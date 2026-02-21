¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯´ØÏ¢³ô¤Ï´üÂÔ³°¤ì? ´ü´ÖÃæ¤Î³ô²ÁÊÑÆ°¤Ï¡Ö¤ï¤º¤«0.7%¡×¤È¤¤¤¦¥Ç¡¼¥¿¤â
À¤³¦Ãæ¤¬Ç®¶¸¤¹¤ë¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¿¤Á¤ÎÉñÂæ¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Îº×Åµ¤Ç¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¿ôÇ¯¤Ë°ìÅÙ¤ÎÂç¤¤Ê¡Ö·ÐºÑ¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Î¤â»ö¼Â¤À¡£
¤½¤·¤Æ¤³¤Î»þ´ü¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¤â·è¤Þ¤Ã¤ÆÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬¡Ö¸ÞÎØ´ØÏ¢ÌÃÊÁ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¡£
¡Ö¸ÞÎØ¤¬Íè¤ì¤Ð¡¢¤¢¤Î³ô¤¬¾å¤¬¤ë¡×¡½¡½¤½¤¦´üÂÔ¤·¤Æ¡¢Åê»ñ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÃµ¤¹¿Í¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¸ÞÎØÁê¾ì¤¬¼ÂºÝ¤Ë¤É¤¦Æ°¤¯¤Î¤«¤Þ¤ÇÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢°Õ³°¤È¾¯¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤½¤³¤ÇËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØÄ»³¤æÆ¤ÎñÙ¤µ¤ì¤Ê¤¤¶âÍ»³Ø¡Ù(ÅÐÏ¿¼Ô39Ëü¿ÍÄ¶)¤ò±¿±Ä¤¹¤ëÅê»ñ²È¡¦Ä»³¤æÆ»á¤È¡¢Åê»ñ¥¹¥¯¡¼¥ë¡ÖFinancial Free College(FFC)¡×CEO¡¦¾¾ËÜÐÒ»á¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£
Ä»³¤»á¤¬¸ì¤ë¡¢´üÂÔ¤¬³ô²Á¤òÆ°¤«¤¹Î®¤ì¤È¡¢¾¾ËÜ»á¤¬¥Ç¡¼¥¿¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¸ÞÎØ¤Î¥ê¥¢¥ë¤È¤Ï°ìÂÎ¡Ä¡£¥à¡¼¥É¤ËÎ®¤µ¤ì¤º¡¢»Ô¾ì¿´Íý¤È¿ô»ú¤ÎÎ¾Êý¤«¤é¡¢¸ÞÎØÁê¾ì¤Î¡ÈËÜÅö¤Î»Ñ¡É¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¸ÞÎØ¤Ç³ô¤ÏÌÙ¤«¤é¤Ê¤¤? ¾å¤¬¤Ã¤Æ¤â¡Ö³«²ñÁ°¡×¤À¤±
Ä»³¤»á¤Ï¡¢¸ÞÎØÁê¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ³ô²Á¤¬Æ°¤¯ºÇÂç¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ï¡Ö¼Â¼û¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö´üÂÔ¡×¤Ç¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡Ö²áµî¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢ÆÃÄêÌÃÊÁ¤Ø¤ÎÇ®¶¸¤Ï³Î¤«¤ËÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð1964Ç¯¤ÎÅìµþ¸ÞÎØÁ°¡¢ÅÔ»Ô¥¤¥ó¥Õ¥é¤Îºþ¿·¤ò´üÂÔ¤µ¤ì¤¿ÂçÀ®·úÀß(1801)¤Î³ô²Á¤Ï4ÇÜ°Ê¾å¤ËµÞ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢2020Ç¯Âç²ñÁ°¤Ë¤â¼£°Â°Ý»ý¤Ø¤Î´üÂÔ¤«¤é¡¢¥»¥³¥à(9735)¤¬Ìó1.53ÇÜ¡¢¥»¥ó¥È¥é¥ë·ÙÈ÷ÊÝ¾ã(9740)¤¬5ÇÜÄ¶¤È¤¤¤¦¶Ã°ÛÅª¤Ê¾å¾ºÎ¨¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×(Ä»³¤»á)
Ä»³¤»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤³¤¦¤·¤¿¸ÄÊÌÌÃÊÁ¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ï¡ÈÆÃÍ¤Î»þ´Ö¼´¡É¤¬Â¸ºß¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎÅê»ñ²È¤¬ËÜÈÖ¤òÂÔ¤Ä´Ö¤Ë¡¢¥Ç¥¤ëÅê»ñ²È¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¼¡¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø°Ü¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¸ÞÎØÁê¾ì¤È¤Ï¡¢¡È¼ûÍ×¡É¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤è¤êÀè¤Ë¡¢¡È´üÂÔ¡É¤¬²Á³Ê¤Ë¤Ê¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï3¤Ä¤ÎÃÊ³¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤ºÂè1ÃÊ³¬¤È¤·¤Æ¡¢³«ºÅ·èÄêÄ¾¸å¤«¤é¥¤¥ó¥Õ¥éÀ°È÷¤ä´Ñ¸÷¼ûÍ×¤Î¡ÈÊª¸ì¡É¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢»×ÏÇÇã¤¤¤¬Àè¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£
Â³¤¯Âè2ÃÊ³¬¤Î½àÈ÷´ü´Ö¤ËÆþ¤ë¤È¡¢·úÀß¤ä·ÙÈ÷¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñÂÎÅª¤Ê¥Æ¡¼¥Þ³ô¤Ë»ñ¶â¤¬³È»¶¤·¡¢¼Â¼û¤òÂÔ¤¿¤º¤·¤ÆÀè²ó¤ê¤Î¥Ô¡¼¥¯¤ò·ÁÀ®¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤ÆÂè3ÃÊ³¬¡¢¤¤¤¶ËÜÈÖ¤«¤é½ªÎ»¸å¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Î¼ûÍ×¤¬È½ÌÀ¤¹¤ëº¢¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤ËºàÎÁ½Ð¿Ô¤¯¤·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×(Ä»³¤»á)
¤Þ¤¿¡¢¸ÞÎØ¤¬¶á¤Å¤¯¤È¡¢¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é(KO)¤äVisa(V)¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¤³¦Åª´ë¶È¤«¤é¡¢Ì±Çñ¼ûÍ×¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ëAirbnb(ABNB)¡¢ÃåÍÑ¥â¥Ç¥ë¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹(7936)¤ä¥ß¥º¥Î(8022)¡¢Êü±Ç¸¢¤ò»ý¤ÄÊÆComcast(NBC)¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤´ë¶È¤¬´ØÏ¢ÌÃÊÁ¤È¤·¤Æ¸ì¤é¤ì¤ë¡£
¸ÞÎØ¤¬À¤³¦ºÇÂç¤Î¹¹ð¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë°Ê¾å¡¢¥í¥´¤¬Ïª½Ð¤¹¤ì¤ÐÃ»´üÅª¤Ê´üÂÔ´¶¤¬¹â¤Þ¤ë¤Î¤ÏÉ¬Á³¤À¡£¤·¤«¤·Ä»³¤»á¤Ï¡¢¡ÖÏÃÂêÀ¤Ï³ô²ÁºàÎÁ¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢É¬¤º¤·¤â·ÑÂ³¤·¤ÆÍø±×ºàÎÁ¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¡¢´üÂÔÀè¹Ô¤Î´í¤¦¤µ¤Ë·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤¹¡£
¡Ú¿ÞÉ½¡Û¸ÞÎØÁê¾ì¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Î¼ûÍ×¤è¤êÀè¤Ë´üÂÔ¤ÇÆ°¤¯¡£À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ï3ÃÊ³¬¤Ç¿Ê¤ß¡¢¸ÞÎØËÜÈÖÁ°¤Ë¥Ô¡¼¥¯¤¬¤¤ä¤¹¤¤¤È¤Î¤³¤È(É®¼ÔºîÀ®)
¸ÞÎØ¤Î2½µ´Ö¡¢³ô²ÁÊÑÆ°Î¨¤ï¤º¤«0.7%¡Ä
Ä»³¤»á¤¬»ØÅ¦¤·¤¿¡Ö´üÂÔÀè¹Ô¤Ë¤è¤ë²Á³Ê¾å¾º¡×¤¬¡¢¤¤¤«¤Ë¼Â¼û¤òÈ¼¤ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤«¡£¤½¤Î»ö¼Â¤ò¡¢¾¾ËÜ»á¤ÏµÒ´ÑÅª¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤òÍÑ¤¤¤ÆÎ¢ÉÕ¤±¤ë¡£
