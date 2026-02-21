ÀîºêËãÀ¤¡Ö¿·¤·¤¤²ÈÂ²¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡×Ç¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð ¡È2¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤âÈäÏª
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÀîºêËãÀ¤¤¬20Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£¿·¤·¤¯²ÈÂ²¤Ë·Þ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦Ç¤ò¾Ò²ð¤·¡¢¥á¥í¥á¥í¤ÊÍÍ»Ò¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡È21ºÐº¹º§¡ÉÀîºêËãÀ¤¡¢·ëº§¼°¤Ç¤ÎÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª
¡¡Àîºê¤Ï¡Ö¿·¤·¤¤²ÈÂ²¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¥¹¥Õ¥£¥ó¥¯¥¹¤È¥Þ¥ó¥Á¥«¥ó¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É ¥Ð¥ó¥Ó¡¼¥Î¤Î¥Ô¥Î¤Ç¤¹¡×¤È¿·¤·¤¤°¦Ç¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¥Ô¥Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öº¸ÌÜ¤Ë¾ã³²¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤È¤Æ¤â¿Í²û¤Ã¤³¤¤»Ò¤Ç¤¹¡×¡Ê¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡Ë¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¡ÖÃË¤Î»Ò¤Ê¤Î¤ËºÊ¤Ï²Ä°¦¤¤¤«¤é¤È½÷¤Î»Ò¤ß¤¿¤¤¤Ê³Ê¹¥¤µ¤»¤Æ¤Þ¤¹¤¬ »÷¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤Þ¤¿²Ä°¦¤¤¡×¤È¥á¥í¥á¥í¤ÊÍÍ»Ò¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¥Ë¥ã¥ó¡×¤È¤ªÃãÌÜ¤Ë¥³¥á¥ó¥È¡£¥Ô¥Î¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¢¨ÀîºêËãÀ¤¤Î¡Öºê¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤¿¤Ä¤µ¤¡×