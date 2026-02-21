¡ÖÊÆÀïÎ¬Çú·âµ¡¹çÎ®¡×¤Îºß´ÚÊÆ·³¡¢½é¤ÎÀ¾³¤Âçµ¬ÌÏ¶õÃæ·±Îý¡ÄÂÐÃæ¸£À©Ìò³ä³ÈÂç¤¹¤Ç¤Ë³«»Ï¡Ê1¡Ë
ºß´ÚÊÆ·³¤¬18¡¢19Æü¡¢À¾³¤¡Ê¥½¥Ø¡¢²«³¤¡Ë¾å¤ÇÂçµ¬ÌÏ¤Ê¶õÃæ·±Îý¤ò½é¤á¤Æ¼Â»Ü¤·¡¢ºß´ÚÊÆ·³¤ÎÂÐÃæ¸£À©Ìò³ä³ÈÂç¤¬ËÜ³Ê²½¤·¤¿¤È¤¤¤¦Ê¬ÀÏ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤ËÅì¥·¥Ê³¤¤Î¾å¶õ¤Ç¤ÏÊÆÆü¤Î¶¦Æ±·±Îý¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢ÊÆÀïÎ¬»ñ»º¤ÎB¡Ý52ÀïÎ¬Çú·âµ¡¤¬2·ï¤Î·±Îý¤Ë¶¦¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£º£²ó¤Î·±Îý¤¬»ö¼Â¾å¡¢ÂæÏÑÍ»ö¤ò²¾Äê¤·¤¿¥·¥Ê¥ê¥ª¤ÎÅÀ¸¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦²ò¼á¤¬À¯ÉÜÆâ³°¤Ç½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
Ê£¿ô¤Î·³¾ÃÂ©¶Ú¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºß´ÚÊÆ·³ÊÆÂè7¶õ·³¤ÎF¡Ý16ÀïÆ®µ¡¤Ê¤É¿ô½½µ¡¤Î¹Ò¶õÀïÎÏ¤Ï18¡Á19Æü¡¢À¾³¤¾å¤ÇÃ±ÆÈ·±Îý¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£º£²ó¤Î·±Îý¤Ï½Ð·â²ó¿ô¾å¤Ç¤âÁ°Îã¤¬¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É·±Îý¤Îµ¬ÌÏ¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤Î´ü´Ö¡¢ÊÆÀïÆ®Çú·âµ¡B¡Ý52¤âÀ¾³¤¾å¤Î´Ú¹ñ¤ÎËÉ¶õ¼±ÊÌ·÷¡ÊKADIZ¡Ë¤Ë¿ÊÆþ¤·¤¿¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£
B¡Ý52¤ÏB¡Ý1B¡¢B¡Ý2¤È¤È¤â¤ËÊÆ·³¤¬±¿ÍÑ¤¹¤ë3ÂçÀïÎ¬Çú·âµ¡¤Î°ì¤Ä¡£AGM¡Ý129¤Ê¤É³ËÃÆÆ¬ÅëºÜ¶õÂÐÃÏ¥ß¥µ¥¤¥ë¤ò¤Ï¤¸¤áºÇÂç¤ª¤è¤½30¥È¥ó¤ÎÇúÃÆ¤òÅëºÜ¤Ç¤¤ë¡£6400¥¥í°Ê¾å¤òÈô¹Ô¤·¤ÆÉ¸Åª¤òÇú·â¤·¤¿¸å¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤À¡£
