Ý¯ºä46¡¢¡ã5th TOUR 2025 ¡ÈAddiction¡É¡ä¤¬±ÇÁüºîÉÊ²½¡Ü5th YEAR ANNIVERSARY LIVE¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¸ø³«
Ý¯ºä46¤¬¡¢4·î8Æü(¿å)¤ËLIVE Blu-ray & DVD¡Ø5th TOUR 2025 ¡ÈAddiction¡É TOUR FINAL at KYOCERA DOME OSAKA¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢2·î20Æü(¶â)22»þ¤ËYouTube¤Ë¤Æ¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡ØAddiction -5th TOUR 2025 ¡ÈAddiction¡É TOUR FINAL at KYOCERA DOME OSAKA-¡Ù¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤ÎºÇ¸å¤Ë¹ðÃÎ²èÁü¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£
¡ã5th TOUR 2025 ¡ÈAddiction¡É¡ä¤Ï¡¢ºòÇ¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØAddiction¡Ù¤ò°ú¤ÃÄó¤²¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡£Åìµþ¥É¡¼¥à3days¡¢µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå2days¤Î¥É¡¼¥à5days¸ø±é¤ò´Þ¤àÁ´¹ñ5¤«½ê11¸ø±é¤Ç·×26Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤·¡¢Ý¯ºä46»Ë¾åºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ËÜºîÉÊ¤Ï¡¢¤½¤Î¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç¤¢¤ëµþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¸ø±é¤ÎÌÏÍÍ¤ò¼ýÏ¿¤¹¤ë¡£¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¡£
¤Þ¤¿¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤ÎºÇ¸å¤ËÆÍÇ¡¡¢Æó´üÀ¸¤ÎÆ£µÈ²ÆÎë¡¢¿¹ÅÄ¤Ò¤«¤ë¡¢»³粼Å·¤Î3¿Í¤¬¼Ì¤ë¡ã5th YEAR ANNIVERSARY LIVE¡ä¤Î¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
ÀèÆü¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï»Ï¤Þ¤ê¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ëÇò¤¤¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤òÃåÍÑ¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¹¤¤Áð¸¶¤Ëºé¤¸Ø¤ëºù¤ÎÌÚ¤òÂÎ¸½¤·¤¿¤â¤Î¡£º£²ó¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¡ÈÁÏÀ¤µ¡É¤Ç¤¢¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¡ã5th YEAR ANNIVERSARY LIVE¡ä¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÀè¹ÔÍ½ÄêËç¿ô¤ò½ªÎ»¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢2·î21Æü(ÅÚ)12»þ¤è¤ê¡¢¸«ÀÚ¤ìÀÊ¤Î¤ß¤ò¼õÉÕ¤¹¤ë¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëÆÃÊÌÀè¹Ô¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£
¢£LIVE Blu-ray & DVD¡Ø5th TOUR 2025 ¡ÈAddiction¡É TOUR FINAL at KYOCERA DOME OSAKA¡Ù
2026Ç¯4·î8Æü(¿å)È¯Çä
Blu-ray & DVD Package
https://sakurazaka46.lnk.to/5thTOUR2025_Addiction_TOURFINAL_PKG
¡Ú´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¡Û
Blu-ray 2ËçÁÈ / SRXL-638¡Á639 / ¡ï13,500(tax in)
DVD 3ËçÁÈ / SRBL-2440¡Á2442 / ¡ï12,000(tax in)
¡úÉõÆþÆÃÅµ
»°ÊýÇØBOX»ÅÍÍ¡¦¹ë²Ú¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥ÈÉÕ¤
¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¥»¥Ã¥È6Ëç1¥»¥Ã¥ÈÉõÆþ¡ÊÁ´46¼ï¤ò6Ëç¤º¤Ä8¥»¥Ã¥È¤Î¤¦¤Á£±¥»¥Ã¥È¡Ë
±þÊçÆÃÅµ¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼ÉõÆþ
¢£Ý¯ºä46¡ã5th YEAR ANNIVERSARY LIVE¡ä¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëÆÃÊÌÀè¹ÔÀè¹Ô¿½¹þ¼õÉÕ
¡Ú¼õÉÕ´ü´Ö¡Û¡¡2·î21Æü(ÅÚ)12:00¡Á3·î1Æü(Æü)23:59
¼õÉÕURL¡§ https://l-tike.com/st1/5th_anniversary_2
¢¨¥í¡¼¥½¥óWEB²ñ°÷¤Ø¤ÎÅÐÏ¿(ÌµÎÁ)¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£²ñ°÷ÅÐÏ¿¸å¡¢Â¨Æü¤Î¤ª¿½¹þ¤ß¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢¨¾ÜºÙ¤ÏÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡¡https://sakurazaka46.com/5th_anniversary
¢£14th Single¡ÖThe growing up train¡×
2026Ç¯3·î11Æü(¿å)È¯Çä
CD Package
http://sakurazaka46.lnk.to/20260311_Thegrowinguptrain_PKG
¡Ú½é²ó»ÅÍÍ¸ÂÄêÈ×/Blu-rayÉÕ¤¡Û
½é²ó»ÅÍÍ¸ÂÄêÈ× TYPE-A / SRCL-13620¡Á13621 / ¡ï2,000 (tax in)
½é²ó»ÅÍÍ¸ÂÄêÈ× TYPE-B / SRCL-13622¡Á13633 / ¡ï2,000 (tax in)
½é²ó»ÅÍÍ¸ÂÄêÈ× TYPE-C / SRCL-13634¡Á13635 / ¡ï2,000 (tax in)
½é²ó»ÅÍÍ¸ÂÄêÈ× TYPE-D / SRCL-13636¡Á13637 / ¡ï2,000 (tax in)
¡ú½é²ó»ÅÍÍ¸ÂÄêÈ×¡¦ÉõÆþÆÃÅµ¡ú
±þÊçÆÃÅµ¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼ÉõÆþ
¥á¥ó¥Ð¡¼À¸¼Ì¿¿¡Ê³ÆTYPEÊÌ¤è¤ê1Ëç¥é¥ó¥À¥àÉõÆþ¡Ë
¡ÚÄÌ¾ïÈ×/CD¤Î¤ß¡Û
CD only / SRCL-13638 / ¡ï1,200 (tax in)
◾️¥é¥¤¥Ö¾ðÊó
¡ã5th YEAR ANNIVERSARY LIVE¡ä
2026Ç¯4·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦11Æü¡ÊÆü¡ËMUFG¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ê¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë
