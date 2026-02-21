Ä»±©²¤Î¾×ÆÍ»ö¸Î¡¡²ßÊªÁ¥¤òÁà½Ä¤·¤Æ¤¤¤¿21ºÐ¤Î2Åù¹Ò³¤»Î¤Î½÷¤òÂáÊá¡¡¾×ÆÍ¤·¤¿Äà¤êÁ¥¤ÎµÒ2¿Í¤¬»àË´
»°½Å¸©²¤Ç²ßÊªÁ¥¤ÈÍ·µùÁ¥¤¬¾×ÆÍ¤·2¿Í¤¬»àË´¤·¤¿»ö¸Î¤Ç¡¢Ä»±©³¤¾åÊÝ°ÂÉô¤Ï²ßÊªÁ¥¤òÁà½Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¹Ò³¤»Î¤òÂáÊá¤·¡¢¾Ü¤·¤¤¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
21Æü¸á¸å¡¢Ä»±©»Ô¹ñºêÄ®²¤Ç²ßÊªÁ¥¡Ö¿·À¸´Ý¡×¤È¡¢Í·µùÁ¥¡Ö¸ùÀ®´Ý¡×¤¬¾×ÆÍ¤·¡¢Í·µùÁ¥¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ã«¸ý¹¬µÈ¤µ¤ó¡Ê84¡Ë¤ÈÃæÀî¸µ¹°¤µ¤ó¡Ê67¡Ë¤¬»àË´¡¢10¿Í¤¬½Å·Ú½ý¤òÉé¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Í·µùÁ¥¤Î¾èµÒ¤ÎºÊ¤Ï¡Ö¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿½Ö´Ö¤ËºÂÀÊ¤ÈÁ¥ÂÎ¤Î´Ö¤Ë¶´¤Þ¤ì¤Æ¤½¤Î¤Þ¤ÞÄÀ¤ß¤«¤±¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¾åÂÎ¤òµ¯¤³¤·¤¿¤éÂ¤¬È´¤±¤¿¤Î¤ÇÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ì¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤ÇÄ»±©³¤¾åÊÝ°ÂÉô¤Ï¤±¤µ¡¢²ßÊªÁ¥¤òÁà½Ä¤·¤Æ¤¤¤¿2Åù¹Ò³¤»Î¤Î¿ùËÜÇÈ²»ÍÆµ¿¼Ô¡Ê21¡Ë¤ò¶ÈÌ³¾å²á¼ºÃ×»à¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢±¿Í¢°ÂÁ´°Ñ°÷²ñ¤ÏÁ¥Çõ»ö¸ÎÄ´ºº´±¤ò¸½ÃÏ¤ËÇÉ¸¯¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç»ö¸Î¤Î¸¶°øµæÌÀ¤Ë¸þ¤±¤¿Æ°¤¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£