Èà¤Ï¥¢¥Æ¥Í¤«¤é¥Ñ¥ê¤Þ¤Ç¤Î²áµî6Âç²ñ¤Î²Æµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤òÄ´ºº¤·¡¢¼ÂÂÎ·ÐºÑ¤Ë¤ª¤±¤ë¸ÞÎØ¸ú²Ì¤ò°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÏÃÂêÀ¤Ë¤è¤ëÃ»´üÅª¤Ê»ñ¶â¤ÎÎ®Æþ¤Ï¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Î¤è¤¦¤Ê»Ô¾ìÁ´ÂÎ¤ÎÆ°¤¤ò¸«¤ë¤È¡¢³«ºÅ´ü´ÖÃæ(Ìó2½µ´Ö)¤ÎÊÑÆ°Î¨¤ÏÊ¿¶Ñ¤ï¤º¤«0.7%¤È¡¢¤Û¤ÜÌµÉ÷¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£³Î¤«¤Ë³«ºÅ1¥«·îÁ°¤ÏÊ¿¶Ñ4.7%¤Î¾å¾º¡¢³«ºÅ1¥«·î¸å¤Ï5.6%¤Î¾å¾º¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤ò¸ÞÎØÃ±ÂÎ¤Î¸ú²Ì¤È¸Æ¤Ö¤Î¤ÏÁá·×¤À¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡×(¾¾ËÜ»á)
¾¾ËÜ»á¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤é¤Î³ô²ÁÊÑÆ°¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤½¤Î»þ¡¹¤ÎµðÂç¤Ê¥Þ¥¯¥í·ÐºÑÍ×°ø¤ÇÀâÌÀ¤¬¤Ä¤¯¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÎã¤¨¤Ð¡¢2012Ç¯¤Î¥í¥ó¥É¥óÂç²ñÁ°¸å¤ÏÂè2¼¡°ÂÇÜÀ¯¸¢È¯Â¤È¥ê¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥Ã¥¯¤«¤é¤Î²óÉü´ü¤Ç¤¢¤ê¡¢2021Ç¯¤ÎÅìµþÂç²ñ»þ¤Ï¥³¥í¥Ê¥·¥ç¥Ã¥¯¸å¤ÎÀ¤³¦Åª¤ÊÂçµ¬ÌÏ¶âÍ»´ËÏÂ¤Î»þ´ü¤È´°Á´¤Ë½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Í×¤¹¤ë¤Ë¡¢»Ô¾ì¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤è¤êÂç¤¤Ê¶âÍ»À¯ºö¤ä·Êµ¤Æ°¸þ¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡×
¤µ¤é¤Ë¾¾ËÜ»á¤Ï¡¢¥Æ¡¼¥Þ³ô¤È¤·¤ÆÁû¤¬¤ì¤ä¤¹¤¤¸ÄÊÌ´ë¶È¤Ø¤Î¼Â¼ÁÅª¤Ê²¸·Ã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¥Ç¡¼¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤³¤¦¸ÀµÚ¤¹¤ë¡£
¡Ö¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹¤ä¥ß¥º¥Î¤È¤¤¤Ã¤¿¥¹¥Ý¡¼¥ÄÍÑÉÊ´ØÏ¢³ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Áª¼ê¤¬ÃåÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ë¹¹ð¸ú²Ì¤ä¥Ö¥é¥ó¥ÉÏª½Ð¤Ç¡¢¹ØÆþ¿ô¤¬Áý²Ã¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÍ°Õ¤Ê±Æ¶Á¤¬½Ð¤¿¤È¤¤¤¦¥Ç¡¼¥¿¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢»öÁ°¤Î´üÂÔ´¶¤Ç³ô²Á¤¬Æ°¤¯¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¸ÞÎØÃ±ÂÎ¤Ç´ë¶È¤Î¶ÈÀÓ¤ò±ÊÂ³Åª¤Ë²¡¤·¾å¤²¤ë¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤Ï¡¢¤Û¤Ü³§Ìµ¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×(¾¾ËÜ»á)
¸ÞÎØ´ØÏ¢¤òÇã¤¦¤Û¤ÉÂ»¤¹¤ë¤«¤â¡Ä¿¤Ó¤ë¤Î¤Ï¡ÈÊÌ¤Î³ô¡É¤À¤Ã¤¿
