µð¾¢¤«¤é¼ã¼êºî²È¤Þ¤Ç¶âÂô¤Ë¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ëºî²È¤ÎºîÉÊÅ¸¤¬21Æü¤«¤é¶âÂô¤Ç»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¶âÂô¥¨¥à¥¶¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¶âÂô»Ô¹©·ÝÅ¸¤Ï¡¢º£²ó¤Ç82²óÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Æ«´ï¤ä²Ã²ìÍ§Áµ¤Ê¤É¡¢¶âÂô¤Ë¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ëºî²È¤ÎºîÉÊ¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¤Þ¤¹¡£
¼çºÅ¤¹¤ë¶âÂô»Ô¹©·Ý¶¨²ñ¤¬µîÇ¯¡¢ÁÏÎ©100¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢ÎãÇ¯¤è¤ê¤âÂ¿¤¤200ÅÀ¤¬½ÐÉÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶âÂô»Ô¹©·Ý¶¨²ñ¡¦ÃæÀî±Ò²ñÄ¹¡Ö½Å¸ü¤Êµ»½Ñ¤ò»ý¤Ã¤¿Êý¡¹¤ÎºîÉÊ¤â¤¢¤ë¤·¡¢¼ã¤¤¿Í¤ÎºîÉÊ¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¼ã¤¤¿Í¤ÎºîÉÊ¤Ï¤¹¤´¤¯»Â¿·¤Ê½ê¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î»Â¿·¤µ¤È½Å¸ü¤µ¤Î¸òÎ®¤Î¾ì½ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¶âÂô»Ô¹©·ÝÅ¸¤Ï¡¢3·î2Æü¤Þ¤Ç¶âÂô¥¨¥à¥¶¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
