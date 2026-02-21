º£¤ä¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î2¿Í¤Ë1¿Í¤¬²ÖÊ´¾É!?¡¡Ìô¤ËÍê¤ëÁ°¤Ë¡¢¤Þ¤º¤ÏÂÎ¼Á²þÁ±¤Ç¥¢¥ì¥ë¥®¡¼ÂÐºö¡£Ç´Ëì¤ò¶¯¤¯¤¹¤ë¿©ºà¡¢¼å¤¯¤¹¤ë¿©ºà¤Ï
¤¤¤è¤¤¤è²ÖÊ´¾É¤¬¥Ô¡¼¥¯¤ò·Þ¤¨¤ëº¢¡£¤¹¤Ç¤Ë¾É¾õ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Ä¤é¤¤¿Í¤â¡¢Í½ËÉ¤·¤¿¤¤¿Í¤â¡¢º£Ç¯¤Ï¡ÖÇ´Ëì¶¯²½¡×¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¾É¾õ¤Î²þÁ±¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥Ò¥ó¥È¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹ ¡Ê¥¤¥é¥¹¥È¡§ËöÂ³¤¢¤±¤ß¡¡¼èºà¡¦Ê¸¡¦¹½À®¡§ÅçÅÄ¤æ¤«¤ê¡Ë
Ìô¤ËÍê¤ëÁ°¤ËÂÎ¼Á²þÁ±¤ò
º£¤ä¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î2¿Í¤Ë1¿Í¤¬²ÖÊ´¾É¤Ë¤Ê¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤ë»þÂå¡£1998Ç¯¤Ë19.6¡ó¤À¤Ã¤¿ÍÉÂÎ¨¤Ï¡¢2019Ç¯¤Ë¤Ï42.5¡ó¤ÈµÞÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÆüËÜ¼ªÉ¡°ö¹¢²Ê³Ø²ñÄ´ºº¡Ë
¡Ö¤½¤ÎÇØ·Ê¤È¤·¤Æ¡¢²ÖÊ´¤ÎÈô»¶¤Ë²Ã¤¨¤ÆPM2.5¤Ê¤É¤ÎÂçµ¤±øÀ÷¡¢¿©À¸³è¤ÎÊÑ²½¤Ë¤è¤ëÄ²Æâ´Ä¶¤Î°²½¤âÍ×°ø¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢¤ß¤¾¤°¤Á¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯±¡Ä¹¤Î¹Â¸ýÅ°ÀèÀ¸¤Ç¤¹¡£
¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¾É¾õ¤òÍÞ¤¨¤ëÂÐºö¤Ï¸¶°ø¤È¤Ê¤ë¥¢¥ì¥ë¥²¥ó¤ò¼è¤ê½ü¤¯¤«¡¢Ìô¤ÇÂÐ½è¤¹¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¡£
¡ÖÌô¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¥¢¥ì¥ë¥®¡¼È¿±þ¤¬½Ð¤ëÁ°¤Ë¹³¥¢¥ì¥ë¥®¡¼ºÞ¤òÉþÍÑ¤¹¤ë¤Î¤¬´ðËÜ¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¶á¤ÏÂ®¸úºîÍÑ¤ò¤â¤Ä¹³¥Ò¥¹¥¿¥ß¥óºÞ¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾É¾õ¤¬½Ð¤Æ¤«¤é¤Ç¤â¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê¹Â¸ýÀèÀ¸¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¤¿¤À¤·¡¢Ìô¤ËÍê¤ëÁ°¤ËÂÎ¼Á²þÁ±¤Ç¥¢¥ì¥ë¥®¡¼ÂÐºö¤ò¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡¢¤È¹Â¸ýÀèÀ¸¤Ï»ØÅ¦¡£
¡Ö»ä¤Ï¤«¤Ä¤Æ½ÅÅÙ¤Î²ÖÊ´¾É¤ò´µ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿©»ö¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ²þÁ±¤·¤Þ¤·¤¿¡£±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÀ°¤¨¤¿¤³¤È¤ÇÇ´ËìÌÈ±Ö¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Ç´ËìÌÈ±Ö¤ÏÌÜ¤äÉ¡¡¢¸ý¡¢Ä²´É¤Ë¤¢¤ê¡¢ÉÂ¸¶¶Ý¤ä¥¦¥¤¥ë¥¹¤òÂÎ¤Ë¿¯Æþ¤µ¤»¤Ê¤¤Ìò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
Ç´Ëì¤ò¼å¤á¤ë¿©¤ÙÊª¤ËÍ×Ãí°Õ
¤Ç¤Ï¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤ÐÇ´ËìÌÈ±Ö¤ò¶¯²½¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÖÇ´ËìÌÈ±Ö°Ý»ý¤ËÉ¬Í×¤Ê±ÉÍÜÁÇ¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÀÝ¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¡¢Ç´Ëì¤ÎºÆÀ¸¤òÂ¥¤·¡¢ºÙË¦´Ö¤Î·ë¹ç¤ò¶¯¤¯¤¹¤ë¥Ó¥¿¥ß¥óD¡£¹³¶Ý¥¿¥ó¥Ñ¥¯»ºÀ¸¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤äÌÈ±Ö¤Î²á¾êÈ¿±þ¤òÍÞ¤¨¤ë¸ú²Ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Â³¤¤¤ÆÈéÉæ¤Î¥Ð¥ê¥¢µ¡Ç½¤òÀµ¾ï²½¤¹¤ëÆ¯¤¤Î¤¢¤ë¥Ó¥¿¥ß¥óA¤âÉ¬Í×¡£ºÙË¦¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¡¢Ç´±Õ»ºÀ¸¤âÂ¥¤¹Í¥¤ì¤¿±ÉÍÜÁÇ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ò´Þ¤à¿©ºà¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿·¤·¤¤ºÙË¦¤ò¤Ä¤¯¤ë¤Î¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤âÀÑ¶ËÅª¤ËÀÝ¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÌÜ°Â¤Ïº£¤Þ¤Ç¤è¤ê¤âÂ¿¤á¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Ä²Æâ´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ëÈ¯¹Ú¿©ÉÊ¤â¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡ÚÇ´Ëì¤ò¶¯¤¯¤¹¤ë¿©¤ÙÊª¡Û
Á±¶Ì¶Ý¤¬ËÉÙ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ä²Æâ´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¸ú²Ì¤¬
¤è¤¤ºÙË¦¤ò¤Ä¤¯¤ë¤¿¤á¤ËÉÔ²Ä·ç¡£Æ°ÊªÀ¥¿¥ó¥Ñ¥¯¡¢¿¢ÊªÀ¥¿¥ó¥Ñ¥¯¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¼ïÎà¤ò
¤Ë¤ó¤¸¤ó¤Ê¤É¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¦Â-¥«¥í¥Æ¥ó¤ÏÂÎÆâ¤Ç¥Ó¥¿¥ß¥ó£Á¤ËÊÑ²½
µû¤ä¤¤Î¤³Îà¡¢Å·Æü´³¤·¤Î¤·¤¤¤¿¤±¡¢¤¤¯¤é¤²¤Ï¥Ó¥¿¥ß¥óD¤Î´ÞÍÎÌ¤¬¹â¤¤
µÕ¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢Ç´Ëì¤ò¼å¤¯¤¹¤ë¿©¤ÙÊª¡£
¡ÖºÇ¤âÃí°Õ¤·¤¿¤¤¿©ºà¤Ï¾®ÇþÀ½ÉÊ¤ÈÆýÀ½ÉÊ¤Ç¤¹¡£¾®Çþ¤Î¥°¥ë¥Æ¥ó¤ÏÄ²ÊÉ¤ÎºÙË¦´Ö¤ò¹¤²¡¢ÆýÀ½ÉÊ¤Î¥«¥¼¥¤¥ó¤ÏÄ²¤Ë±ê¾É¤òµ¯¤³¤·¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¾É¾õ¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï¡¢¤Þ¤º2½µ´ÖÀÝ¼è¤ò¤ä¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Æý»À¶Ý¤Ï¡¢¥è¡¼¥°¥ë¥È¤è¤êÄÒÊª¤äÇ¼Æ¦¤ÇÀÝ¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢´Å¤¤¤â¤Î¤Ï¹³¶Ý¥¿¥ó¥Ñ¥¯¤Î»ºÀ¸¤òÁË³²¤¹¤ë¤Î¤Ç¹µ¤¨¤á¤Ë¡£Ç´ËìºÙË¦¤Ï3ÆüÄøÅÙ¤ÇÆþ¤ìÂØ¤ï¤ë¤¿¤á¡¢¿©»ö¤òÊÑ¤¨¤ì¤Ð²þÁ±¤âÁá¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×
¡ÚÇ´Ëì¤ò¼å¤¯¤¹¤ë¿©¤ÙÊª¡Û
Ä²¤ÎÇ´Ëì¤ò¹Ó¤é¤¹¡Ö¥°¥ë¥Æ¥ó¡×¤È¡Ö¥«¥¼¥¤¥ó¡×¤ò´Þ¤à¡£¤Ç¤¤ë¤À¤±¹µ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¿´¤¬¤±¤Æ
¹³¶Ý¥¿¥ó¥Ñ¥¯¤Î»ºÀ¸¤òÁË³²¤·¡¢Ä²Æâ´Ä¶¤Î°²½¤Ë¤â¡£¿©¤Ù¤ë¤Ê¤é¿©»ö¤ÎºÇ¸å¤Ë¾¯ÎÌ¤ò
¾®Ä²¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥Ñ¥¤¥¨¥ëÈÄ¡×¤¬»ÊÎáÅã
Ä²´É¤Ë¤¢¤ë¥Ñ¥¤¥¨¥ëÈÄ¤¬¶Ý¤ä¥¦¥¤¥ë¥¹¤ò°ÛÊª¤È¤·¤ÆÇ§¼±¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¾ðÊó¤òÁ´¿È¤ËÅÁ¤¨¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÇ´ËìÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤ÆIgA¹³ÂÎ¤¬¤Ä¤¯¤é¤ì¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¥ê¥ó¥Ñµå¤òÇÛÃÖ¤·¡¢¹¶·â¤ò»Ø¼¨¤¹¤ë¡£¤³¤Î°ìÏ¢¤ÎÆ¯¤¤Ï¡¢Ä²Æâ´Ä¶¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÀµ¤·¤¯µ¡Ç½¤»¤º¡¢°ÛÊª¤Ç¤Ê¤¤¤â¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¹¶·â¤Î»Ø¼¨¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ºÙË¦¤ÎÌÜ¤ò¤¤Ä¤¯·ë¹ç¤µ¤»¤ë¡Ö¥¿¥¤¥È¥¸¥ã¥ó¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤¬¤·¤Ã¤«¤êÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢Ä²´ÉÇ´Ëì¤Ç°ÛÊª¤Î¿¯Æþ¤òÁË»ß¤Ç¤¤ë
¥Ñ¥¤¥¨¥ëÈÄ¤È¥¿¥¤¥È¥¸¥ã¥ó¥¯¥·¥ç¥ó