¥¿¥ì¥ó¥È¤Î½©¸µ¿¿²Æ¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Çµ×¡¹¤ÎÎÁÍý¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö#³äË£¤Þ¤Ê¤Ä¡×¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÄÉ²Ã¤·¤Æ¡¢ÆÀ°Õ¤Î¼êÎÁÍý¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿½©¸µ¤µ¤ó¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤Îº£²ó¤Ï¡¢¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°2¤Ä¤È¥ª¥à¥ì¥Ä1¤Ä¡¢¥ä¥ó¥°¥³¡¼¥ó¤Î¥½¥Æ¡¼¤Ë¿åºÚ¤ä¥ê¡¼¥Õ¤Ê¤É¤Î¥µ¥é¥À¤¬¤®¤å¤Ã¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤¿¹ë²Ú¤Ê¥ï¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Ç¤¹¡£
¥µ¥é¥À¤Ë¤Ï¡¢»¤¤Ã¤¿¥Ë¥ó¥¸¥ó¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤È»×¤ï¤ì¤ë¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤¬¤«¤«¤ê¡¢¥ß¥Ë¥È¥Þ¥È¤âº®¤¼¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËþÂÅÙ¤¬¹â¤½¤¦¡£
½©¸µ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤È¥ª¥à¥ì¥Ä¡×¡Ö¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥Æ¥¥¹¥È¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«Ç¼ÆÀ¤¤¤¯¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤¬ºî¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÉÔËþ¤²¤Ê´é¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡©¡×¡Ö¤³¤ì¤ÇÇ¼ÆÀ¤¤¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¥ì¥Ù¥ë¹â¤¹¤®¡×¡ÖÂç¿Í¤Î¤ª¤³¤µ¤Þ¥é¥ó¥Á¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¸«¤¿¤À¤±¤ÇÈþÌ£¤·¤¤¤ÎÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¡¢¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
