¿Æ¤¬¡Ö¿·¼Ö300Ëü±ß¡×¤Î¡È¥·¥¨¥ó¥¿¡É¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¾¯¤·¤º¤Ä¤ª¶â¤òÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Ú¶â¤ÎÊÖºÑ¤Ê¤Î¤Ë¡ÈÂ£Í¿ÀÇ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¡É¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ç¤¹¤«¡© ÊÖºÑ»þ¤ÎÃí°ÕÅÀ¤È¤Ï
300Ëü±ß¤Î¸ªÂå¤ï¤ê¤ÏÂ£Í¿¡© Ç¯´Ö110Ëü±ß¤Î´ðÁÃ¹µ½ü¤ÈÂ£Í¿ÀÇ¤Î·×»»
Â£Í¿ÀÇ¤Ë¤Ï´ðÁÃ¹µ½ü¤¬¤¢¤ê¡¢1¿Í¤¬1Ç¯´Ö¤Ë¼õ¤±¼è¤Ã¤¿Â£Í¿¤Î¹ç·×³Û¤¬110Ëü±ß°Ê²¼¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¸¶Â§¤È¤·¤ÆÂ£Í¿ÀÇ¤Ï¤«¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¼Ö¤Î¹ØÆþÂå¶â¤È¤·¤Æ300Ëü±ß¤ò¿Æ¤¬Á´³Û»ÙÊ§¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¡Ö300Ëü±ßÁêÅö¤ÎÍø±×¤ò¼õ¤±¤¿¡×¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Â£Í¿¤ÈÈ½Äê¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢²ÝÀÇÂÐ¾Ý³Û¤Ï300Ëü±ß¤«¤é´ðÁÃ¹µ½ü110Ëü±ß¤òº¹¤·°ú¤¤¤¿190Ëü±ß¤Ç¤¹¡£¤³¤Î190Ëü±ß¤ËÂÐ¤·¤ÆÂ£Í¿ÀÇÎ¨10¡ó¤òÅ¬ÍÑ¤¹¤ë¤È¡¢19Ëü±ß¤ÎÂ£Í¿ÀÇ¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£
¿Æ¤Ë¾¯¤·¤º¤ÄÊÖºÑ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¡ÖÂ£Í¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼Ú¶â¤Ç¤¢¤ë¡×¤ÈµÒ´ÑÅª¤Ë¾ÚÌÀ¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢²ÝÀÇ¤òÌÈ¤ì¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÀÇÌ³Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢¿Æ»Ò´Ö¤Î¸ýÌóÂ«¤Ï¾Úµò¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¼ÚÆþ¶â¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤¿¤á¤Î3¤Ä¤Î¾ò·ï
¿Æ¤«¤é¤Î»ñ¶â±ç½õ¤ò¡¢¡ÖÂ£Í¿¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¼Ú¶â¡ÊÀÇÌ³¾å¤Ï¼ÚÆþ¶â¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤ë¡Ë¡×¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤Æ¤â¤é¤¦¤Ë¤Ï¡¢Âè»°¼Ô¤Ç¤¢¤ëÀÇÌ³½ð¤¬¸«¤Æ¤âÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¾Úµò¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¼¡¤Î3¤Ä¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º1¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¡Ö¶âÁ¬¾ÃÈñÂß¼Ú·ÀÌó½ñ¡Ê°Ê²¼¡¢¼ÚÍÑ½ñ¡Ë¡×¤òºîÀ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¼ÚÆþÆü¤ä¶â³Û¡¢ÊÖºÑ´ü¸Â¡¢ÊÖºÑÊýË¡¤òÌÀµ¤·¡¢¼Ö¤ò¹ØÆþ¤·¤¿»þÅÀ¤Ç½ñÌÌ¤òºîÀ®¤·¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
2¤ÄÌÜ¤Ï¡¢ÊÖºÑÇ½ÎÏ¤Ë¸«¹ç¤Ã¤¿¸½¼ÂÅª¤ÊÊÖºÑ·×²è¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£Ç¯¼ý¤ËÂÐ¤·¤ÆÊÖºÑ³Û¤¬ÉÔ¼«Á³¤ËÂ¿¤¤¾ì¹ç¤ä¡¢´°ºÑ»þ¤ÎÇ¯Îð¤¬¶ËÃ¼¤Ë¹âÎð¤Ë¤Ê¤ë·×²è¤Ï¡¢·Á¼°¤À¤±¤Î¼Ú¶â¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
