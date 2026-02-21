²¬ËÜÏÂ¿¿¤¬ÆüËÜ¿ÍºÇ¾å°Ì¤Î£¸°Ì¡¡º£°æÃ£Ìé¤Ï£¹°Ì¡¢Â¼¾å½¡Î´¤¬£±£²°Ì¡¡ÊÆÀìÌç»ï¤¬¿·¿Í¥é¥ó¥¥ó¥°¥È¥Ã¥×£²£°·ÇºÜ
¡¡ÊÆÌîµåÀìÌç»ï¡Ö¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¢¥á¥ê¥«¡×¤Ï£²£°Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£±Æü¡Ë¡¢£²£°£²£¶Ç¯¤ÎÃíÌÜ¥ë¡¼¥¡¼¥È¥Ã¥×£²£°¤ò·ÇºÜ¡£ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Ç¤Ï¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡¦²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤¬ºÇ¾å°Ì¤Î£¸°Ì¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢¥¢¥¹¥È¥í¥º¡¦º£°æÃ£ÌéÅê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤¬£¹°Ì¡¢£×¥½¥Ã¥¯¥¹¡¦Â¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤Ï£±£²°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡£
¡¡Æ±»ï¤Ï²¬ËÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÆüËÜ¤ÇÄ¹Ç¯°ìÎ®Åê¼ê¤òÂÇ¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£¥³¥ó¥¿¥¯¥ÈÎÏ¡¢½ÐÎÝÇ½ÎÏ¡¢£²£°ËÜÎÝÂÇµé¤ÎÄ¹ÂÇÎÏ¤ò»ý¤Ä¡£»°ÎÝ¼éÈ÷¤Ë²Ã¤¨¤Æ°ìÎÝ¡¢³°Ìî¤â¤³¤Ê¤»¤ë¡×¤È¥×¥é¥¹ºàÎÁ¤òµó¤²¡¢ÉÔ°ÂºàÎÁ¤Ë¤Ï¡ÖÆüËÜ¿ÍÂÇ¼Ô¤ÏÅê¼ê¤Û¤ÉÀ®¸ùÎ¨¤¬¹â¤¯¤Ê¤¤¡£Ä¹ÂÇÎÏ¤¬¥á¥¸¥ã¡¼¤ÇÍî¤Á¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡º£°æ¤Î¥×¥é¥¹ºàÎÁ¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤ÈÆÈÆÃ¤Ê¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò»ý¤ÄÅê¼ê¡£Ãæ·ø¥í¡¼¥ÆÅê¼ê¤È¤·¤ÆÂ¨ÀïÎÏ¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö£Î£Ð£Â¤Ç¶õ¿¶¤êÎ¨¤¬Äã¤«¤Ã¤¿Â®µå¤¬ÄÌÍÑ¤¹¤ë¤«ÉÔÆ©ÌÀ¡£¤±¤¬¤Î¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ë¡×¤ÈÉÔ°ÂºàÎÁ¤òµó¤²¤¿¡£Â¼¾å¤Î¥×¥é¥¹ºàÎÁ¤Ï¡Ö°µÅÝÅª¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¤È¹â¤¤½ÐÎÝÇ½ÎÏ¤Ïº£¤â·òºß¡£½½Ê¬¤Ë¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢£³£°ËÜÎÝÂÇ¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¡¢¡ÖÊÑ²½µå¤ÈÂ®µå¤ËÂÐ¤¹¤ë¶õ¿¶¤ê¤ÎÂ¿¤µ¤¬Âç¤¤Ê·üÇ°¡£ÂÇ·â¤¬¤É¤³¤Þ¤ÇÄÌÍÑ¤¹¤ë¤«¤ÏÌ¤ÃÎ¿ô¡£¼éÈ÷ÌÌ¤Ç¤Î¹×¸¥¤Ï¾¯¤Ê¤¯¡¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï°ìÎÝ¤È£Ä£È¤Ë¸Â¤é¤ì¤ë¡×¤ÈÉÔ°ÂºàÎÁ¤ò²Ã¤¨¤¿¡£
¡¡Æ±»ï¤ÏºòÇ¯¤ÎÆ±¥é¥ó¥¥ó¥°¤Çº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤é¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¥ë¡¼¥¡¼¤ä¼ã¼êÁª¼ê¤ÏµåÃÄ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀ¸Ì¿Àþ¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤À¡£¤¿¤À¡¢Ã¯¤¬¤¹¤°¤Ë³èÌö¤Ç¤¤Æ¡¢Ã¯¤¬»þ´Ö¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¤Î¤«¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤Î¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢»ä¤¿¤Á¤Ïº£Ç¯¤Î¥È¥Ã¥×¡¦¥ë¡¼¥¡¼¤òÍ½Â¬¤·¤è¤¦¤È»î¤ß¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£