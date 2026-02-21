ÊÁËÜÍ¤¡Ö¤¢¤ìËº¤ì¤Ê¤¤¡×¡¡ºÊ¡¦°ÂÆ£¥µ¥¯¥é¤È¤Î¸òºÝÊó¹ð¤ÇµÁÉã¡¦±üÅÄ±ÑÆó¤«¤é¸À¤ï¤ì¤¿¸ÀÍÕ¡Ö¥«¥Ã¥³ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÊÁËÜÍ¤¡Ê39¡Ë¤¬20Æü¡¢TBS¡ÖA-Studio+¡×¡Ê¶âÍË¸å11¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ºÊ¡¦°ÂÆ£¥µ¥¯¥é¡Ê40¡Ë¤ÎÉã¡¢ÇÐÍ¥¡¦±üÅÄ±ÑÆó¡Ê75¡Ë¤Ø¤Î¸òºÝÊó¹ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡MC¤ÎÆ£¥öÃ«ÂÀÊå¤Ï¥µ¥¯¥é¤Î»Ð¤Ç¡¢±Ç²è´ÆÆÄ¤Î°ÂÆ£Åí»Ò»á¤ò¼èºà¡£¼èºà¤Ç¤Ï¡¢±Ç²èº×¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥µ¥¯¥é¤È¤Î¸òºÝ¤òÊÁËÜ¤¬±üÅÄ¤ËÊó¹ð¤·¤¿ºÝ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¸ì¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÊÁËÜ¤Ï¡Ö¤½¤¦¤½¤¦¡£±üÅÄ¤µ¤ó¤Ë¡¢º£¤ÎºÊ¤È¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯ÃÊ¤Ë¡È¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸À¤¤¤Ë¡Ê¹Ô¤Ã¤¿¡Ë¡£¤ªÊì¤µ¤ó¤Î¡Ê°ÂÆ£¡ËÏÂÄÅ¤µ¤ó¤ÈÅí¤Á¤ã¤ó¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Þ¤Ç¤·¤Æ¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É¤½¤Î»þ¡¢¿·É´¹ç¥öµÖ¤Ç±Ç²èº×¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î±Ç²èº×¤Ç±üÅÄ¤µ¤ó¤Î¼ç±é±Ç²è¤Î¾å±Ç¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡È¤¢¡¢¤³¤³¤À¤Ê¡É¤È¡£¤Ç¡¢ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤â¤¢¤ë¤È¡£¤Ç¡¢½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤òÁÀ¤ª¤¦¤È¡×¤ÈÊÁËÜ¡£¡ÖÏÂÄÅ¤µ¤ó¤È¤¦¤Á¤ÎºÊ¤ÈÅí¤Á¤ã¤ó¤ÈËÍ¤È4¿Í¤Ç¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é¡£¡È¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¤¤¤¤¤«¡É¤Ã¤Æ¡£¡È¤¤¤¤Ê¤ê¹Ô¤«¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤Ê¡É¡È¤¤¤¤Ê¤ê¡ØÈà»á¤Ç¤¹¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¤½¤ì¤Ï¤ä¤á¤è¤¦¡É¤Ã¤Æ¡£¤À¤«¤é¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¡È±Ç²è¤Î´¶ÁÛ¤°¤é¤¤¤«¤éÆþ¤Ã¤Æ¡¢º£Æü¸«¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡É¤Ã¤Æ¸À¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤Æ¡¢¡È¤³¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¸À¤ª¤¦¤«¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÎ©¤Æ¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¹¤Ã¤²¤§¥É¥¥É¥¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÊÁËÜ¡£¡ÖÅöÆü¡¢ÂÇ¤Á¾å¤²¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤½¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¤Ë¹Ô¤¯¡£¤¿¤À±üÅÄ¤µ¤ó¤Î¼þ¤ê¤Ë¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¿Í¤¬¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£1¿Í¤Ë¤Ê¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¸å¤í¤Ç¸«¤Æ¤¤¤Æ¡£¿´ÇÛ¤·¤Æ¤âÏÂÄÅ¤µ¤ó¤ÈÅí¤Á¤ã¤ó¤È¥¦¥Á¤ÎºÊ¤¬°Ï¤ó¤Ç¡¢°ì½ï¤ËÊâ¤¤¤ÆÄÉ¤Ã¤«¤±¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡£¡Ê±üÅÄ¤µ¤ó¤¬¡Ë1¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡È¹Ô¤±¹Ô¤±¹Ô¤±¹Ô¤±¡ª¡É¤Ã¤Æ¡£¤µ¡¼¤Ã¤ÆÎÙ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡È¤Á¤ç¤Ã¤È¥µ¥¯¥é¤µ¤ó¤È¤Î¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤òµö¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò±üÅÄ¤µ¤ó¤Ë¸À¤Ã¤Æ¡£¤½¤·¤¿¤é±üÅÄ¤µ¤ó¤¬¡È¥ª¡¼¥é¥¤¡ª¡É¤Ã¤Æ¡£¤¢¤ìËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡È¥ª¡¼¥é¥¤¡ª¡É¤Ã¤Æ¡£¥«¥Ã¥³ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÁËÜ¤Ï±üÅÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀ¨¤¤¹¥¤¤Ç¤¹¤Í¡¢ÁÇÅ¨¤ÊÊý¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡Ö¤½¤ÎÆü¤ÎÈÕ¡¢¤À¤¤¤Öµ¢¤ê¤¬ÃÙ¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆâ½ï¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤¿¤Ö¤ó¡Ê¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¡Ë°û¤ó¤À¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡2¿Í¤Ï2012Ç¯3·î¤Ë3Ç¯¤Î¸òºÝ¤ò·Ð¤Æ·ëº§¡£2017Ç¯6·î¤ËÂè1»Ò¤È¤Ê¤ëÄ¹½÷¤Î½Ð»º¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£