3¤ÄÌÜ¤Ï¡¢ÍøÂ©¤ÎÀßÄê¤Ç¤¹¡£¿Æ»Ò´Ö¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÌµÍø»Ò¤Ç¤Î¼Ú¤êÆþ¤ì¤Ï¡ÖÍøÂ©ÁêÅö³Û¤¬Â£Í¿¤ËÅö¤¿¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤´¤¯Äã¤¤ÍøÎ¨¤Ç¤â¹½¤ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÍøÂ©¤òÀßÄê¤·¤Æ¤ª¤¯¤Û¤¦¤¬°ÂÁ´¤Ç¤¹¡£
¸½¶â¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶ä¹Ô¿¶¹þ¤ÇÄÌÄ¢¤ËÊÖºÑµÏ¿¤ò»Ä¤½¤¦
¡Ö¿Æ¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¸½¶â¤ÇÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÊýË¡¤Ç¤Ï¡¢ÊÖºÑ¤Î»ö¼Â¤ò¾ÚÌÀ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£ÀÇÌ³Ä´ºº¤Î¾ì¤Ç¸ýÆ¬ÀâÌÀ¤ò¤·¤Æ¤â¡¢ÄÌÄ¢¤ËµÏ¿¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¿®¤Ô¤ç¤¦À¤ò·ç¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÖºÑ¤ÏÉ¬¤º¶ä¹Ô¿¶¹þ¤Ç¹Ô¤¤¡¢¿Æ»ÒÁÐÊý¤ÎÄÌÄ¢¤ËÍúÎò¤ò»Ä¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Îã¤¨¤Ð¡¢300Ëü±ß¤òËè·î5Ëü±ß¤º¤ÄÊÖºÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢60¥ö·î¡Ê5Ç¯¡Ë¤ÎÊÖºÑµÏ¿¤¬ÄÌÄ¢¤Ë»Ä¤ê¤Þ¤¹¡£
¿ôÇ¯Ê¬¤Ë¤ï¤¿¤êËè·îÄê³Û¤Î¿¶¹þ¤ß¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¡¢¡Ö¼Ú¶â¤Ç¤¢¤ë¡×¤³¤È¤Î¾Úµò¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¿¶¹þÌ¾µÁ¤Ë¡Ö¼ÖÂåÊÖºÑ¡×¤Ê¤É¤Î¥á¥â¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢¤µ¤é¤ËÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ê´Ö¤Ë´¶¤¸¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÄÌÄ¢¤ÏÊÖºÑ¤ÎÎÎ¼ý½ñÂå¤ï¤ê¤Ë¤Ê¤ë½ÅÍ×¤Ê»ñÎÁ¤Ç¤¹¡£
º£¤«¤é¤Ç¤â¤Ç¤¤ëÎ©¤ÆÄ¾¤·¤ÎÊýË¡
¤¹¤Ç¤Ë¼Ö¤ò¹ØÆþ¤·¡¢¿Æ¤¬»ÙÊ§¤¤¤òºÑ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢ÂÐ±þ¤¬ÉÔ²ÄÇ½¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º£¤«¤é¤Ç¤â¼ÚÍÑ½ñ¤òºîÀ®¤·¡¢ÊÖºÑ¤Î°Õ»×¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
²áµî¤ÎÊÖºÑ¤¬¸½¶â¤Î¤ß¤À¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¶â³Û¤äÆüÉÕ¤òµ¤·¤¿¥á¥â¤ä²È·×Êí¡¢Æüµ¤Ê¤É¤ò¤Ç¤¤ë¸Â¤ê½¸¤á¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢º£¸å¤ÎÊÖºÑÊýË¡¤Ï¶ä¹Ô¿¶¹þ¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ç¯´Ö110Ëü±ß¤Î´ðÁÃ¹µ½ü¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Ö¤Î¹ØÆþÂå¶â¤Î¸ªÂå¤ï¤ê¤Ï°ì³çÂ£Í¿¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢¼ÚÆþ¶â¤È¤·¤ÆÀ°Íý¤¹¤ë¤Û¤¦¤¬¸½¼ÂÅª¤Ç¤¹¡£
¿Æ¤Î¹¥°Õ¤ÏË¡Åª¤Ê·Á¼°¤Ç¼é¤í¤¦
¿Æ¤Ë¤è¤ë300Ëü±ß¤Î¸ªÂå¤ï¤ê¤Ï¡¢ÂÐºö¤òÂÕ¤ë¤ÈÂ£Í¿ÀÇ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¼ÚÍÑ½ñ¤ÎºîÀ®¡×¡ÖÌµÍý¤Î¤Ê¤¤ÊÖºÑ·×²è¡×¡Ö¶ä¹Ô¿¶¹þ¤Ë¤è¤ëµÏ¿¡×¤Î3ÅÀ¤òÀ°¤¨¤Æ½é¤á¤Æ¡¢¼Ú¶â¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
²ÈÂ²´Ö¤Î¿®Íê´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¤¢¤¨¤Æ½ñÌÌ¤ÈÄÌÄ¢¤ÎµÏ¿¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£·ë²ÌÅª¤Ë¡¢¿Æ»ÒÁÐÊý¤òÀÇÌ³¥È¥é¥Ö¥ë¤«¤é¼é¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
