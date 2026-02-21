»Ò¤É¤â¤Î»õÎó¶ºÀµ¤Ë¡Ö80Ëü±ß¡×¡£¶¦Æ¯¤É×ÉØ¤¬2～3·î¤Î³ÎÄê¿½¹ð¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤°åÎÅÈñ¹µ½ü¤Î·×»»¤ÈÃí°ÕÅÀ¤È¤Ï¡©
»õÎó¶ºÀµ¤Ï¡Ö¸«¤¿ÌÜÌÜÅª¡×¤À¤È¹µ½üNG¡© È½ÃÇ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
»õÎó¶ºÀµ¤¬°åÎÅÈñ¹µ½ü¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡Ö°åÎÅÌÜÅª¡×¤È¤·¤Æ¶ºÀµ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤«¤É¤¦¤«¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤Î»õÎó¶ºÀµ¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¹ñÀÇÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡ÖÈ¯°éÃÊ³¬¤Ë¤¢¤ë»Ò¤É¤â¤ÎÀ®Ä¹¤òÁË³²¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¹Ô¤¦ÉÔÀµÒû¹ç¤Î»õÎó¶ºÀµ¤ÎÈñÍÑ¤Ï¡¢°åÎÅÈñ¹µ½ü¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤Î»õÎó¶ºÀµ¤Ï¸«¤¿ÌÜ¤ò¤è¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¹Ô¤¦¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À®Ä¹¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç¡ÖÉ¬Í×¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤â¤Î¡×¤Ç¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
°åÎÅÈñ¹µ½ü¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ÆÀÇ¶â¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢2·î16Æü¤«¤é3·î15Æü¡ÊÎáÏÂ7Ç¯Ê¬¤Ï3·î16Æü¤Þ¤Ç¡Ë¤Î´Ö¤Ë³ÎÄê¿½¹ð¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
É×ÉØ¤É¤Á¤é¤Î½êÆÀ¤Ç°åÎÅÈñ¹µ½ü¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÆÀ¤«
°åÎÅÈñ¹µ½ü¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ï¡¢À¸·×¤ò°ì¤Ë¤¹¤ë²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤Ë»ÙÊ§¤Ã¤¿°åÎÅÈñ¤â´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤Î»õÎó¶ºÀµ¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿ÈñÍÑ¤â¡¢¿Æ¤ä¤Û¤«¤Î²ÈÂ²¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿°åÎÅÈñ¤È°ì½ï¤Ë¿½¹ð¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î¤è¤¦¤ËÉ×ÉØ¤¬¶¦Æ¯¤¤Î¾ì¹ç¡¢½êÆÀ¤ÎÂ¿¤¤¤Û¤¦¤¬¿½¹ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ç´ÔÉÕ¶â¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
´ÔÉÕ¶â¤Ï¡¢»ÙÊ§¤Ã¤¿°åÎÅÈñ¤Î¹ç·×¤«¤é¹µ½ü³Û¤òº¹¤·°ú¤¡¢½êÆÀÀÇÎ¨¤ò³Ý¤±¤Æ»»½Ð¤·¤Þ¤¹¡£½êÆÀÀÇ¤Ï½êÆÀ¤¬Â¿¤¤¤Û¤ÉÀÇÎ¨¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢½êÆÀ¤¬Â¿¤¤¿Í¤Û¤É¹µ½ü¤Î¸ú²Ì¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
ÊÝ¸±¶â¤ä¹â³ÛÎÅÍÜÈñ¤ÇÊä¤Æ¤ó¤µ¤ì¤¿Ê¬¤Î°·¤¤
°åÎÅÈñ¹µ½ü¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¶â³Û¤Ï¡Ö»ÙÊ§¤Ã¤¿°åÎÅÈñ－ÊÝ¸±¶â¤Ê¤É¤ÇÊä¤Æ¤ó¤µ¤ì¤ë¶â³Û－10Ëü±ß¡ÊÁí½êÆÀ¶â³Û¤¬200Ëü±ßÌ¤Ëþ¤Î¾ì¹ç¤Ï¤½¤Î5¡ó¡Ë¡×¤Ç»»½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÊÝ¸±¶â¤Ê¤É¤ÇÊä¤Æ¤ó¤µ¤ì¤ë¶â³Û¡×¤È¤Ï¡¢À¸Ì¿ÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë»Ùµë¤µ¤ì¤ë¡ÖÆþ±¡ÈñµëÉÕ¶â¡×¤ä¡¢·ò¹¯ÊÝ¸±¤«¤é»Ùµë¤µ¤ì¤ë¡Ö¹â³ÛÎÅÍÜÈñ¡×¡Ö²ÈÂ²ÎÅÍÜÈñ¡×¤Ê¤É¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
