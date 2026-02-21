¡ÖÊÆÀïÎ¬Çú·âµ¡¹çÎ®¡×¤Îºß´ÚÊÆ·³¡¢½é¤ÎÀ¾³¤Âçµ¬ÌÏ¶õÃæ·±Îý¡ÄÂÐÃæ¸£À©Ìò³ä³ÈÂç¤¹¤Ç¤Ë³«»Ï¡Ê2¡Ë
ÆüËÜ¤Î¾ì¹ç¡¢¹ñÆâÅª¤Ë¤Ï¹â»ÔÁáÉÄÆâ³Õ¤¬ºÆ¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿Ä¾¸å¤ËÊÆÆü¤¬Ï¢¹ç·±Îý¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÁÐÊý¤¬ÂÐÃæ°µÎÏ¹½¿Þ¤Î·ÁÀ®¤Ë¹ç°Õ¤·¤ÆÂÊÂ¤ß¤ò¤½¤í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï19Æü¡¢Ê¿ÏÂ°Ñ°÷²ñ¤ÎºÇ½é¤Î²ñµÄ¤ò³«¤¡¢¹â»Ô¼óÁê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö»ä¤¬»Ù»ý¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢³ÊÊÌ¤Î´Ø·¸¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤·¤¿¡£
È¾ÌÌ¡¢´Ú¹ñÀ¯ÉÜÆâ¤Ç¤ÏÅöÏÇ´¶¤¬´¶ÃÎ¤µ¤ì¤ë¡£¹ñËÉÉô¤Ïºß´ÚÊÆ·³¤ÎÌò³ä¤¬°ÍÁ³¤È¤·¤Æ½¾Íè¤ÎÂÐËÌÄ«Á¯ËÉ¸æ¤Ë¾ÇÅÀ¤¬¹ç¤ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ°ìÀþ¤ò²è¤·¤Æ¤¤¿¤«¤é¤À¡£
ÊÆ¹ñÂ¦¤Ïº£²ó¤Î·±Îý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´Ú¹ñÂ¦¤ËÄ¾Á°¤ËÄÌÃÎ¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£ºß´ÚÊÆ·³¤¬¶õ·³¤òÄÌ¤¸¤Æ´ØÏ¢ÆâÍÆ¤òÅÁÃ£¤·¤¿¤¬¡¢·±Îý¤Îµ¬ÌÏ¤äÌÜÅª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¾ÜºÙ¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤Ç¤Ï¤³¤ì¤ò»ö¼Â¾å¤ÎÌµÄÌÃÎ¤ÈÇ§¼±¤¹¤ëÊ·°Ïµ¤¤â¤¢¤ë¡£°Â·½ÐÑ¡Ê¥¢¥ó¡¦¥®¥å¥Ù¥¯¡Ë¹ñËÉÉôÄ¹´±¤ÈÄÄ±Ê¾µ¡Ê¥Á¥ó¡¦¥è¥ó¥¹¥ó¡Ë¹çÆ±»²ËÅµÄÄ¹¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¥Ö¥é¥ó¥½¥óºß´ÚÊÆ·³»ÊÎá´±¤ÈÅÅÏÃ¤ò¤·¤Æ´Ú¹ñÂ¦¤Î·üÇ°¤òÅÁ¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤¬ºîÍÑ¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Á°ÂÄ¹´±¤ÏºòÇ¯¡¢¹ñ²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢ºß´ÚÊÆ·³¤ÎÂÐÃæ¸£À©Ç¤Ì³³ÈÂç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÆ±°Õ¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤¿¡£
»þ´üÅª¤ËËÌÄ«Á¯¤ÏÏ«Æ¯ÅÞÂè9²óÅÞÂç²ñ¤ËÆþ¤ê¡¢Íè·î½é¤á¤Î´ÚÊÆ¥Õ¥ê¡¼¥À¥à¥·¡¼¥ë¥É¡ÊFS¡¢¼«Í³¤Î½â¡ËÏ¢¹ç±é½¬¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÌÄ«Á¯¤ÎÄ©È¯¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤À¡£¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢ºß´ÚÊÆ·³¤¬ÂÐËÌÄ«Á¯ËÉ¸æ¤À¤±¤ÎÀ³Ê¤È¤Ï¸«¤Ê¤·¤¬¤¿¤¤·±Îý¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤Î¤À¡£ºß´ÚÊÆ·³¤ÏÊÆÀ¯ÉÜÆâ¤ÎÂÐÃæ¥¿¥«ÇÉ¤Ëµó¤²¤é¤ì¤ë¥³¥ë¥Ó¡¼ÊÆ¹ñËÉ¼¡´±¡ÊÀ¯ºöÃ´Åö¡Ë¤¬´Ú¹ñ¤ÈÆüËÜ¤òË¬Ìä¤·¤Æ¤«¤é1¥«·î¸å¤ËÃæ¹ñ¤òÁÀ¤Ã¤¿Ã±ÆÈ·±Îý¤ò¤·¤¿³Ê¹¥¤À¡£
ºß´ÚÊÆ·³¤Èº£²ó¤Î·±Îý¤òÁí³ç¤·¤¿ÊÆ¥¤¥ó¥ÉÂÀÊ¿ÍÎ»ÊÎáÉô¤Ï·±Îý¤ÎÌÜÅª¤ÈÇØ·Ê¤ò¿Ò¤Í¤ëÃæ±ûÆüÊó¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¹ñËÉÉô¤Ï¡Öºß´ÚÊÆ·³¤ÎÀïÎÏ±¿ÍÑ¤È·³»öºîÀï¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëÆâÍÆ¤Ï³ÎÇ§¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤·¡Öºß´ÚÊÆ·³¤Ï¤ï¤¬·³¤È¶¦¤Ë¶¯ÎÏ¤ÊÏ¢¹çËÉ±ÒÂÖÀª¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£