·±Îý´ü´ÖÃæ¡¢ÊÆÀïÆ®µ¡¤ÏKADIZ¤ò±Û¤¨¤ÆÀ¾³¤¸ø³¤¾å¤Þ¤Ç¿Ê½Ð¤·¤¿¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤ÎËÉ¶õ¼±ÊÌ·÷¡ÊCADIZ¡ËÉÕ¶á¤ËÅ¸³«¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£Ãæ¹ñ¤ÎÀïÆ®µ¡¤âÂÐ±þ½Ð·â¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤Î¤¿¤áÀ¾³¤¤Ç¤Ï°ì»þ¡¢ÊÆÃæÀïÆ®µ¡¤¬ÂÐÖµ¤¹¤ë¾õ¶·¤¬À¸¤¸¤¿¡£ÊÆÃæ´Ö¤Î·³»öÂÐÎ©¤¬·ã¤·¤¤Åì¡¦Æî¥·¥Ê³¤¤Ç»þ¡¹¸«¤é¤ì¤¿¶ÛÄ¥¾õ¶·¤¬´ÚÈ¾Åç¼þÊÕ³¤°è¤ÇÀ¸¤¸¤¿¤Î¤À¡£
Ãæ¹ñ¿ÍÌ±ÆüÊó·ÏÎó¤Î±ÑÊ¸¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¿¥¤¥à¥º¤â¤³¤ÎÆü¡¢¾ðÊó¶Ú¤ò°úÍÑ¤·¡¢¡ÖÊÆ·³¤¬ºÇ¶á¡¢²«³¤¾å¶õ¤ÎÃæ¹ñ¤È¸þ¤¹ç¤¦¶õ°è¤Ç¹Ò¶õµ¡¤òÁÈ¿¥¤·¤Æ³èÆ°¤ò¿ë¹Ô¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢·±Îý¤Î»ö¼Â¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡ÖÃæ¹ñ¿ÍÌ±²òÊü·³¤ÏË¡µ¬¤Ë´ð¤Å¤³¤·³¡¦¶õ·³¤òÁÈ¿¥¤·¡¢Á´²áÄø¤Ë¤ï¤¿¤ê»ýÂ³Åª¤Ê´Æ»ë¤È·Ù²ü¤ò¿ë¹Ô¤·¡¢¾õ¶·¤Ë¸ú²ÌÅª¤ËÂÐ½è¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
´Ú¹ñ·³Åö¶É¤â¤³¤ì¤ò½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¤ëÊ·°Ïµ¤¤À¡£ºß´ÚÊÆ·³¤Ï´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤Î¹³µÄÀ¤ÎÎ©¾ì¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¡¢20Æü¤Ë·±Îý¤òÃæÃÇ¤·¤¿¡£
ÆÃ¤Ëºß´ÚÊÆ·³¤ÎÀ¾³¤·±Îý¤ËÀèÎ©¤Á16¡Á18Æü¤Ë¤ÏÊÆ¹ñ¤ÈÆüËÜ¤¬Åì³¤¡Ê¥È¥ó¥Ø¡¢ÆüËÜÌ¾¡¦ÆüËÜ³¤¡Ë¤ÈÂæÏÑ¶áÎÙ¤ÎÅì¥·¥Ê³¤¤ÇB¡Ý52¤òÆ°°÷¤·¤¿¶¦Æ±·±Îý¤ò¿Ê¤á¤¿¡£ÆüËÜÅý¹çËëÎ½´ÆÉô¤Ï19Æü¡¢¡Öº£²ó¤Î¶¦Æ±·±Îý¤Ë¤Ï¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ½êÂ°F¡Ý15ÀïÆ®µ¡¤Ê¤É¹Ò¶õµ¡10µ¡Í¾¤ê¤ÈÊÆ¹ñÂ¦¤Î4µ¡¤ÎB¡Ý52¤¬»²²Ã¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¤³¤Î·±Îý¤ÈÏ¢·¸¤·¤ÆÅì¥·¥Ê³¤¤ËÅ¸³«¤µ¤ì¤¿B¡Ý52Çú·âµ¡¤¬ËÌ¾å¤·¡¢Â³¤¤¤ÆÀ¾³¤¾å¤Îºß´ÚÊÆ·³¤Î·±Îý¤Ë¹çÎ®¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
