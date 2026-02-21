µÈ²¬Î¤ÈÁ¡ß¿å¾å¹±»Ê¡Ø¶åÎ¶¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯¥í¥Þ¥ó¥¹¡ÙABEMA¤ÇÇÛ¿®
¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡ÖABEMA¡Ê¥¢¥Ù¥Þ¡Ë¡×¤Ï¡¢2025Ç¯£¸·î¤Ë·à¾ì¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥é¥Ö¥í¥Þ¥ó¥¹¼Â¼Ì±Ç²è¡Ø¶åÎ¶¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯¥í¥Þ¥ó¥¹¡Ù¤ò£²·î27Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÌµÎÁºÇÂ®ÇÛ¿®¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¡£¤Þ¤¿¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÌµÎÁÇÛ¿®¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¼Â¼Ì±Ç²è¡Ø¶åÎ¶¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯¥í¥Þ¥ó¥¹¡Ù¤Ï¡¢åÌÌ©¤Ê¹½À®¤È¾ð½ïÅª¤ÊÉÁ¼Ì¤Ç»Ù»ý¤ò½¸¤á¤¿Æ±Ì¾Ì¡²è¤¬¸¶ºî¡£°ìÅÙ¥¢¥Ë¥á²½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Á¡¢¼Â¼Ì±Ç²è¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê²ò¼á¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿ËÜºî¤Ï¡¢¡Ö¥é¥Ö¥í¥Þ¥ó¥¹¡×¤È¡Ö¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡×¤òÀÅ¤«¤Ë¡¢¤·¤«¤·³Î¼Â¤Ë¸òº¹¤µ¤»¤ë°Û¿§¤ÎºîÉÊ¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
ÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¤É¤³¤«²û¤«¤·¤¯»þ´Ö¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê³¹¡¦¶åÎ¶¡£¤½¤³¤ÇÆ¯¤¯ÃË½÷¤Î¤µ¤µ¤ä¤«¤ÊÆü¾ï¤Ï¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÀÑ¤ß½Å¤Ê¤ë°ãÏÂ´¶¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤¬¤Æ¡È¿¿¼Â¡É¤Ø¤È¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤ÏµÈ²¬Î¤ÈÁ¤È¿å¾å¹±»Ê¡£´¶¾ð¤òÆâ¤ËÈë¤á¤¿¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤ëµÈ²¬Î¤ÈÁ¤Ï¡¢Á¡ºÙ¤ÊÉ½¾ð¤ÎÊÑ²½¤Ç¡¢µ²±¤ÈÎø¤Î¶¹´Ö¤ËÍÉ¤ì¤ë¿ÍÊªÁü¤òÂÎ¸½¡£°ìÊý¡¢¿å¾å¹±»Ê¤ÏÍ¥¤·¤µ¤ÈÉÔ²º¤µ¤òÊ»¤»»ý¤ÄÌò¤É¤³¤í¤òÀÅ¤«¤ÊÐÊ¤Þ¤¤¤ÎÃæ¤Ë¶ÛÄ¥´¶¤ò½É¤é¤»¤Æ±é¤¸ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æó¿Í¤Îµ÷Î¥´¶¡¢»ëÀþ¡¢´Ö¤¬À¸¤ß½Ð¤¹¶õµ¤´¶¤Ï¡¢±Ç²èÁ´ÂÎ¤ËÎ®¤ì¤ë¡ÈÀâÌÀ¤µ¤ì¤Ê¤¤´¶¾ð¡É¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÂç¤¤Ê¸«¤É¤³¤í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¸¶ºî¥¢¥Ë¥á¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡ÖABEMA¡×¤Ë¤ÆÇÛ¿®Ãæ¡£
