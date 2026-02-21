¶ÐÌ³Æü¤ò¡Ö½µ3¤«¤é½µ5¡×¤ËÁý¤ä¤·¤Æ¤â¡¢¼ê¼è¤ê¤¬¤Û¤È¤ó¤ÉÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»Ò¤É¤â¤Î³ØÈñ¤¬ÉÔ°Â¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç¯¼ý130Ëü±ß°Ê²¼¤ÇÆ¯¤¯¤³¤È¤¬Àµ²ò¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ö130Ëü±ß¤ÎÊÉ¡×¤È¤Ï¡©
ÉÞÍÜ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¥Ñー¥È¤ä¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ÇÆ¯¤¯¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡ÖÇ¯¼ý¤ÎÊÉ¡×¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Ç¯¼ý¤ÎÊÉ¤Ë¤Ï¡¢¼Ò²ñÊÝ¾ã¤ÎÉéÃ´¤¬Áý¤¨¤ëÇ¯¼ý¤Î¥Üー¥Àー¥é¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ë¡Ö106Ëü±ß¤ÎÊÉ¡×¡Ö130Ëü±ß¤ÎÊÉ¡×¡¢ÀÇ¶â¤ÎÉéÃ´¤¬Áý¤¨¤ëÇ¯¼ý¤Î¥Üー¥Àー¥é¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤ë¡Ö150Ëü±ß¤ÎÊÉ¡×¡Ö160Ëü±ß¤ÎÊÉ¡×¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢Ç¯¼ý130Ëü±ßÌ¤Ëþ¤ÇÆ¯¤¯¤Ù¤¤«¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤«¤é¡¢¡Ö130Ëü±ß¤ÎÊÉ¡×¤òÃæ¿´¤Ë²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö130Ëü±ß¤ÎÊÉ¡×¤Ï¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¤ÎÉÞÍÜ¤ËÆþ¤Ã¤ÆÆ¯¤¯¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¼Ò²ñÊÝ¸±¾å¤Î´ð½à¤Ç¤¹¡£¸¶Â§¤È¤·¤Æ¡¢Ç¯¼ý¤¬130Ëü±ß°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÉÞÍÜ¤«¤é³°¤ì¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±¤Î²ÃÆþ¤Ë¤Ï¡Ö106Ëü±ß¤ÎÊÉ¡×¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¶ÐÌ³Àè¤Îµ¬ÌÏ¤ä½êÄêÏ«Æ¯»þ´Ö¤Ê¤É¤ÎÍ×·ï¤òËþ¤¿¤¹Ã»»þ´ÖÏ«Æ¯¼Ô¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÇ¯¼ý¤¬106Ëü±ß°Ê²¼¤À¤Ã¤¿¿Í¤Ç¤â¡¢¶ÐÌ³Æü¿ô¤äÏ«Æ¯»þ´Ö¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ÎÍ×·ï¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤á¡¢Æ¯¤Êý¤ò¸«Ä¾¤¹ºÝ¤Ï¡¢¤Þ¤º106Ëü±ß¤ÎÊÉ¤Ë´Ø¤¹¤ë²ÃÆþÍ×·ï¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤«¤ò³ÎÇ§¤·¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ130Ëü±ß¤Î´ð½à¤â°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£Ç¯¼ý¤¬130Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¡¢ÉÞÍÜ¤ò³°¤ì¤ÆÊÝ¸±ÎÁÉéÃ´¤¬À¸¤¸¡¢¼ê¼è¤ê¤Î¿¤Ó¤¬¾®¤µ¤¯¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ñー¥È½µ3Æü¤È½µ5Æü¤ÇÇ¯¼ý¤ä¼ê¼è¤ê¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤ÊÑ¤ï¤ë¡©
Îã¤¨¤Ð¡¢»þµë1200±ß¤Ç1Æü6»þ´Ö¥Ñー¥È¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¡¢¶ÐÌ³Æü¿ô¤ò¡Ö½µ3Æü¡×¤«¤é¡Ö½µ5Æü¡×¤ËÁý¤ä¤·¡¢¶ÐÌ³Àè¤Î¼Ò²ñÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¾ì¹ç¤Î¼ê¼è¤ê¤È·î¼ý¤òÉ½1¤Ë¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£
É½1
¢¨É®¼ÔºîÀ®
¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤³¤«¤é½êÆÀÀÇ¤È½»Ì±ÀÇ¤¬°ú¤«¤ì¤Þ¤¹¡£½»Ì±ÀÇ³Û¤Ï½»¤ó¤Ç¤¤¤ëÃÏ°è¤äÁ°Ç¯¤Î½êÆÀ¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤ËÇ¯¼ý130Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¥±ー¥¹¤Ç¤Ï½»Ì±ÀÇ¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£
¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤í¡¢½»Ì±ÀÇ¤¬¼ê¼è¤ê¤ËµÚ¤Ü¤¹±Æ¶Á¤Ï¤½¤ì¤Û¤ÉÂç¤¤¯¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
½»Ì±ÀÇ¤ò¹Í¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢½µ3Æü¤«¤é½µ5Æü¤Î¶ÐÌ³¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç³ÛÌÌµëÍ¿¤Ï6Ëü±ß¶á¤¯Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ê¼è¤ê¤Ï3Ëü6000±ß¤Û¤É¤·¤«Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
°ú¤«¤ì¤ë¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤Î¶â³Û¤¬2Ëü±ß°Ê¾åÁý¤¨¤ë¤¿¤á¡¢º£²ó¤Î»öÎã¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¼ê¼è¤ê¤¬¤Û¤È¤ó¤ÉÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ºÇ¤â¼ê¼è¤ê¤¬Áý¤¨¤ëÆ¯¤Êý
»Ò¤É¤â¤Î³ØÈñ¤Î¤¿¤á¤ËÀ¤ÂÓÁ´ÂÎ¤Ç¼ê¼è¤ê¤òÁý¤ä¤¹¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤ºÇ¯¼ý106Ëü±ß¤Ç¼Ò²ñÊÝ¸±²ÃÆþ¤È¤Ê¤ë¾ò·ï¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò³ÎÇ§¤·¡¢Åö¤Æ¤Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÇ¯¼ý130Ëü±ßÌ¤Ëþ¤ËÍÞ¤¨¤ÆÆ¯¤¯¤«¡¢ÉÞÍÜ¤ò³°¤ì¤Æ¤â¼ê¼è¤ê¤¬Áý¤¨¤ë¿å½à¤Þ¤Ç¼ýÆþ¤ò¿¤Ð¤¹ÊýË¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
É½1¤Î¾ì¹ç¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤ÎÇ¯´ÖÉéÃ´³ä¹ç¤ÏÇ¯¼ý¤ÎÌó15¡ó¤Ç¤¹¡£Ç¯¼ý¤Î15¡óÄøÅÙ¤Î¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤¬°ú¤«¤ì¤ë¤È¤¹¤ë¤È¡¢Ç¯¼ý¤´¤È¤Î¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤ÎÉéÃ´³Û¤ÏÉ½2¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
É½2
¢¨É®¼ÔºîÀ®
Ç¯¼ý160Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¼ê¼è¤ê¤¬130Ëü±ß¤ò¾å²ó¤ë¤¿¤á¡¢¼ê¼è¤ê¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤ËÆ¯¤¯¤Ë¤Ï¡¢Ç¯¼ý160Ëü±ß°Ê¾å¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Ç¯¼ý130Ëü±ßÌ¤Ëþ¤ÇÆ¯¤¯¤«¡¢Ç¯¼ý160Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÆ¯¤¯¤È¡¢¼ê¼è¤ê¤¬¸º¤é¤º¤ËºÑ¤à
ÉÞÍÜ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¥Ñー¥È¤ä¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¾ì¹ç¡¢¤Þ¤º¤ÏÇ¯¼ý106Ëü±ß¤Ç¼Ò²ñÊÝ¸±²ÃÆþ¤È¤Ê¤ë¾ò·ï¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢Ç¯¼ý130Ëü±ß°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ë¤È¸¶Â§¤È¤·¤ÆÉÞÍÜ¤«¤é³°¤ì¡¢ÊÝ¸±ÎÁÉéÃ´¤¬À¸¤¸¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ñー¥È¤Î¶ÐÌ³Æü¤ò¡Ö½µ3Æü¡×¤«¤é¡Ö½µ5Æü¡×¤ËÁý¤ä¤·¤ÆÇ¯¼ý¤¬130Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¡¢³ÛÌÌ¼ýÆþ¤ÏÁý¤¨¤Æ¤â¼ê¼è¤ê¤Î¿¤Ó¤¬¾®¤µ¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ê¼è¤ê¤òÁý¤ä¤¹¤Ë¤Ï¡¢106Ëü±ß¤ÎÊÉ¤Î¾ò·ï¤ËÄñ¿¨¤·¤Ê¤¤Á°Äó¤ÇÇ¯¼ý130Ëü±ßÌ¤Ëþ¤ËÍÞ¤¨¤ë¤«¡¢ÉÞÍÜ¤ò³°¤ì¤Æ¤â¼ê¼è¤ê¤¬Áý¤¨¤ë¿å½à¤È¤·¤ÆÇ¯¼ý160Ëü±ß°Ê¾å¤òÌÜ»Ø¤¹Æ¯¤Êý¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
