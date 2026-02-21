°ÂÆ£Åí»Ò»á¡¡¡ÖÅ·ºÍ¡×¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯Áá¤¯À¤³¦¤Ø±©¤Ð¤¿¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤½¤ÎºÍÇ½¤ò¹â¤¯É¾²Á¤¹¤ëÇÐÍ¥¤òÌÀ¤«¤¹
¡¡±Ç²è´ÆÆÄ¤Î°ÂÆ£Åí»Ò»á¡Ê43¡Ë¤¬20ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¡ÖA-Studio+¡×¡Ê¶âÍË¸å11¡¦00¡Ë¤ËVTR½Ð±é¡£¡ÖÅ·ºÍ¡×¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯Áá¤¯À¤³¦¤Ø±©¤Ð¤¿¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤½¤ÎºÍÇ½¤ò¹â¤¯É¾²Á¤¹¤ëÇÐÍ¥¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥²¥¹¥È¤ÏÅí»Ò»á¤ÎËå¡¦°ÂÆ£¥µ¥¯¥é¤ÎÉ×¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÊÁËÜÍ¤¡£MC¤ÎÆ£¥öÃ«ÂÀÊå¤¬Åí»Ò»á¤ò¼èºà¤·¤¿¡£
¡¡ÊÁËÜ¤Ï14ºÐ¤Ç¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤â¡¢¤â¤È¤â¤È¤Ï±Ç²è´ÆÆÄ¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£MC¤Î¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¤«¤é¡Ö¼«Ê¬¤Ç±Ç²è¤Ï»£¤é¤Ê¤¤¤Î¡©»£¤Ã¤Æ¤¿¤ä¤ó¤«¡¢ÀÎ¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢ÊÁËÜ¤Ï¡ÖÀÎ¡¢¼«¼ç±Ç²è¤ò»£¤Ã¤Æ¡£5Ç¯¤¬¤«¤ê¤Ç»£¤Ã¤¿Ã»ÊÔ½¸¤ò¡¢3Ç¯Á°¤Ë½ÂÃ«¤Î¥æ¡¼¥í¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ã¤Æ±Ç²è´Û¤Ç¡¢¡Øippo¡Ù¤Ã¤Æ±Ç²è¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£¤½¤ì¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¡¹¤È¤«¥¥ã¥¹¥È¤ÎÊý¡¹¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤½¤ÎÊý¡¹¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁáµÞ¤ËÄ¹ÊÔ±Ç²è¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¡¢Æ£¥öÃ«¤¬¡ÖÍ¤¤µ¤ó¤Î±Ç²è¤Î¡¢Í×¤ÏºÍÇ½¡¢¤â¤¦Å·ºÍ¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¤¤¤Æ¡£¤È¤Ë¤«¤¯Áá¤¯À¤³¦¤Ø±©¤Ð¤¿¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢¤Ã¤Æ¡×¤ÈÊÁËÜ¤ÎºîÉÊ¤òÀä»¿¤¹¤ë¿ÍÊª¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤¿¤Þ¤¿ÉÝ¤¤¡Ä¡×¤È¤â¤é¤¹¤È¡¢Åí»Ò»á¤Î¼Ì¿¿¤¬¡Ö¤¦¤ï¤¢¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡ª¤¢¡¢Åí¤Á¤ã¤ó¡×¤ÈÊÁËÜ¡£Æ£¥öÃ«¤¬¡Ö¡ÊÊÁËÜ¤Î¤³¤È¤¬¡Ë¤È¤Ë¤«¤¯Âç¹¥¤¤À¤È¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢ÊÁËÜ¤â¡Ö¤¢¤¢¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¡¢ËÍ¤â¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¡£
¡¡Æ£¥öÃ«¤Ï¡ÖÍ¤¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò¸ì¤ë»þ¤Ë¡¢¤Ä¤¤ÎÞ¤°¤ó¤À¤ê¤È¤«¡£¹¥¤¤¹¤®¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤¢¤ÈÅö»þ¡¢ºÇ½é¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿º¢¤ò¤Ê¤ó¤«»×¤¤½Ð¤·¤¿¤ê¤È¤«¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¤È¡¢ÊÁËÜ¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¡©¡×¤Èº¤ÏÇ¡£Æ£¥öÃ«¤¬Åí»Ò»á¤¬¤Þ¤À¥µ¥¯¥é¤ÈÊÁËÜ¤Î¸òºÝ»þ¤Ë¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯Ëå¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢»ä¤Ï¥·¥¹¥³¥ó¡Ê¥·¥¹¥¿¡¼¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡£¤½¤Î¿Í¤¬¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¤ó¤À¤±¤É¤Ã¤Æ¸À¤¦¿Í¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¿Í¤Ê¤Î¤«¡×¤È¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£