Åý¹çËëÎ½´ÆÉô¤Ï¡Ö¤ï¤¬¹ñ¤ò¼è¤ê´¬¤¯°ÂÁ´ÊÝ¾ã´Ä¶¤¬¸·¤·¤µ¤òÁý¤¹Ãæ¡¢ÆüÊÆ¶¦Æ±·±Îý¤òÄÌ¤¸¤ÆÉðÎÏ¤Ë¤è¤ë°ìÊýÅª¤Ê¸½¾õÊÑ¹¹¤òÍÆÇ§¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Î¾¹ñ¤Î¶¯¤¤°Õ»Ö¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£ÄÌ¾ï¡Ö°ìÊýÅª¤Ê¸½¾õÊÑ¹¹¡×¤ÏÃæ¹ñ¤ÎÂæÏÑÉðÎÏÅý°ì¤ÎÆ°¤¤Ê¤É¤ò¸£À©¤¹¤ë»þ¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤À¡£ÊÆ¹ñ¤ÈÆüËÜ¤Îº£²ó¤Î·±Îý¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤È¥í¥·¥¢¤Î·³ÍÑµ¡¤¬Åì³¤¤È²Æì¸©³¤°è¤Ë¸½¤ì¤Æ¹çÆ±·±Îý¤ò¼Â»Ü¤·¤¿ÍâÆü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë´ÚÈ¾Åç¡ÊÄ«Á¯È¾Åç¡Ë¼þÊÕ¤ÎÂè1ÎóÅçÀþ¡ÊThe First Island Chain¡ËÆâ¤ÇÊÆËÜÅÚÀïÎ¬»ñ»º¤ÈÆüËÜ¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¡¢ºß´ÚÊÆ·³ÀïÆ®µ¡¤¬»ö¼Â¾åÆ±»þ¤Ë½ÐÆ°¤·¤¿¤Î¤Ï°ÛÎã¤À¡£Ãæ¹ñ¤ò°Õ¼±¤·¤¿Æ°¤¤Ç¤¢¤ê¡¢ÊÆ¹ñ¤¬¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¿¥¤¥ó¥ÉÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°èÃóÎ±¤ÎÊÆ·³¤Î¡Ö¼ÁÅªÂÖÀªÄ´À°¡×¤Ë¤¹¤Ç¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤ÏÀè·î23Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¤ËÈ¯É½¤·¤¿¹ñ²ÈËÉ±ÒÀïÎ¬¡ÊNDS¡Ë¤Ç¡Öºß´ÚÊÆ·³¤ÎÂÖÀª¹¹¿·¡Êupdating U¡¥S¡¥force posture¡Ë¡×¤ò¸ø¼°²½¤·¤¿¤¬¡¢1¥«·î¤â·Ð¤¿¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¼ÂºÝ¤Î¹ÔÆ°¤Ë°Ü¤·»Ï¤á¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
ÊÆNDS¤Ï¡ÖÃæ¹ñÍÞ»ß¡Êdeter¡Ë¡×¤òÍ¥Àè½ç°Ì¤È¤·¡¢´ÚÈ¾ÅçÉôÌç¤Ç¡Ö´Ú¹ñ¤ÏÊÆ¹ñ¤Î¸Â¤é¤ì¤¿»Ù±ç¤Î²¼¤ÇËÌÄ«Á¯ÍÞ»ß¤ËºÇÍ¥ÀèÅª¤ÊÀÕÇ¤¤òÉé¤¦Ç½ÎÏ¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£Â³¤¤¤Æ¡Ö¤³¤¦¤·¤¿ÀÕÇ¤¤Î¶Ñ¹Õ¤Ë´ð¤Å¤¯ÊÑ²½¤ÏÄ«Á¯È¾Åç¤ÇÊÆ·³¤ÎÂÖÀª¤ò¹¹¿·¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëÊÆ¹ñ¤ÎÍø±×¤È°ìÃ×¤¹¤ë¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£