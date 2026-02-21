·±Îý¤·¤¿¸¤¤ò»È¤¤¤´¤ß¤òÉÔË¡Åê´þ¡¢ÃË¤ËÈ³¶â¡¡¥¤¥¿¥ê¥¢
¥í¡¼¥Þ¡ÊCNN¡ËÄê´üÅª¤Ê¤´¤ß¼ý½¸ÎÁ¶â¤Î»ÙÊ§¤¤¤òÌÈ¤ì¤è¤¦¤È¡¢¶ËÃ¼¤Ê¼êÃÊ¤Ë½Ð¤ë¿Í¡¹¤¬¤¤¤ë¡£¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¿ÍÎàºÇÎÉ¤ÎÍ§¤Ë°ìÈ©Ã¦¤¤¤Ç¤â¤é¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥·¥Á¥ê¥¢ÅçÅö¶É¤Ï¤³¤Î¤Û¤É¡¢¥«¥¿¡¼¥Ë¥¢¶á¹Ù¤Î°ãË¡¤ÊÅê´þ¾ì¤Ë¤´¤ß¤ò±¿¤Ö¸¤¤Î±ÇÁü¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¥«¥¿¡¼¥Ë¥¢»Ô¤¬19Æü¤Ë¸ø³«¤·¤¿Æ°²è¤Ë¤Ï¡¢È´¤±ÌÜ¤Î¤Ê¤¤Åö³º¤Î¸¤¤¬Âç¤¤Ê¤´¤ßÂÞ¤ò»õ¤Ç±¿¤Ó¡¢¤½¤Ã¤ÈÏ©¸ª¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÁÏ°Õ¹©É×¤ò¶Å¤é¤·¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢ÀáÁà¤Î¤Ê¤¤¿¶¤ëÉñ¤¤¤¬µö¤µ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï·è¤·¤Æ¤Ê¤¤¡×¡£»ÔÅö¶É¤Ï¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ö¥Ã¥¯¤Ø¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤½¤¦¶¯Ä´¤·¤¿¡£
Åê¹Æ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸¤¤¬¤´¤ßÂÞ¤òÏ©¾å¤Ë¼Î¤Æ¤ëÍÍ»Ò¤Ï¡¢¥«¥¿¡¼¥Ë¥¢»Ô·Ù»¡¤Î´Ä¶Éô¤¬´Æ»ë¥«¥á¥é¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤³¤Î¹Ô°Ù¤ÏàÄàÑ¡Ê¤³¤¦¤«¤Ä¡Ë¤Ç¤¢¤ê¡¢Æó½Å¤Î°ÕÌ£¤ÇÉÔ¸øÀµ¤À¡£³¹¤Ë¤´¤ß¤ò¼Î¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²¿¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤»Í¤ÄÂ¤ÎÍ§¿Í¤ò¿©¤¤Êª¤Ë¤·¤Æ¥ë¡¼¥ë¤ò²óÈò¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¡£ÅÔ»Ô¤ÎÉÊ°Ì¤È´Ä¶¤òÂº½Å¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤ÎµÁÌ³¤ËÂ¾¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¡Ê¥«¥¿¡¼¥Ë¥¢»Ô¡Ë
Åê¹Æ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Åö¶É¤Ï¤³¤Î·ï¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿ÃË¤Î¿È¸µ¤òÆÃÄê¡£È³¶â¤ò²Ê¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö°Æ¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢Á´ÅÚ¤Ç¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤¤¤ëÌäÂê¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£
ÆÃ¤ËÆîÉô¤Î½£¤äÅçÖÙ¡Ê¤È¤¦¤·¤ç¡ËÉô¤Ç¤Ï¾õ¶·¤¬¿¼¹ï¤Ç¡¢¤´¤ß¤Î¼ý½¸Î¨¤Ï57%¤Ë¤Þ¤ÇÄã²¼¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤½¤Î¾ì¹ç¡¢¤´¤ßÈ¢¤äÂç·¿¤´¤ßÍÆ´ï¤Ë¤´¤ß¤¬¿ôÆü¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÊüÃÖ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
Åö¶É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤´¤ß½èÍýÀÇ¤ÎÃ¦ÀÇÎ¨¤Ï¼óÅÔ¥í¡¼¥Þ¤ÇºÇ¤â¹â¤¯¡¢¼¡¤¤¤Ç¥Ê¥Ý¥ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼ý½¸Î¨¤ÎÈó¾ï¤Ë¹â¤¤ËÌÉôÃÏ°è¤Ç¤ÏÃ¦ÀÇ¹Ô°Ù¤Î³ä¹ç¤âÂçÉý¤ËÄã¤¤¤È¡¢Æ±¹ñ¤ÎºâÌ³·Ù»¡¡ÊGuardia di Finanza¡Ë¤Ï½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
´Ä¶ÃÄÂÎ¥ì¥¬¥ó¥Ó¥¨¥ó¥Æ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÉÔË¡Åê´þ¡¢¾ÆµÑ¡¢Ëä¤áÎ©¤Æ¤Ê¤É¡¢ÇÑ´þÊª´ØÏ¢¤ÎÈÈºá¤¬ËèÇ¯Ìó1Ëü·ïµÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¼«¼£ÂÎ¤¬°ãË¡¹Ô°Ù¤ò´Æ»ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë´Æ»ë¥«¥á¥é¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÉÔË¡Åê´þ¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ³¶â¤Ï1500¥æ¡¼¥í¡ÊÌó27Ëü±ß¡Ë¤«¤é1Ëü8000¥æ¡¼¥í¤ÎÈÏ°Ï¤Ç¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï·º»öÁÊÄÉ¤µ¤ì¤ë¡£ÉÔË¡Åê´þ¤ÏÁÈ¿¥ÈÈºá¥·¥ó¥¸¥±¡¼¥È¤È´ØÏ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¤³¤ì¤é¤ÎÁÈ¿¥¤ÏË¡¼¹¹Ôµ¡´Ø¤«¤é¥¨¥³¥Þ¥Õ¥£¥¢¤È¤·¤ÆÇ§¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£