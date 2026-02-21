Ìô´ÝÍµ±Ñ¡¢´ÔÎñ¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë¡È¹ë²Ú·ÝÇ½¿Í¡É¤¬Âç½¸¹ç¡ÖÀ¸³¶°ì¤ÎÃÂÀ¸Æü²ñ¤Ç¤·¤¿¡×¡¡¸µ¥¢¥¤¥É¥ë²Î¼ê¡¦ºÊ¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌô´ÝÍµ±Ñ¤¬20Æü¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£·ÝÇ½¿Í¤é¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¤¿¡È´ÔÎñ¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡É¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÀ¸³¶°ì¤ÎÃÂÀ¸Æü²ñ¤Ç¤·¤¿¡×¡È¹ë²Ú·ÝÇ½¿Í¡É¤¬Âç½¸¹ç¡ªÌô´ÝÍµ±Ñ¤¬¸ø³«¤·¤¿´ÔÎñ¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ÎÍÍ»Ò
¡¡19Æü¤Ë´ÔÎñ¤ò·Þ¤¨¤¿Ìô´Ý¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤ÊÃç´Ö¤¿¤Á¤ÈÃÂÀ¸Æü¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤·¤¿ ¤½¤·¤Æ¡¢¶¯¤¤²ÈÂ²°¦¤ò´¶¤¸¤ë¥µ¥×¥é¥¤¥º60th¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢»²²Ã¼Ô¤È¤Î¼Ì¿¿¤òÂ¿¿ô¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡Æ±Ç¯Âå¤Ç¤È¤â¤Ë³èÌö¤·¤¿Ãæ»³½¨À¬¡Ê58¡Ë¡¢¾¾ËÜ°ËÂå¡Ê60¡Ë¡¢Áá¸«Í¥¡Ê59¡Ë¡¢»°ÅÄ´²»Ò¡Ê60¡Ë¤ä¡¢¿ù±ºÂÀÍÛ¡Ê44¡Ë¡õÄÔ´õÈþ¡Ê38¡ËÉ×ºÊ¤ÈÄ¹½÷¤Î´õ¶õ¡Ê18¡Ë¡¢Åìµ®Çî¡Ê56¡Ë¡õ°Â¤á¤°¤ß¡Ê44¡ËÉ×ºÊ¡¢É÷´Ö½Ó²ð¡Ê42¡Ë¡¢NEWS¤ÎÁýÅÄµ®µ×¡Ê39¡Ë¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê´é¤Ö¤ì¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºÊ¤Ç¸µ¥¢¥¤¥É¥ë²Î¼ê¡¦ÀÐÀî½¨Èþ¤µ¤ó¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤¿¤È¤¤¤¦º£²ó¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Æ²ÈÂ²¡ÜÂ¹¤Þ¤ÇÁ´°÷¤¬Â·¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È²ÈÂ²¤âÁ´°÷¶î¤±¤Ä¤±¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢Ìô´Ý¤Ï¡Ö²ÈÂ²¡¢¤½¤·¤ÆÂ¿¤¯¤ÎÍ§¿Í¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤´¶ÌµÎÌ¤Ç¤¹¡×¤È´¶¼Õ¡£ÀÐÀî¤µ¤ó¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÂçÀÚ¤Ê¿Í¤¿¤Á¤¬Æ±¤¸¾ì½ê¤Ë½¸¤¤¡¢Â¹¤ò¾Ò²ð¤Ç¤¤¿¤³¤È¡Ä¡£¥Ó¥Ç¥ª¥ì¥¿¡¼¤ä¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬À©ºî¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Ò¥¹¥È¥ê¡¼VTR¤ò´Ñ¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¤òÀÅ¤«¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ë»þ´Ö¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢¶»¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀ¹Âç¤Ë½ËÊ¡¤µ¤ì¤¿¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤´±ï¤Ë¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£´ÔÎñ¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ËÀ¸³¶°ì¤ÎÃÂÀ¸Æü²ñ¤Ç¤·¤¿¡×¤È´¶³´¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Ö60 ThankYou¡×¤Èµ¤µ¤ì¤¿¥·¡¼¥ë¤¬Å½¤é¤ì¤¿¤É¤é¤ä¤¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¡Ö5ºÐ¤ÎÂ¹¤¬¡¢»²²Ã¼Ô¤ª°ì¿Í¤ª¤Ò¤È¤ê¤ËÊ¡¤É¤é¾Æ¤¤ò¼êÅÏ¤·¤Ê¤¬¤é¡Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ù¤È¤ª¸«Á÷¤ê¡Ä¡£¾®¤µ¤ÊÇØÃæ¤Ë¡¢Âç¤¤Ê´¶¼Õ¡ª¡×¤È¤Û¤Û¾Ð¤Þ¤·¤¤Â¹¤ÎÍÍ»Ò¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
