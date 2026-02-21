ÊÆ25ºÐ²Î¼ê¡¢´ØÍ¿¤·¤¿»àË´»ö¸Î¤Ç·º»öÀÕÇ¤¤òÌä¤ï¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡¡ÃÇÊâÆ»¤òÅÏ¤ë77ºÐ½÷À¤ò¤Ï¤Í¤ë
¡¡ÊÆ¥«¥ó¥È¥êー²Î¼ê¤Î¥³¥Êー¡¦¥¹¥ß¥¹¡Ê25¡Ë¤¬´ØÍ¿¤·¤¿»àË´»ö¸Î¤ò¤á¤°¤ê¡¢º£¸å¡¢·º»öÀÕÇ¤¤òÌä¤ï¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯6·î8Æü¡¢ÊÆ¥Ê¥Ã¥·¥å¥Ó¥ë¤Ç¥¹¥ß¥¹¤Î¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥È¥é¥Ã¥¯¤¬²£ÃÇÊâÆ»¤òÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥É¥í¥·ー¡¦¥É¥Ó¥ó¥º¤µ¤ó¡Ê77¡Ë¤ò¤Ï¤Í¡¢ÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¹¥ß¥¹¤ÎÊÛ¸î»Î¥¦¥©¥ê¥Ã¥¯¡¦G¡¦¥í¥Ó¥ó¥½¥ó¤ÏÊÆ¥Ôー¥×¥ë»ï¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤³¤ÎÄË¤Þ¤·¤¤»ö¸Î¤Ï¡¢¥É¥Ã¥È¡¦¥É¥Ó¥ó¥º¤µ¤ó¤Î¤´²ÈÂ²¡¢¤½¤·¤ÆÃÏ°è¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿¼¤¤Èá·à¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¤³¤Î¿ô¥«·î¡¢¥³¥Êー¤Ï¤´²ÈÂ²¤ÈÄ¾ÀÜ¸þ¤¹ç¤¤¡¢¿´¤«¤é¤ÎÈá¤·¤ß¤òÅÁ¤¨¤ëµ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡ÃÏ¸µ¸¡»¡¤ÏTMZ¤Ê¤É¤ËÂÐ¤·¡¢·ÚÈÈºá¤È¤·¤Æ½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¹¥ß¥¹¤Ø¤Î¾¤´¾õ¤Ï¡¢¥É¥Ó¥ó¥º¤µ¤ó²ÈÂ²¤ÎÍ×ÀÁ¤Ë¤è¤ê¼è¤ê²¼¤²¤é¤ì¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»ö¸Î¸å¡¢¥¹¥ß¥¹¤ÏSNS¤Ç¿´¶¤ò¸øÉ½¡£¡Ö¤³¤ÎÈá·àÅª¤Ê»ö¸Î¤ÇÌ¿¤¬¼º¤ï¤ì¤¿¡£¥É¥Ó¥ó¥º¤µ¤ó¤È¤´²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢Èá¤·¤ß¡¢µ§¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿Æü¤Ï°ìÆü¤â¤Ê¤¤¡×¤Èµ¤·¡¢¡Ö·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤Û¤É¿´¤¬²õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤ËÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»ö¸Î¤Ï²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖCMA¥Õ¥§¥¹¥È¡×ºÇ½ªÌë¤ËÈ¯À¸¡£·Ù»¡¤Ï¡¢¥¹¥ß¥¹¤Ë°û¼ò¤Ê¤É¤ÎÃû¸õ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢Êâ¹Ô¼ÔÍ¥Àè¤òÂÕ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Í×°ø¤À¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊBANG Media International¡¿¤è¤í¤º～¥Ë¥åー¥¹¡Ë