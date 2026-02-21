ÂÎ¤â¥·¥ã¡¼¥×¤Ë¡ª¡¡DeNA¡¦Åû¹á²ÅÃÒ¤¬12µåÃÄ¥ª¡¼¥×¥óÀï½éÂÇÅÀ¡¡ÂçË¤Éü³è¤ÎÍ½Ãû
¡¡¡þ¥ª¡¼¥×¥óÀï¡¡DeNA¡½¹Åç¡Ê2026Ç¯2·î21Æü¡¡²Æì¡¦µ¹ÌîÏÑ¡Ë
¡¡DeNA¡¦Åû¹á²ÅÃÒÆâÌî¼ê¡Ê34¡Ë¤¬¡¢½é²ó1»àÆóÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç±¦±Û¤¨ÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£Éü³è¤Î¼çË¤¤¬¡¢¥ª¡¼¥×¥óÀï12µåÃÄ¤¤¤Î°ìÈÖ¤È¤Ê¤ëÂÇÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¹Åç¡¦ÀÆÆ£ÂÁ¤Î149¥¥íÄ¾µå¤òÂª¤¨¤¿ÂÇµå¤Ï¤°¤ó¤°¤ó¿¤Ó¤ÆÃæ·ø¤ÎÆ¬¤ò±Û¤¨¤¿¡£
¡¡ÆüËÜµå³¦Éüµ¢2Ç¯ÌÜ¤Îºòµ¨¤ÏÂÇ·âÉÔ¿¶¤Ç2ÅÙ¤Î2·³Ä´À°¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤¬¡¢8·î°Ê¹ß¤Ï33»î¹ç¤Ç14ËÜÎÝÂÇ¡£
¡¡º£µ¨¤Ï¸ºÎÌ¤·¤ÆÂÎ¤ÎÀÚ¤ì¤â½Ð¤·¡¢ÂçË¤Éü³è¤Ë¸þ¤±¤Æ½çÄ´¤ÊÄ´À°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£