¡¡¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¤Ç£´ÅÙÌÜ¤Î¸ÞÎØ½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¹âÌÚÈþÈÁ¡Ê£Ô£Ï£Ë£É£Ï¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤ÎÄ©Àï¤Ï¡¢£´¼ïÌÜ¤Ë½Ð¾ì¤·£³¸Ä¤ÎÆ¼¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡££²£°Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ìºÇ¸å¤Î¼ïÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿£±£µ£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Ï¡¢À¤³¦µÏ¿¤ò»ý¤Á¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¼ïÌÜ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢½ªÈ×¤ËÂç¤¤¯¥Ú¡¼¥¹¤òÍî¤È¤·£¶°Ì¡£ÎÞ¤òÎ®¤·¡Ö¤¢¤¢¡¢¼«Ê¬¤ÎÄ©Àï¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¡×¤È¼õ¤±»ß¤á¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÎÅßµ¨¸ÞÎØ»Ë¾å¤Ë»Ä¤ëÂç¤¤ÊÂÀ×¤Ï»Ä¤·¤¿¡££±¼ïÌÜÌÜ¤Ï£¹Æü¡¢Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤Ã¤¿£±£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Ë½Ð¾ì¡££±Ê¬£±£³ÉÃ£¹£µ¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£¼«¿È¤Î»ý¤ÄÅßµ¨¸ÞÎØÆüËÜÀªºÇÂ¿µÏ¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ë£¸¸ÄÌÜ¤Î¥á¥À¥ë¤À¤¬¡¢Æ±Áö¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥æ¥¿¡¦¥ì¡¼¥ë¥À¥à¡Ê¥ª¥é¥ó¥À¡Ë¤Ë£±ÉÃ£¶£´Î¥¤µ¤ì¤Æ¤Î£³°Ì¤Ë´°ÇÔ¤òÄË´¶¡£É½¾´Âæ¤Ç¥á¥À¥ë¤ò¸«¤Ä¤á¡Ö¤³¤Î¿§¤¬º£¤Î»ä¤Î¼ÂÎÏ¤Ê¤ó¤À¡×¤È²ù¤·¤µ¤¬¤³¤ß¤¢¤²¤¿¡£
¡¡£±£´Æü¤Ë¤Ï½÷»ÒÃÄÂÎÄÉ¤¤È´¤£±²óÀï¤Ë¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¡¢£²°Ì¤Ç½à·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£¤¿¤ÀºÇ½ª¼þ¤Ç¥é¥Ã¥×¤òÍî¤È¤·¤Æ¥«¥Ê¥À¤ËµÕÅ¾¤µ¤ì¤Æ¤Î£²°ÌÄÌ²á¤Ë¡ÖºÇ¸å¡¢»ä¤¬¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò¤È¤Æ¤âÍî¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤¬ºÇÂç¤Î¸¶°ø¡×¤ÈÀÕÇ¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Íâ£±£µÆü¤Ï¸Ä¿Í£²¼ïÌÜÌÜ¤Î£µ£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤ËÄ©Àï¡££²£²Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤¬º£µ¨¤Î¼ÂÀÓ¡¢»ý¤Á¥¿¥¤¥à¤Ç·è¤Þ¤ë³êÁö½ç¤¬£±£µÁÈÃæ£´ÁÈÌÜ¤È²¼ÇÏÉ¾¤ÏÄã¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Çº£µ¨¥Ù¥¹¥È¤Î£³£·ÉÃ£²£·¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·É½¾´Âæ¤ò»à¼é¡£¾ìÆâ¤Î¥ª¥é¥ó¥À¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡Ö¥ß¥Û¡×¥³¡¼¥ë¤Ç½ËÊ¡¤µ¤ì¡Öº£²ó¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¥á¥À¥ë¤ò¼è¤êÀÚ¤ì¤ÆÁÇÄ¾¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¡¢Æ±¤¸¿§¤Î¥á¥À¥ë¤ò£¶ÆüÁ°¤È¤Ï°ã¤¦´¶¾ð¤Ç¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡£±Æü¶õ¤¤¤Æ£±£·Æü¤ÏÃÄÂÎÄÉ¤¤È´¤½à·è¾¡¤Ç¥ª¥é¥ó¥À¤È·ãÆÍ¤·¡¢»Ä¤ê£²£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¤Þ¤¯¤é¤ì£°ÉÃ£±£±º¹¤ÎÀËÇÔ¡££±»þ´Ö¤â¤¿¤¿¤º¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿£³°Ì·èÄêÀï¤Ç¤ÏÊÆ¹ñ¤Ë£³ÉÃ£µ£°º¹¤ò¤Ä¤±²÷¾¡¤·¤¿¡£µÇ°¤¹¤Ù¤£±£°¸ÄÌÜ¡Ê¶â£²¡¢¶ä£´¡¢Æ¼£´¡Ë¤Î¥á¥À¥ë¤ÏÃç´Ö¤ÈÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¤â¤Î¡£¡Ö½à·è¾¡¤«¤éµ¤»ý¤Á¤ò¤¹¤°ÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¡¢·è¾¡¤ËÄ©¤á¤¿·ë²Ì¤ÎÆ¼¥á¥À¥ë¡£¤¹¤´¤¯¸Ø¤é¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´î¤ó¤À¡£¸Ä¿Í¤Ç£²ÅÙ¡¢ÃÄÂÎ¤â¥ª¥é¥ó¥ÀÀª¤ËÁË¤Þ¤ì¤Æ£³¤ÄÌÜ¤ÎÆ¼¥á¥À¥ë¤Ë¡Ö¤â¤¦¤ª¤Ê¤«¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼Ãæ³ØÀ¸¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¸ÞÎØ¤Ç¤Ï£±£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤ÇºÇ²¼°Ì¤Î£³£µ°Ì¤ËÄÀ¤ß¡¢ÃÄÂÎÄÉ¤¤È´¤¤Ç¤Ï½ÐÈÖ¤¬²ó¤Ã¤Æ¤³¤º¥Á¡¼¥à¤Î¶ä¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤â¿´¤«¤é´î¤Ö¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡££±£´Ç¯¤Î¥½¥Á¸ÞÎØ¤Ï½Ð¾ì¤òÆ¨¤¹²ù¤·¤µ¤âÌ£¤ï¤Ã¤¿¡££³£±ºÐ¤Ç·Þ¤¨¤¿º£Âç²ñ¤Ï£´¼ïÌÜ£¶¥ì¡¼¥¹¤ò´°Áö¡£ºÇ¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿£±£µ£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¤Î¶â¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤ÏÆ¨¤·¤¿¤¬¡Ö½Ð¤·ÀÚ¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤É¤³¤«Ç¼ÆÀ¤·¤¿ÉôÊ¬¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤¿¡£