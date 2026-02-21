Áª¼ê¸¢Í¥¾¡¤«¤é1¤«·î¡Ä¹â¹»Â´¶ÈÁ°¤Î2°Ì¤Ë¾×·â¡Ö¤ä¤Ð¤¹¤®¡×¡¡¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¼ã¼êÃæ´ÖÈ¯É½
J¥ê¡¼¥°¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤Î¼ã¼êÆÀÉ¼¿ô¥é¥ó¥¥ó¥°¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿
¡¡J¥ê¡¼¥°¤Ï2·î20Æü¡¢J¥ê¡¼¥°¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼DAZN¥«¥Ã¥×¤Î¥ä¥ó¥°¥×¥ì¡¼¥ä¡¼ÆÀÉ¼¿ô¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÂÐ¾Ý¤Ï2026Ç¯12·î31Æü»þÅÀ¤ÇËþ21ºÐ°Ê²¼¤ÎÁª¼ê¤Ç¡¢½¸·×´ü´Ö¤Ï2·î17Æü¸áÁ°8»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¤Î¤â¤Î¡£ÅÓÃæ·ë²Ì¤òJ¥ê¡¼¥°¤Î¸ø¼°SNS¤ÇÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡J2¡¦J3É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤Î¡ÖEAST-A¡×¤Ï¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤ÎMFÀÐ°æµ×·Ñ¡¢¡ÖEAST-B¡×¤Ï¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¤ÎMFÀî¹çÆÁÌÒ¡¢¡ÖWEST-A¡×¤Ï¥«¥¿¡¼¥ìÉÙ»³¤ÎMFµµÅÄÊâÌ´¡¢¡ÖWEST-B¡×¤Ï¥µ¥¬¥óÄ»À´¤ÎFWÎëÌÚÂçÃÚ¤¬³Æ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢¤Ä¤¤Àè·î¤ÎÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÃæÌîÍÛÅÍ¡Ê¤¤¤ï¤FC¡Ë¤¬2°Ì¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤À¡£¹âÂ´¥ë¡¼¥¡¼¤Ê¤¬¤é¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¸ü¤¤»Ù»ý¤ò½¸¤á¡¢Â¨ÀïÎÏ¤È¤·¤Æ¤Î´üÂÔÃÍ¤Î¹â¤µ¤¬»Ç¤¨¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅêÉ¼¤Ï5·î11Æü¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Ãæ´Ö·ë²Ì¤Ï3·î²¼½Ü¡¢ºÇ½ª·ë²Ì¤Ï5·îÃæ½Ü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Âç²ñ¤Ï1DAY¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥ÈÊý¼°¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼ÅêÉ¼¤äJ¥ê¡¼¥°¿äÁ¦¤Ê¤É¤ÇÁª½Ð¤µ¤ì¤¿J1¡¢J2¡¢J3Á´60¥¯¥é¥Ö¤ÎÂåÉ½Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¡¢¹ñÎ©¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤Ç²Ð²Ö¤ò»¶¤é¤¹¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤Ä¤¤Àè·î¤Þ¤ÇÁª¼ê¸¢¤Ç¤Æ¤¿ÃæÌîÍÛÅÍ¤¬ºÜ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤ä¤Ð¤¹¤®¤Ê¤¤¤«¡×¡Ö¤¤¤ï¤¤«¤é3¿Í¡ª¡×¡ÖÆÁÌÒ1°Ì¡£¤½¤é¤¹¤´¤¤¤Ê¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¾ÅÆî¤Î¼ã¼ê°éÀ®¤Ï¤¹¤´¤¤¤ï¡×¡ÖÊâÌ´¤¯¤ó¡¢1°Ì¡£¤¹¤´¤Ã¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë