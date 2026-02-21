»àÂÎÂ»²õµ¿¤¤¡¢¸òºÝÁê¼ê¤òºÆÂáÊá¡¡°¦ÃÎ¡¦ËÅÄ¤Î½÷À»¦³²
¡¡°¦ÃÎ¸©ËÅÄ»Ô¤Î½¸¹ç½»Âð°ì¼¼¤Ç½»¿Í¤Î½÷À²ñ¼Ò°÷¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢ËÅÄ½ðÁÜººËÜÉô¤Ï21Æü¡¢»¦¿ÍÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤·¤¿¸òºÝÁê¼ê¤Î¼«±Ä¶ÈËÌÅçÂîÍÆµ¿¼Ô¡Ê45¡Ë¡áÆ±»Ô¡á¤ò»àÂÎÂ»²õ¤ÈÈó¸½½»·úÂ¤ÊªÅùÊü²ÐÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤ÇºÆÂáÊá¤·¤¿¡£¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤¿¾å¤Ç¡¢ÌÛÈë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÁÜººËÜÉô¤Ï¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤¬½÷À¤ò»¦³²¤·¤¿·ÁÀ×¤ò±£¤¹¤¿¤á¤ËÊü²Ð¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºÆÂáÊáÍÆµ¿¤Ï¡¢1·î17Æü¸áÁ°4»þ10Ê¬¡Á20Ê¬¤´¤í¡¢¾®Àî¹¸»Ò¤µ¤ó¡Ê42¡Ë¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¿²¼¼¤Î¥Ù¥Ã¥ÉÉÕ¶á¤Ë²Ð¤òÊü¤Ã¤¿¤¬ÊÉ»æ¤Ê¤É¤¬Ç³¤¨¤ë¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢°äÂÎ¤Î°ìÉô¤òÃº²½¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆÂ»²õ¤·¤¿µ¿¤¤¡£