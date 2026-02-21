Áá¸«Í¥¡ÖÆ±´üÃç´Ö¡×Ìô´ÝÍµ±Ñ¤Î´ÔÎñ¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤Ë»²²Ã¡Ö16ºÐ¤«¤é¤Î¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¡£45Ç¯¤Î¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¡×
²Î¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÁá¸«Í¥¤¬20Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌô´ÝÍµ±Ñ¤Î´ÔÎñ¤ò½Ë¤¦¥µ¥×¥é¥¤¥º¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢Áá¸«¤Ï¡ÖÆ±´üÃç´Ö¤Î¤ä¤Ã¤¯¤ó¤¬¡¢60ºÐ¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡ÖºòÆü¤Ï¤´²ÈÂ²¤¬¿´¤ò¹þ¤á¤Æ´ë²è¤µ¤ì¤¿¡¢¤È¤Æ¤â¤¢¤¿¤¿¤«¤¤¥µ¥×¥é¥¤¥º¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë¤ª¾·¤¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡ÖºÇ½é¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤ä¤Ã¤¯¤ó¤ÎÉ½¾ð¤¬ËÜÅö¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÂçÀ®¸ù¤Ê¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¤È¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤ÎÀ®¸ù¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢¥Ô¡¼¥¿¡¼¤µ¤ó¡¢°ËÂå¤Á¤ã¤ó¡¢»°ÅÄ´²»Ò¤Á¤ã¤ó¤â¡×¤È»²²Ã¼Ô¤ò¾Ò²ð¤·¡¢Ìô´Ý¤ÎºÊ¤Ç¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÀÐÀî½¨Èþ¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËÊÑ¤ï¤é¤º²Ä°¦¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö°ËÂå¤Á¤ã¤ó¡¢´²»Ò¤Á¤ã¤ó¤È»ä¤Î3¿Í¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö3¿Í¤Ç¤Á¤ç¤³¤Ã¤È»öÁ°Îý½¬¤·¤¿¥·¥Ö¤¬¤Ââ¤Î¡ØNAI NAI16¡Ù¤Î¿¶¤êÉÕ¤±¤ò¡¢¾¯¤·¤À¤±ÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿ ¤Þ¤µ¤«60ºÐ¤Î¤ª½Ë¤¤¤ÇNAI NAI16¤òÍÙ¤ë¤È¤Ï¡ª¡×¤È¶Ã¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
Ìô´Ý¤È¤Ï¡Ö16ºÐ¤«¤é¤Î¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¡£45Ç¯¤Î¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¡×¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö¤³¤¦¤·¤Æ´ÔÎñ¤ò°ì½ï¤Ë¤ª½Ë¤¤¤Ç¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë´¶³´¿¼¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£¡ÖÌô´Ý¤¯¤ó¡¢ËÜÅö¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¤É¤¦¤«·ò¹¯¤Ç¡¢¾Ð´é¤¢¤Õ¤ì¤ë°ìÇ¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤È½ËÊ¡¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢Æ±Æü¤ÏÌ¾¸Å²°¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡ÖÌ¾¸Å²°¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹ ¤¤¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£