¥Õ¥£¥®¥å¥¢Ãæ°æ°¡Èþ¤Î¼ó·¹¤²¤¿¥Ý¡¼¥º¤Ë¡ÖÅÅ·âÁö¤ê¤Þ¤·¤¿¡×£´£¸ºÐ¿Íµ¤ÃËÀ¥¢¥Ê¤¬À¸ÊüÁ÷¤Ç¹ðÇò¡ÖÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×
¡¡¥«¥ó¥Æ¥ì¡Ê´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¡Ö¥É¤Ã¤È¥³¥Í¥¯¥È¡×¤¬£²£±Æü¡¢À¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤ÎÏÃÂê¤Ç½Ð±é¿Ø¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½Ìò°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢½÷»Ò¡¦ºäËÜ²Ö¿¥Áª¼ê¤Î¶ä¥á¥À¥ë¤ÎÏÃÂê¤Î¸å¡¢£Í£Ã¤ÎÀÐ°æÎ¼¼¡¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê£´£¸¡Ë¤Ï¡Ö»ä¤Ï¡¢Ãæ°æ°¡Èþ¤µ¤ó¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£ºÇ¸å¡¢¼ó·¹¤²¤Æ¤¿¤Ç¤·¤ç¡£¤¢¤ì¤ÇÅÅ·âÁö¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡£±£·ºÐ¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Ãæ°æ°¡ÈþÁª¼ê¤¬¡¢¥Õ¥ê¡¼±éµ»¸å¡¢É¹¾å¤Ç¼ó¤ò¤«¤·¤²¤Ê¤¬¤é»Ø¤òËË¤ËÅö¤Æ¤ë¥Ý¡¼¥º¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£