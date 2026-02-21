À¸¸å1¥ö·î¤ÎÃË¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ò¿å¤ËÄÀ¤á¤Æ»¦³²¤«¡Ä¥Ð¥ó¥°¥é¥Ç¥·¥å¹ñÀÒ¤ÎÊì¿Æ¡Ê35¡ËÂáÊá¡¡µ¢Âð¤·¤¿É×¤¬ÄÌÊó¤·ÉÂ±¡ÈÂÁ÷¤â»àË´¡¡·²ÇÏ¡¦´ÛÎÓ»Ô
·²ÇÏ¸©´ÛÎÓ»Ô¤Î½¸¹ç½»Âð¤Ç¡¢À¸¸å1¥ö·î¤ÎÃË¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ò¿å¤ËÄÀ¤á¤Æ»¦³²¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢35ºÐ¤ÎÊì¿Æ¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
µ¼Ô¥ê¥Ý¡¼¥È¡§
ÂáÊá¤µ¤ì¤¿½÷¤Ï¡¢É×¤äÂ¾¤Î»Ò¤É¤â2¿Í¤¬³°½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¡¢ÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥Ð¥ó¥°¥é¥Ç¥·¥å¹ñÀÒ¤Î¥¢¥¯¥¿¥ë¡¦¥ë¡¼¥ÊÍÆµ¿¼Ô¡Ê35¡Ë¤Ï20Æü¡¢´ÛÎÓ»Ô¤Î¼«Âð¤Ç¡¢À¸¸å1¥ö·î¤ÎÃË¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ò¿å¤ËÄÀ¤á¤Æ»¦³²¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¢Âð¤·¤¿É×¤¬¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤·¡¢ÃË¤Î»Ò¤Ï¿´ÇÙÄä»ß¤Î¾õÂÖ¤ÇÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤â¤Ê¤¯»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥¯¥¿¥ëÍÆµ¿¼Ô¤ÏÍÆµ¿¤òÇ§¤á¡¢¡Ö»¦³²¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤Î¶¡½Ò¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤¬¡¢ÈÈ¹Ô¤Ë»ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤Ê¤É¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£