¹¤ó¤Þ¤»¤ó¡¢¶½Ê³¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤á¤è¤¦¡¢¤ä¤á¤è¤¦¡×¤È¼«Ê¬¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢¤³¤ÎÏÃÂê¤Ë¼«¤é½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£
¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¥Ú¥¢¤Î¸ø¼°¿ÈÄ¹¥Ç¡¼¥¿¤Ï¡¢ÌÚ¸¶¤¬175¥»¥ó¥Á¡¢»°±º¤¬146¥»¥ó¥Á¤Ç¿ÈÄ¹º¹¤Ï29¥»¥ó¥Á¤¢¤ë¡£