Ä»³¤»á¤Ï¡¢¸ÞÎØÁê¾ì¤Ï¡È´üÂÔ¡É¤Ç³ô²Á¤¬Æ°¤¯¤ÈÀ°Íý¤·¡¢¾¾ËÜ»á¤Ï¼ÂºÝ¤Î¼ûÍ×¤ä¶ÈÀÓ¤Ø¤Î¸ú²Ì¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤È¥Ç¡¼¥¿¤Ç¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£Î¾¼Ô¤Î»ëÅÀ¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Åê»ñ²È¤¬¤È¤ë¤Ù¤Àµ²ò¤ÏÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ö¸ÞÎØ´ØÏ¢³ô¤Î¾å¾º¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡Ø¥¤¥Ù¥ó¥È´üÂÔ¡Ü¥Æ¡¼¥Þ³ô¿Íµ¤¡Ù¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£»öÁ°¤Î´üÂÔ¤ÇËÄ¤é¤ó¤À³ô²Á¤Ï¡¢¾¾ËÜ»á¤Î¥Ç¡¼¥¿¤¬¼¨¤¹ÄÌ¤ê¼Â¼û¤¬È¼¤ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¤¤¤º¤ìÄ´À°¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î¸½¼Â¤Ë°ú¤Ìá¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÍâÆü¤Î³ô²Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢5Ç¯¸å¡¢10Ç¯¸å¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Õ¥í¡¼¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¥Æ¡¼¥ÞÀ¤À¤±¤ËÍê¤Ã¤¿È½ÃÇ¤Ï¶ØÊª¤Ç¤¹¡£»ñ»º·ÁÀ®¤Ë¤ª¤¤¤ÆËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡¢°ì»þ¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸«¶Ë¤á¤ëÄ¹´üÅª¤Ê»ëÅÀ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×(Ä»³¤»á)
¡Ú¿ÞÉ½¡Û²áµî¥Ç¡¼¥¿¤Ç¤Ï¡¢¸ÞÎØ³«ºÅÃæ¤Î»Ô¾ìÁ´ÂÎ¤Ï¤Û¤ÜÌµÉ÷(Ê¿¶Ñ0.7%)¡£Áê¾ì¤òÆ°¤«¤¹¼çÌò¤Ï¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯·Êµ¤¤ä¶âÍ»À¯ºö¤À¤Ã¤¿(É®¼ÔºîÀ®)
¤³¤¦¤·¤¿½Ö´ÖÅª¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ëÁê¾ì¤ËÍÙ¤é¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ÎäÀÅ¤ËËÜ¼Á¤ò¸«¶Ë¤á¤ë»ÑÀª¤³¤½¤¬¡¢¤¤¤Ä¤Î»þÂå¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤»ñ»º·ÁÀ®¤ÎÅ´Â§¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
À¾ÏÆ¾ÏÂÀ ¤Ë¤·¤ï¤¤·¤ç¤¦¤¿ 1992Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£»°½Å¸©½Ð¿È¡£¸©Æâ¤ÎÂç³Ø¤òÂ´¶È¸å¡¢¾Ú·ô²ñ¼Ò¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢±Ä¶È¡¦FP¤È¤·¤Æ½¾»ö¡£¸½ºß¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎËµ¤é¡¢YouTube¤Ë¤Æ¥²¡¼¥à·Ï¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤òÊ£¿ô±¿±Ä¡£ÀìÌçÊ¬Ìî¤Ï¡¢¶âÍ»¡¢ÉÔÆ°»º¡¢¥²¡¼¥à¤Ê¤É¡£¸ø¼°note¤Ï¤³¤Á¤é ¤³¤ÎÃø¼Ô¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é
À¾ÏÆ¾ÏÂÀ ¤Ë¤·¤ï¤¤·¤ç¤¦¤¿ 1992Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£»°½Å¸©½Ð¿È¡£¸©Æâ¤ÎÂç³Ø¤òÂ´¶È¸å¡¢¾Ú·ô²ñ¼Ò¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢±Ä¶È¡¦FP¤È¤·¤Æ½¾»ö¡£¸½ºß¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎËµ¤é¡¢YouTube¤Ë¤Æ¥²¡¼¥à·Ï¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤òÊ£¿ô±¿±Ä¡£ÀìÌçÊ¬Ìî¤Ï¡¢¶âÍ»¡¢ÉÔÆ°»º¡¢¥²¡¼¥à¤Ê¤É¡£