³ÎÄê¿½¹ð¡ÊºîÀ®¥³ー¥Êー¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡Ö»ÙÊ§¤Ã¤¿°åÎÅÈñ¤Î¶â³Û¡×¤È¡ÖÊä¤Æ¤ó¤µ¤ì¤ë¶â³Û¡×¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÆþÎÏ¤·¡¢¹µ½ü³Û¤Ï¼«Æ°·×»»¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢»ÙÊ§¤Ã¤¿°åÎÅÈñ¤¬80Ëü±ß¤Ç¡¢ÊÝ¸±¶â¤Ê¤É¤ÇÊä¤Æ¤ó¤µ¤ì¤ë¶â³Û¤¬¤½¤ì¤è¤ê¾¯¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¡Ö»ÙÊ§¤Ã¤¿°åÎÅÈñ¤Î¶â³Û¡×Íó¤Ë80Ëü±ß¤òÆþÎÏ¤·¡¢¡ÖÊä¤Æ¤ó¤µ¤ì¤ë¶â³Û¡×Íó¤Ë¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¶â³Û¤òÆþÎÏ¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Êä¤Æ¤ó¤µ¤ì¤ë¶â³Û¤¬»ÙÊ§¤Ã¤¿°åÎÅÈñ¤ò¾å²ó¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¡ÖÊä¤Æ¤ó¤µ¤ì¤ë¶â³Û¡×Íó¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î°åÎÅÈñ¤Î¶â³Û¤ò¾å¸Â¤È¤·¤ÆÆþÎÏ¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢»õ²Ê¥íー¥ó¤òÍøÍÑ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¿®ÈÎ²ñ¼Ò¤ÎÎ©ÂØÊ§¤¤¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿Ç¯¤Î°åÎÅÈñ¹µ½üÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥íー¥ó¤Î¶âÍø¤ä¼ê¿ôÎÁ¤ÏÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¡£
»öÁ°¤ËºÑ¤Þ¤»¤¿¤¤¥ì¥·ー¥ÈÀ°Íý¤È½¸·×¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯
°åÎÅÈñ¹µ½ü¤ò¿½¹ð¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢»öÁ°¤Ë¥ì¥·ー¥È¤ÎÀ°Íý¤ò¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢°åÎÅÈñ¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¿Í¤´¤È¤ËÊ¬¤±¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢ÉÂ±¡ÊÌ¡¦Ìô¶ÉÊÌ¡¦²ð¸îÊÝ¸±¥µー¥Ó¥¹¤´¤È¤ËÊ¬¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¹ç·×³Û¤ò·×»»¤·¡¢10Ëü±ß¡ÊÁí½êÆÀ¶â³Û200Ëü±ßÌ¤Ëþ¤Î¿Í¤Ï¤½¤Î5¡ó¡Ë¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¹µ½ü¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°åÎÅÈñ¤ÎÎÎ¼ý½ñ¤¬Â¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¹ñÀÇÄ£¤Î¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤«¤é¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ç¤¤ë¡Ö°åÎÅÈñ½¸·×¥Õ¥©ー¥à¡×¤Ë»ÙÊ§¤Ã¤¿°åÎÅÈñ¤ÎÆâÍÆ¤òÆþÎÏ¡¦ÊÝÂ¸¤·¤Æ¤ª¤¯¤ÈÊØÍø¤Ç¤¹¡£³ÎÄê¿½¹ð½ñÅùºîÀ®¥³ー¥Êー¤ÎÆþÎÏ²èÌÌ¤ËÈ¿±Ç¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¼ê´Ö¤¬¾Ê¤±¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
»Ò¤É¤â¤Î»õÎó¶ºÀµÈñÍÑ¤Ï°åÎÅÈñ¹µ½ü¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¥ì¥·ー¥ÈÀ°Íý¤ä°åÎÅÈñ½¸·×¥Õ¥©ー¥à¤ÎÆþÎÏ¤ò¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¤è¤¤
»õÎó¶ºÀµ¤Ï¸«¤¿ÌÜ¤ò¤è¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯°åÎÅÌÜÅª¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¾ì¹ç¡¢°åÎÅÈñ¹µ½ü¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤Î»õÎó¶ºÀµ¤ÏÀ®Ä¹¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç¡ÖÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¡¢³ÎÄê¿½¹ð¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤ÇÀÇ¶â¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¶¦Æ¯¤É×ÉØ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢½êÆÀ¤¬Â¿¤¤¤Û¤¦¤¬³ÎÄê¿½¹ð¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¹µ½ü¤Î¸ú²Ì¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
»öÁ°¤Ë¥ì¥·ー¥È¤òÀ°Íý¤·¤Æ°åÎÅÈñ¤Î¹ç·×¤ò·×»»¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢°åÎÅÈñ½¸·×¥Õ¥©ー¥à¤Ë»ÙÊ§¤Ã¤¿°åÎÅÈñ¤ÎÆâÍÆ¤òÆþÎÏ¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢¥¹¥àー¥º¤Ë³ÎÄê¿½¹ð¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
